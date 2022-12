Promotion ist wichtige Säule des Tierschutzes

Professionelle Promotion sichert Zukunft vieler Vereine

Aufklärung und Information sind wichtige Säulen des Tierschutzes. Gerade in der gegenwärtigen Situation sind viele Tierheime und Tierschutzvereine von der Insolvenz bedroht. Professionelle Promotion ist deshalb für viele Organisationen die einzige Möglichkeit, langfristig das Überleben zu sichern, so die auf Promotion für gemeinnützige Vereine spezialisierte promotionwelt GmbH. Viele auch kleinere und regionale Tierschutzorganisationen haben dies inzwischen erkannt und daraus ihre Schlüsse gezogen und die Öffentlichkeitsarbeit in professionelle Hände gelegt.

Viele Menschen wissen beispielsweise nicht, welche Auswirkungen der Preiskampf bei Fleisch und Milch auf die Tierhaltung hat, wozu der Internethandel mit Hundewelpen führt, wie arbeitsintensiv ein Tierheim ist oder wie der Kauf exotischer Tiere zu deren Ausrottung beiträgt. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit ist es wichtig, auf die Probleme des Internethandels mit oft kranken oder schwachen Welpen oder die Gefahren der tierischen Weihnachtsgeschenke hinzuweisen: Tiere sind keine Weihnachtsgeschenke, so das Motto. Die festangestellten Beschäftigten der promotionwelt GmbH machen diese Zusammenhänge und die Bedeutung des Tierschutzes im Auftrag der Tierschutzorganisationen der Öffentlichkeit bekannt.

Information der Bevölkerung ist auf vielen Wegen möglich. Über Flyer, Plakate, Mailings und Zeitungs- oder Radiowerbung werden Informationen verbreitet, in der Hoffnung, dass sie wahrgenommen werden und ihre Botschaften auch ankommen. Der Nachteil dieser Methoden ist die Einseitigkeit. Ein Flyer oder ein Werbebrief kann keine Fragen beantworten. Als wirksamste Methode der Öffentlichkeitsarbeit haben viele regionale Tierschutzorganisation nun nach den großen Verbänden das direkte Gespräch mit dem Verbraucher erkannt – den direkten Gedankenaustausch zwischen Menschen. Deshalb steht die Information über einen besseren Schutz von Tieren und die Bedeutung der jeweiligen Organisation für die Region im Vordergrund der Promotionarbeit an den Informationsständen. Die promotionwelt GmbH mit Sitz in Burgwedel bei Hannover übernimmt und professionalisiert deshalb die Öffentlichkeitsarbeit dieser sonst benachteiligten Tierschutzorganisationen. Dieses sogenannte Dialog-Marketing hat den entscheidenden Vorteil, dass Menschen im direkten Gespräch über Missstände aufgeklärt und über mögliche Gegenmaßnahmen informiert werden können, so die promotionwelt GmbH. Nichts kann ein offenes Gespräch ersetzen.

Damit die Welt täglich ein bisschen besser wird, daran arbeiten die Teams der promotionwelt GmbH täglich. Sie setzen sich für den regionalen und überregionalen Natur- und Tierschutz ein und unterstützen die, die keine Stimme haben. Im Auftrag von großen und kleinen Organisationen werden die Menschen über Missstände aufgeklärt, Kampagnen durchgeführt und Präventionsarbeit geleistet, damit die Umwelt und die Tiere besser geschützt werden. Zum Wohle von Mensch und Tier.

Die promotionwelt GmbH aus Burgwedel bei Hannover ist auf Mitgliederwerbung für Vereine, Verbände und Non-Profit-Organisationen spezialisiert. Mitglieder sowie Förderer sind unerlässlich für Organisationen, in denen vermehrt ehrenamtliche Helfer tätig sind. Es geht dabei darum, die finanzielle Basis von Organisationen aufzubauen und aufrechtzuerhalten, denn nur so ist es möglich, dass schnelle Hilfe geleistet werden kann. Die festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen Tier- und Umweltschutz- sowie karitative Organisationen bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Das ist besonders wichtig, da ohne finanzielle Unterstützung eine Vielzahl verschiedener Hilfeleistungen nicht erbracht werden kann. Besonders in Krisen- und Notsituationen bieten Non-profit-Organisationen schnelle und unkomplizierte Hilfe, was teilweise wiederum mit hohen Kosten verbunden ist. Deswegen sind auch die Helfer auf Hilfe angewiesen, vor allem finanzielle Unterstützung macht die Arbeit von Organisationen möglich. Die promotionwelt GmbH ist an insgesamt 13 verschiedenen Standorten im gesamten Bundesgebiet tätig.

