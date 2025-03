ProMinent Group aus Heidelberg: UV-Strahlung für die Desinfektion von Zuckersirup

In der Softdrink-Industrie wird viel mit Zuckersirup gearbeitet. Damit es während der Herstellung von Zuckerlösungen nicht zu Schimmelpilzen und Sporenbildung kommt, bietet die ProMinent GmbH ein kostengünstiges Desinfektionsverfahren.

Fast jeder Mensch konsumiert gelegentlich Softdrinks. Sei es in Restaurants, im Kino oder Bars – Cola, Fanta und Co. erfreuen sich schon seit Jahrzehnten großer Beliebtheit. Für die Herstellung der Softgetränke ist Zuckersirup ein zentraler Grundstoff. Zuckersirup ist allerdings besonders anfällig für Hefe- und Schimmelpilze, Sporen und Krankheitserreger, die man während der Produktion unbedingt zerstören muss. Während die meisten Betriebe für diesen Eliminierungsvorgang Hitzepasteurisierung nutzen, setzt die ProMinent GmbH auf ein Desinfektionsverfahren mittels ultravioletter Bestrahlung.

So funktioniert die Desinfektion durch UV-Bestrahlung

Bei der UV-Bestrahlung werden Strahlen mit einer Wellenlänge von 240 bis 280 nm ausgesandt. Diese sind dazu in der Lage, die DNA der Keime direkt anzugreifen und zu zerstören. Durch das Verfahren können bis zu 99,99 % aller Keime in lichtdurchlässigen Medien abgetötet werden. Darüber hinaus gelingt es durch UV-Bestrahlung, selbst hartnäckige Keime zu zerstören, die eine Resistenz gegen chemische Desinfektionsverfahren aufweisen.

Vorteile der UV-Bestrahlung

Das UV-Bestrahlungsverfahren der ProMinent Group bietet gleich mehrere Vorteile.

– Kein Einsatz von Chemie: UV-Anlagen wirken ohne jegliche Beigabe von Chemikalien. Dadurch sparen Betriebe nicht nur Ressourcen, sondern leisten auch einen Beitrag in Sachen Umweltschutz.

– Sicheres Handling: Durch den Verzicht auf Chemikalien entfällt das Risiko, dass Fehler bei der Lagerung, dem Transport oder dem Umgang mit den Substanzen entstehen.

– Die UV-Strahlung greift selbst bei thermoresistenten Keimen und stellt somit ein sichereres Verfahren dar als die Pasteurisierung

– Reduktion der Betriebskosten: Mithilfe von UV-Bestrahlung lässt sich der Sirup binnen kurzer Zeit ohne Zufuhr von Wärme oder Chemikalien desinfizieren. Dadurch sparen Anlagenbetreiber deutliche Mengen an Energie und Betriebskosten.

– Keine geschmacklichen Einbußen: Geschmack und Geruch der Getränke werden durch das UV-Verfahren nicht beeinflusst.

ProMinent GmbH bietet zahlreiche Lösungen für die Nahrungsmittelindustrie

Die ProMinent GmbH bietet nicht nur für die Softdrink-Industrie, sondern für zahlreiche weitere Nahrungsmittelproduzenten effektive Lösungen zur produktionsspezifischen Desinfektion. Da es sich bei Nahrungsmittel oft um organische Substanzen handelt, entstehen hier besonders häufig Mikroorganismen, die für den Verbraucher gesundheitsgefährdend sein können. Alle Betriebe, die mit Lebensmitteln zu tun haben, unterliegen daher strengen Hygienevorgabe, die regelmäßig von den entsprechenden Behörden kontrolliert werden. Die Mikroorganismen können sich in sämtlichen Materialien und Flüssigkeiten festsetzen, die während dem Herstellungsprozess mit dem Produkt in Berührung kommen. Dazu gehören sowohl das verwendete Trink- und Brauchwasser als auch die eingesetzten Anlagen und Maschinen.

Desinfektionsverfahren auch für Molke- und Käseproduktion geeignet

In der Molke- und Käseproduktion ist besondere Vorsicht geboten. Während der Herstellung von Molkerei-Produkten fällt sogenanntes Brüdenwasser an, ein Abfallprodukt, das in der Regel in der Kanalisation entsorgt werden muss. Die ProMinent GmbH bietet Desinfektionssysteme an, die dazu in der Lage sind, das Wasser für eine Wiederverwertung aufzubereiten. Das entkeimte Brüdenwasser kann so zum Beispiel zum Spülen von Zentrifugen, Leitungen, Tanks oder Formenwaschmaschinen benutzt werden. Die Betriebe reduzieren dadurch sowohl ihren Frischwasserverbrauch als auch ihre Entsorgungskosten.

In der Nahrungsmittelindustrie kommt es auch auf die richtige Dosis an

Zu einem funktionierenden Hygienesystem gehört nicht nur ein zuverlässiges Desinfektionsverfahren, sondern auch die richtige Dosiertechnik. Werden die Chemikalien, die im Rahmen eines Desinfektionsprozesses notwendig sind, falsch dosiert, riskieren Nahrungsmittelproduzenten Einbußen in Bezug auf die Qualität des Endprodukts. Darüber hinaus können Fehldosierungen zu einer Schädigung der Maschinen führen oder dafür sorgen, dass Mikroorganismen den Desinfektionsprozess überleben. Die Dosierpumpen sowie Mess- und Regeltechnik der ProMinent GmbH sind darauf ausgerichtet, dem Desinfektionsverfahren die exakte Menge an Chemikalien hinzuzufügen, die benötigt wird.

Effektive Reinigung für Obst und Gemüse

Auch die Obst- und Gemüsebranche ist auf effektive Desinfektions- und Reinigungsverfahren angewiesen. Obst und Gemüse gehören zu den wichtigsten Bausteinen unserer Ernährung und sollten ohne gesundheitliche Bedenken von den Verbrauchern konsumiert werden können. In deutschen Supermärkten wird vor dem Verkauf deshalb darauf geachtet, dass das verkaufte Obst- und Gemüse frei von Pilzen, Viren, Bakterien oder Sporen ist. Bei ProMinent hat man die Erfahrungen gemacht, dass sich Chlordioxid am besten für die Reinigung von Obst und Gemüse eignet. Chlordioxid ist zwar ein chemisches Erzeugnis, verursacht jedoch keinerlei geschmackliche oder geruchliche Veränderungen und ist für den Menschen gesundheitlich unbedenklich. Darüber hinaus wird durch den Einsatz von Chlordioxid verhindert, dass ein Biofilm in der Waschstraße entsteht.

Desinfektionsverfahren sind wichtiger Bestandteil der Fisch- und Shrimpszucht

Meeresfrüchte gelten überall auf der Welt als echte Delikatesse. Damit die Fisch- und Shrimpszucht gelingt, ist eine herausragende Wasserqualität allerdings unabdingbar. Die Herausforderung besteht hier darin, dass das Wasser nicht nur hygienisch einwandfrei sein muss, sondern auch keine gesundheitlichen Auswirkungen auf die Tiere haben darf. Die ProMinent GmbH empfiehlt der Fisch- und Shrimpsbranche den Einsatz von Ozon-Erzeugungsanlagen oder UV-Anlagen, sowie die Aufrüstung auf ein zuverlässiges Mess-, Regel- und Dosiersystem. Das Unternehmen bietet in diesem Zusammenhang spezielle Sensoren an, die die Qualität der Flüssigkeiten berührungslos messen können. Die Sensoren liefern jederzeit wichtige Daten über relevante Informationen wie den pH-Wert oder Sauerstoffgehalt des Wassers.

Einfaches Handling durch digitales Fluidmanagement

Die ProMinent GmbH investiert viel in den Bereich des digitalen Fluidmanagements. So hat der Heidelberger Betrieb beispielsweise eine App entwickelt, mittels derer sich die Dosiersysteme bequem per Smartphone oder Tablet steuern und überwachen lassen. Produzenten der Nahrungsmittelindustrie können ihre Maschinen dadurch auch laufen lassen, ohne selbst kontinuierlich vor Ort sein zu müssen. Die Möglichkeit des digitalen Chemikalienmanagements ermöglicht außerdem ein sofortiges Erkennen von Problemen, die auch aus der Ferne mit wenigen Knopfdrücken behoben werden können.

ProMinent bietet maßgeschneiderte Lösungen für jeden Betrieb

Jeder Betrieb hat seine eigenen Arbeitsprozesse und Anforderungen. Die ProMinent GmbH ist darauf spezialisiert, individuelle Lösungen zu entwickeln, die optimal an die Betriebsprozesse des jeweiligen Unternehmens angepasst sind. Neben der Nahrungsmittelindustrie sind die Anlagen von ProMinent auch für weitere Branchen wie die Chemieindustrie, industrielle und kommunale Wasseraufbereitung, Öl-, Gas- und Prozessindustrie sowie Schwimmbadwasseraufbereitung geeignet.

Die ProMinent GmbHroup ist ein globaler Lösungspartner für Probleme in den Bereichen Dosiertechnik und effiziente Technologie zur Wasseraufbereitung und -desinfektion. Das Unternehmen betreut Kunden aus unterschiedlichsten Branchen in über 100 Ländern.

