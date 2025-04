Promobo feiert Eröffnung im ALEXA

Geschenkartikelvielfalt mit Flair

Schenken macht glücklich! Demzufolge dürfen sich die Besucherinnen und Besucher des ALEXA über die Neueröffnung von Promobo freuen. Der Händler für Geschenkartikel hat am 29. März eine Filiale in dem beliebten Shopping- und Freizeitcenter am Alexanderplatz eröffnet. Auf über 90 Quadratmetern im Erdgeschoss des Centers präsentiert der Shop eine große Auswahl an individuellen Geschenkideen für jede Gelegenheit. Promobo lädt zum Stöbern und Entdecken ein, denn die Produkte sind außergewöhnlich und überraschend. Sie stammen von jungen Designern und Manufakturen, die ihre kleinen Werkstätten teilweise in Berlin betreiben. Das gesamte Sortiment ist entweder handgemacht, nachhaltig, recycelt oder überzeugt mit originellem Design. Als Eröffnungsangebot gibt es bei jedem Kauf einen kostenlosen Stemplino®Stempelmix mit drei Ministempeln oder eine Skulpo® Edelstahl-Grußkarte der Designmanufakturberlin. Für die Vermietung verantwortlich war Sonae Sierra. Die Immobilienspezialisten managen das ALEXA im Auftrag der Eigentümerin Union Investment.

„Wir heißen Promobo herzlich bei uns im ALEXA willkommen und freuen uns, unseren Besucherinnen und Besuchern eine noch größere Einkaufsvielfalt zu bieten“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra Center Manager des ALEXA. „Der neue Shop passt perfekt ins ALEXA, denn Promobo macht Lust darauf, neue Trends zu entdecken und innovative Produkte kennenzulernen. Genau das ist es, was unsere Gäste besonders schätzen und was das unverwechselbare Shoppingerlebnis im ALEXA ausmacht.“

