Projektpartner Vertrieb Frankreich

B2B-Vertrieb in Frankreich aufbauen, optimieren, unterstützen

Vertrieb Frankreich – Vertriebsprojekte in Frankreich erfolgreich voranbringen – skalierbar, agil, kulturell kompetent.

Vertriebsprojekte in Frankreich gezielt voranbringen, mit maßgeschneiderten und punktuellen Maßnahmen in die Wertschöpfungskette hinein. Über Sprach- und Kulturgrenzen hinweg für IT-Dienstleistungen, Softwares, SaaS, Fintech, Maschinenbau, Tourismus, Kooperationen.

Ich betreibe die Plattform Kommunikation-Frankreich.com mit relevanten Markt- und Wirtschaftsinformationen zu Frankreich. In diesem Artikel biete ich Ihnen Tipps für erfolgreiche Vertriebsprojekte in Frankreich.

Ihr J.-Frédéric Kaertner

WAS BEDEUTET ÜBERHAUPT VERTRIEB IN FRANKREICH?

Erfolgreicher Vertrieb in Frankreich verlangt kulturelle Kompetenz, eine belastbare Vertriebsstrategie sowie eine methodische Planung und Umsetzung. Als Projektpartner für Ihren Vertrieb Frankreich begleite ich Ihre Vertriebsprojekte in Frankreich zusammen mit Ihren lokalen Geschäftspartnern und Dienstleistern.

Methodisch und kulturell kompetent

Die Rolle des Vertriebs ist vorwiegend, gewinnbringend Umsatz zu generieren – und zwar in diesem Fall auf dem Auslandsmarkt Frankreich. Auslandsmärkte bringen oft Komplikationen mit sich, beginnend mit den kulturellen und sprachlichen Hürden. In anderen Worten: Kulturelle Kompetenz in Bezug auf Frankreich muss fortan in den Vertriebsprozess miteinfließen. Hiermit sind nicht nur Sprache und Knigge gemeint, sondern eine spezifische sowie strukturierte Marktbetrachtung, um Absatzchancen und -wege sowie spezifische Eintrittsbarrieren präzise zu ermitteln.

Vertrieb mit System

Letztendlich geht es um die Beantwortung folgender Frage: Kann Ihr Unternehmen überhaupt den französischen Markt bedienen? In diesem Kontext ist es empfehlenswert zu checken, ob zu diesem Zweck Geschäftsprozesse, die am DACH-Markt Ihren Erfolg ausmachen, nicht grundsätzlich für den französischen Markt überdacht und spezifisch angepasst werden müssen. Vertrieb mit System beginnt genau an dieser Stelle. Welche Produkte und Dienstleistungen könnten für den französischen Markt geeignet sein? Besteht für das Unternehmen die Möglichkeit, sie gewinnbringend in Frankreich einzuführen und etwaigen Kunden anzubieten?

VERTRIEBSAKTIVITÄT IN FRANKREICH FORTAN RICHTIG PLANEN

Es stellen sich also gewisse Fragen: Wie ist es um die Kundenakquise in Frankreich bestellt? Wie soll die logistische Abwicklung von physischen beziehungsweise digitalen Gütern und Dienstleistungen am französischen Markt vonstattengehen? Wie wichtig ist dabei französische Sprachkompetenz? Abgesehen davon bestimmen die Sparten, Verbraucher oder B2B sowie ein erklärungsbedürftiger Vertrieb und weniger komplexe Produkte Ihre Zielgruppe und Vertriebskommunikation.

IHRE BRÜCKE ZUM FRANZÖSISCHEN MARKT

Ob noch in der Untersuchungsphase, in der Entwicklungsphase als Vorprojekt oder bereits am Markt mit Optimierungsbedarf: Meine Gesellschaft unterstützt seit Jahren Unternehmen auf ihrem Weg nach Frankreich und bietet maßgeschneiderte Dienstleistungen für B2B-Vertriebsprojekte in Frankreich, wie

– Online-Workshops zur Vertriebsstrategie,

– Vertriebsaufbau,

– Vertriebspartnersuche und Qualifizierung,

– Vertriebsunterstützung,

– Vertriebsoptimierung,

– Koordination von Vertriebs-PR.

Nehmen Sie Kontakt auf. Das Erstgespräch ist kostenlos. Ich freue mich auf Sie!

Kommunikation-Frankreich.com ist ein Service der Senergia Unternehmergesellschaft für Vertriebsprojekte und Online-Marketing in Frankreich.

