Progressive Muskelentspannung in Wuppertal ab 19.11.25

Location: Tripada Akademie

Street: Wuppertal 63

City: 42103 – Wuppertal (Germany)

Start: 19.11.2025 16:00 Uhr

End: 21.01.2026 17:30 Uhr

Entry: 145.00 Euro (non 19% VAT)

get ticket



Neuer Kurs: Progressive Muskelentspannung in Wuppertal – ab 19.11.2025

Stress, Anspannung und innere Unruhe gehören für viele Menschen zum Alltag. Mit der Progressiven Muskelentspannung in Wuppertal bietet die Tripada Akademie einen bewährten Weg zu mehr Gelassenheit und körperlichem Wohlbefinden an.

Ab 19.11.25 startet immer mittwochs von 16:00 – 17:30 Uhr ein neuer Kurs mit 8 Terminen à 90 Minuten. Die Teilnehmenden lernen Schritt für Schritt, muskuläre Verspannungen bewusst wahrzunehmen und gezielt zu lösen.

Warum Progressive Muskelentspannung?

Die Methode nach Jacobson zählt zu den wirksamsten Entspannungsverfahren. Durch das abwechselnde Anspannen und Lösen bestimmter Muskelgruppen entsteht ein spürbarer Tiefenentspannungseffekt. Regelmäßig angewendet, verbessert sie:

– Stressresistenz und innere Ruhe

– Schlafqualität und Regeneration

– Körperwahrnehmung und Wohlbefinden

– Konzentrationsfähigkeit

Gerade für Menschen, die lange sitzen, körperlich oder emotional belastet sind oder präventiv etwas für ihre Gesundheit tun möchten, ist Progressive Muskelentspannung in Wuppertal eine ideale Möglichkeit, aktiv zu mehr Entspannung zu finden.

Der Kurs wird von allen gesetzlichen Krankenkassen als Präventionskurs gefördert, mit mind, 75,- € bis zu 100%, je nach Kasse.

Als Kooperationspartner der AOK können wir für diesen Kurs auch den „aktiv und entspannt“ Gutschein annehmen.

Jetzt anmelden unter 0202/9798540, Online unter www.tripada-wuppertal.de oder direkt über den Buchungslink.

Auf 230 qm Fläche bieten wir mit zwei großen, schönen und stilvollen Kursräumen im Zentrum von Wuppertal verschiedene Kurse und Ausbildungen zu den Themen Yoga, Pilates, Wirbelsäulengymnastik, Rauchfrei, Autogenes Training und Stressbewältigung an. Ebenfalls bieten wir Rehasport Kurse für Erwachsene und Kinder im Bereich Orthopädie an. Tripada® und Tripada – Yoga ® sind eingetragene Marken und stehen für Qualität in der Gesundheitsförderung durch entsprechende Ausbildungen und Weiterbildungen der Kursleiter und eigene Kurskonzepte. Alle Kurse werden von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert. Alle Kurse, Ausbildungen und Fortbildungen sind als berufliche Weiterbildung und Ausbildung von der Bezirksregierung anerkannt. Neben ca. 30 wöchentlichen Kursen verschiedener Dozenten bieten wir im Bereich Ausbildung eine Yogalehrer – Ausbildung, eine Kinder – Yogalehrerausbildung, zahlreiche Fortbildungen für Yogalehrer sowie auf die Gesundheitsförderung zugeschnittene Ausbildungen und Fortbildungen in Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung, eine Pilatestrainer Ausbildung sowie Faszientrainer Ausbildung an. Workshops und Seminare stehen zudem allen Interessenten offen. Weiter bieten wir betriebliche und schulische Gesundheitsförderung sowie Personal Training.

Kontakt

Tripada Akademie

Hans Deutzmann

Hofaue 63

42103 Wuppertal

0202 9798540



https://tripada-wuppertal.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.