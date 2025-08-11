Projektentwicklung Berlin: Hotel Investments AG & JWG INVEST: Projektentwickler Berlin: Neubau Micro Apartments in Berlin-Wedding

Neubau Micro Apartments Berlin: In der Prinzenallee 85 in Berlin-Wedding realisieren die Hotel Investments AG und JWG INVEST als erfahrene Projektentwickler in Berlin ein innovatives Neubauprojekt mit 98 modernen Micro Apartments.

Mit diesem gemeinsamen Neubauprojekt setzen die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch) und JWG INVEST ( www.jwg-invest.com) ein starkes Zeichen auf dem wachsenden Markt für urbane Wohnkonzepte.

Das Projekt umfasst die Projektentwicklung und den Neubau von 98 Micro Apartments auf einer Nutzfläche von rund 3.724 m², ein Konzept für zeitgemäßes urbanes Wohnen.

Projektentwickler Berlin: Wohnraum für moderne Stadtbewohner

Die steigende Nachfrage nach kompaktem, funktionalem Wohnraum in zentralen Lagen macht Micro Apartments im Neubau zu einer gefragten Wohnform. Besonders in einer Metropole wie Berlin sind moderne Mikro-Wohnlösungen gefragt, sei es für Berufspendler, Studierende oder junge Berufstätige.

Die Projektentwickler setzen mit dem Standort Berlin-Wedding auf ein lebendiges Viertel mit hervorragender Anbindung und Infrastruktur, ideale Bedingungen für ein solches Neubauprojekt.

Genehmigtes Neubauprojekt: 98 Micro Apartments in Berlin

Die Baugenehmigung für das Neubauvorhaben wurde bereits erteilt. Vorgesehen ist der Bau von 98 Micro Apartments auf rund 3.724 m² Nutzfläche. Das Grundstück in der Prinzenallee 85 in Berlin umfasst ca. 1.498 m². Die Projektentwicklung in Berlin konzentriert sich hier auf eine nachhaltige und marktorientierte Wohnlösung im Segment Micro Living.

Starke Partnerschaft in der Projektentwicklung Berlin

Die Hotel Investments AG, ein erfahrener Akteur in der Hotelakquisition und -entwicklung, erweitert mit diesem Projekt ihr Portfolio im Bereich urbaner Wohnformen. Gemeinsam mit JWG INVEST, einem erfahrenen Projektentwickler aus Polen, der nun gezielt in den Berliner Markt expandiert, entsteht ein wirtschaftlich zukunftsfähiges Konzept für Micro Apartments.

Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG, erklärt:

„Mit der erteilten Baugenehmigung haben wir einen wichtigen Meilenstein in der Projektentwicklung Berlin erreicht. Die Zusammenarbeit mit JWG INVEST bündelt unsere Expertise für innovative Wohnlösungen.“

Witold Jakubiec, Geschäftsführer von JWG INVEST, ergänzt:

„Dieses Projekt markiert unseren Einstieg in die Projektentwicklung Berlin. Gemeinsam mit der Hotel Investments AG setzen wir auf nachhaltige und marktorientierte Lösungen für die neue Generation urbaner Bewohner.“

Projektentwickler Berlin mit langfristiger Strategie

Die Realisierung dieses Neubauprojekts ist Teil einer strategischen Expansion der Hotel Investments AG im Bereich Projektentwicklung Berlin. Gemeinsam mit JWG INVEST plant das Unternehmen weitere Projekte im Bereich Micro Living und Hotelimmobilien. Ziel ist es, aktiv am Wandel urbaner Wohnformen mitzuwirken und nachhaltige, wirtschaftlich tragfähige Wohnlösungen zu entwickeln.

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

