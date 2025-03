ProMinent Group aus Heidelberg zeigt Beispiele für innovative Wasseraufbereitung

Die ProMinent Group aus Heidelberg bietet innovative Lösungen für industrielle und kommunale Wasseraufbereitung.

Die ProMinent Group mit Hauptsitz in Heidelberg ist ein Produzent dosier-technologischer Systeme und Komponenten in den Bereichen Wasseraufbereitung und digitales Fluidmanagement. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Branchen und deren Herausforderungen. Angeboten werden sämtliche Desinfektionsverfahren wie Chlordioxid, Chlorgas, Ozon, UV-Licht, Elektrolyse und Ultrafiltration, die bei Bedarf flexibel miteinander kombiniert werden können. Den Mitarbeitern von ProMinent ist es dank jahrelanger Erfahrung möglich, nicht nur Trinkwasser aufzubereiten, sondern auch Kühlwasser, Schwimmbadwasser sowie Produktwasser zu reinigen und dem Produktionskreislauf zurückzuführen.

Warum ist Wasseraufbereitung sinnvoll?

Frisches Wasser wird nicht nur zum Trinken und Waschen, sondern auch für viele industrielle Prozesse benötigt. Allerdings ist Frischwasser keine endlos begrenzte Ressource und sollte möglichst sparsam eingesetzt werden. Durch eine effiziente Wasseraufbereitung kann die Wasserqualität zielgerichtet verändert werden. Mithilfe von verschiedenen Dosiertechnologien lassen sich unerwünschte Mikropartikel und Schadstoffe aus dem Wasser eliminieren, sodass das Wasser in den ursprünglichen Betriebskreislauf zurückgeleitet werden kann. Die ProMinent GmbH bietet hier Lösungen für verschiedene Bereiche, von der Chemieindustrie über die Lebensmittel- und Getränkebranche bis hin zu Badebetrieben.

So wirkt Ozon gegen Mikroschadstoffe

Für die Aufbereitung von Trink- und Abwasser bietet die ProMinent Group aus Heidelberg unter anderen Ozonanlagen an. Ozon hat eine hohe Wirkkraft bei der Entfernung von Schadstoffen, Farben, Gerüchen und Geschmacksstoffen und bietet obendrein eine effektive Desinfektion. Darüber hinaus werden bei der Erzeugung und dem Einsatz von Ozon weniger umweltschädliche Nebenprodukte erzeugt als bei vergleichbaren Oxidations- und Desinfektionsmitteln. Je nach Betriebsgas und Eignungszweck kommen unterschiedliche Ozonkonzentrationen zum Einsatz. Die ProMinent GmbH konzipiert daher maßgeschneiderte Ozonanlagen, die optimal auf den Betrieb und den gewünschten Einsatzbereich abgestimmt sind.

Die moderne Mess- und Regeltechnik der ProMinent Group

Zu den jüngsten Entwicklungen der ProMinent GmbH zählen unter anderem Sensoren zur Messung von Peressigsäure (PES) und Wasserstoffperoxid, die beide Chemikalien selektiv erfassen können, sowie der neue Radar-Füllstandssensor DULCOLEVEL, der ohne Berührung den Füllstand von Flüssigkeiten misst und sich nahtlos in Dosiersysteme integrieren lässt. Durch diese Innovation lassen sich wichtige Messdaten wie beispielsweise der Verbrauch von Chemikalien global abrufen, was ein rechtzeitiges Handeln ermöglicht.

Die ProMinent Group arbeitet tagtäglich daran, im Bereich der Mess- und Dosiertechnik auf dem neusten Stand zu bleiben. Über 2700 Mitarbeiter arbeiten in den rund 50 hauseigenen Vertriebs- und Servicegesellschaften daran, individuelle Lösungen und innovative Ideen zu entwickeln, die das Fluidmanagement in zahlreichen Branchen optimieren.

ProMinent Group aus Heidelberg bietet digitale Lösungen für verschiedene Probleme

Zu den wichtigsten Dienstleistungsbereichen der ProMinent Group gehören die cloudbasierten Lösungen für digitales Fluidmanagement. Mithilfe der DULCONNEX Blue App ist es seit kurzem möglich, Pumpen auch per Smartphone oder Tablet zu bedienen. Die durch die App verbundenen Produkte können so individuell an Betriebsbedingungen angepasst werden, was ein verbessertes Zusammenspiel aller Komponenten möglich macht und sowohl die Prozesssicherheit als auch die Anlageneffizienz erhöht. Als Anlagenbetreiber behält man den Überblick über alle wichtigen Daten und Messwerte und hat die Möglichkeit, die Anlage auch von Unterwegs in Echtzeit zu überprüfen. Darüber hinaus bietet ProMinent neuerdings die Möglichkeit, Dosierpumpen, Mess- und Regelgeräte sowie Ersatzteile und Zubehör online zu bestellen.

Chemiefreie Wasseraufbereitung durch UV-Bestrahlung

Die UV-Bestrahlung stellt ein sicheres, chemiefreies und zuverlässiges Desinfektionsverfahren dar und eignet sich daher für die Aufbereitung von Frischwasser, das beispielsweise in der Lebensmittle- und Pharmaindustrie zum Einsatz kommt. UV-C-Strahlung besitzt eine Wellenlänge von 240 bis 280 nm, die die lebenswichtige DNA von Keimen angreift und diese dadurch inaktiviert. Die UV-Strahlung ist daher selbst gegen Parasiten wie Cryptosporidien oder Giardia äußerst effizient, gegen die normalerweise selbst chemische Desinfektionsmittel keine Chance haben. Die UV-Anlagen der ProMinent GmbH kommen ohne die Zugabe von Chemikalien aus, wodurch sich weder unerwünscht Substanzen noch Geruchs- oder Geschmacksbeeinträchtigungen im Wasser bilden können.

Elektrolyseanlagen für ungefährliche Desinfektionseinsätze

Die ebenfalls chemiefreien Elektrolyseanlagen ProMinent Group aus Heidelberg stellen eine wirkungsvolle Alternative zu UV-Anlagen dar. Elektrolyseanlagen verarbeiten simples Kochsalz zu Chlor, Wasserstoff und Natronlauge, wodurch das Wasser auf vollkommen ungefährliche Weise desinfiziert und aufbereitet werden kann. Durch die Elektrolyseanlagen von ProMinent entfallen Lagerung, Transport und Handhabung gefährlicher Chemikalien, wodurch die Betriebssicherheit erhöht wird und Anlagenbetreibern ruhiger Nächte beschert werden. Die Elektrolyseanlagen eignen sich zur Wasseraufbereitung von Trink-, Prozess und Schwimmbadwasser.

Die starke Depotwirkung von Chlordioxidanlagen

Chlordioxid ist ein Mittel, das Wasser unabhängig vom PH-Wert desinfiziert und eine starke biozide Wirkung innehat. Mithilfe von Chlordioxidanlagen lassen sich Biofilme in Rohrleitungen und Tanks zuverlässig abbauen, wodurch ganze Wassersysteme von schweren Verschmutzungen wie Legionellenbefällen befreit werden können. Chlordioxidanlagen eignen sich beispielsweise für die Aufbereitung von Maschinen- und Produktionswasser und können in zahlreichen Branchen Anwendung finden. Da Chlordioxid keine geruchsintensiven Verbindungen oder Kohlenwasserstoffe verursacht, eignen sich diese Anlagen nicht nur für die Wasseraufbereitungen in der Chemie- oder Technologiebranche, sondern auch für Leitungen und Füllsysteme in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Welche Vorteile bieten die Wasseraufbereitungssysteme von ProMinent?

Die ProMinent Group aus Heidelberg hat es sich zum Ziel gesetzt, individuelle Lösungen für branchenspezifische Anwendungen zu finden. Im Zentrum der firmeninternen Herangehensweise steht eine effiziente Desinfektion bei geringem Chemikalieneinsatz. Durch diesen Ansatz soll nicht nur die Langlebigkeit der Maschinen optimiert, sondern auch eine möglichst geringe Belastung für Mensch und Umwelt erreicht werden. Mithilfe der Wasseraufbereitungssysteme von ProMinent gelingt es, den Wasserkreislauf von Bäderbetrieben problemlos und wirtschaftlich aufrechtzuerhalten, die Wasserqualität bei verschiedenen Prozessen zu optimieren und sogar Meer- oder Brachwasser in Trinkwasser umzuwandeln. Dank verschiedener Komponenten, die sich modular miteinander kombinieren lassen, kann die ProMinent GmbH Anlagen zusammenstellen, die variabel an die spezifischen Bedürfnisse der Kunden angepasst werden können. Durch diesen einzigartigen Service können nicht nur Betriebe innerhalb Deutschlands, sondern auf der ganzen Welt bedient werden.

Die ProMinent GmbHroup ist ein globaler Lösungspartner für Probleme in den Bereichen Dosiertechnik und effiziente Technologie zur Wasseraufbereitung und -desinfektion. Das Unternehmen betreut Kunden aus unterschiedlichsten Branchen in über 100 Ländern.

