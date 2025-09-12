proMExS: Vollautomatische Lossplittung macht diskrete Fertigung realistischer planbar

APS teilt große Lose vorrichtungsbezogen auf und plant sie priorisiert ein

Schwäbisch Hall, 12. September 2025 – In der diskreten Fertigung existieren häufig Einzelstückaufträge neben größeren Fertigungslosen, die oft als „Lückenfüller“ zwischen kleineren Aufträgen produziert werden. In der Planung erscheinen diese großen Lose häufig so, als würden sie Maschinenplätze über Wochen blockieren – tatsächlich ist dies in der Praxis selten der Fall. Dies führt dazu, dass wichtige Aufträge verzögert werden und die Feinplanung die tatsächlichen Abläufe nicht realistisch abbildet. Das proMExS-Add-on „Vorrichtungsplanung“ der Sack EDV-Systeme GmbH löst dieses Problem.

Häufig müssen Fertigungsbetriebe sowohl Losgröße 1 als auch größere Fertigungslose gleichzeitig abbilden. Mit dem Modul „Vorrichtungsplanung“ werden große Lose automatisch auf Arbeitsgang- bzw. Vorrichtungsebene in Teillose gesplittet und nach Dringlichkeit eingeplant. Dabei werden auch Vorrichtung, Palettenart, Palettenspeichergröße der CNC-Maschine sowie verfügbares Personal, personalloses Fertigen und externes Rüsten berücksichtigt. So entstehen realistische Produktionspläne, die sich nahtlos in den Fertigungsablauf einfügen.

„Viele Produktionsunternehmen stehen heute vor der Herausforderung, Maschinenkapazitäten effizienter zu nutzen, ohne zusätzliches Personal einzusetzen“, erklärt Tilmann Sack, Geschäftsführer der Sack EDV-Systeme GmbH. „Das automatische Splitting großer Lose erlaubt es, Teillose nach Dringlichkeit zwischen Einzelstückaufträgen einzuordnen und Planungsergebnisse direkt mit den verfügbaren Ressourcen abzugleichen. Damit werden die Pläne viel stärker auf die Praxis ausgerichtet und sind vor allem belastbar.“

Echtzeit-Transparenz über Engpässe

proMExS verbindet MES-Funktionen mit einem integrierten APS-Modul und unterstützt Erweiterungen wie Palettenwechsler und detaillierte Ressourcenverwaltung. Produktionsleiter erhalten in Echtzeit Transparenz über Engpässe und können Pläne sofort anpassen. Dadurch lassen sich Störungen schneller erkennen und Kapazitäten optimal nutzen – die Fertigung wird effizienter und zuverlässiger.

Durch die automatische Aufteilung in Teillose entsteht zudem eine präzisere Rückmeldung aus der Fertigung: Auftragsfortschritte können bereits während der Bearbeitung eines Großloses sichtbar gemacht werden. Das erleichtert die Terminverfolgung und verbessert die Aussagefähigkeit gegenüber Kunden, da Liefertermine nicht mehr nur auf gesamten Losgrößen beruhen, sondern den tatsächlichen Bearbeitungsstatus widerspiegeln.

Die Sack EDV-Systeme GmbH mit Sitz in Schwäbisch Hall ist auf die Entwicklung von Software-Lösungen für die industrielle diskrete Fertigung spezialisiert. Die Lohnfertigung in der Metallbranche sowie der Maschinenbau stellen dabei die Hauptzielgruppen dar. Im Zentrum der Entwicklung steht die MES-Software proMExS® mit ihrem integrierten Fertigungsleitstand sowie einem PPS-Modul. Weitere Software-Module und die dazugehörige Dienstleistung ergänzen das Portfolio zu einer Komplettlösung im Sinne von Industrie 4.0.

Die MES-Software ermöglicht die intelligente Vernetzung von Produktionsdaten, erzeugt selbstregulierende Prozesse und eine transparente Produktion. proMExS® findet in der Fertigungsindustrie europaweit Einsatz. Neben einer Vielzahl von bereits bestehenden ERP-Schnittstellen besteht die Möglichkeit, über eine flexible REST-Schnittstelle neue Anbindungen sehr schnell und wirtschaftlich zu realisieren.

Das 1991 gegründete Unternehmen verzeichnet heute über 350 Kunden in ganz Europa – mit Schwerpunkten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg. www.sackedv.com

