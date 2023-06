ProGlove fordert die Lager- und Logistikbranche heraus

Unternehmen können Produktivitätssteigerung mit ProGlove innerhalb der Parameter ihres eigenen Lagerbetriebs testen

MÜNCHEN 27. Juni 2023 – ProGlove ist der Meinung, dass viele Lagerbetriebe ein erhebliches Potenzial zur Steigerung ihrer Produktivität ungenutzt lassen. Diese ließe sich mithilfe von Handschuhscannern um 27 Prozent steigern, behauptet der Wearable-Tech-Pionier. Eine Behauptung, die ProGlove nun auf die Probe stellen will: Das Unternehmen fordert alle Lagerbetriebe auf, eine bemerkenswerte 30-minütige „Challenge“ anzunehmen. Bei dieser Herausforderung geht es darum, herkömmliche Scannerlösungen den preisgekrönten Wearable Geräten von ProGlove gegenüberzustellen. Um die Testvalidität zu gewährleisten, können die Teilnehmer den Ort und den Anwendungsfall selbst auswählen. Die 30-Minute-Challenge ist kostenlos. Interessenten können diese auf der Website von ProGlove akzeptieren.

Einen ersten Nachweis für die These , dass die führenden Wearable Barcode Scanner des Unternehmens die Produktivität von Lagern um 27 Prozent steigern können, erbrachte ProGlove bereits in einer kürzlich durchgeführten Demonstration. Aber das Unternehmen belässt es nicht dabei – es stellt zudem einen ROI-Rechner bereit. Damit können Lagerorganisationen ein individuelles Bild des Produktivitätspotenzials erhalten, das sie mit ProGlove erschließen können.

Die 30-Minute-Challenge ist der ultimative Test

ProGlove hat die 30-Minute Challenge entwickelt, um einen unwiderlegbaren Beweis für die Produktivitätssteigerung durch seine Technologie zu erbringen. Bei einem ersten Durchlauf bei einem Logistikunternehmen im Gesundheitswesen beschleunigten die Wearable Barcode Scanner von ProGlove ein Stapler-Kommissionierungsszenario mit 12 Entnahmen um 30 Sekunden, was 2,3 Sekunden pro Scan entspricht. Diese Art von Mikroeffizienzen skalieren exponentiell bei sich wiederholenden Aufträgen. Sie tragen effektiv dazu bei, den Durchsatz zu erhöhen, die Prozesssicherheit zu verbessern und die Sicherheit sowie das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu steigern.

„Unsere Technologie trägt nicht nur zur Steigerung der Produktivität bei, sondern verbessert auch die Fähigkeit der Mitarbeiter, ihre Aufgaben schnell und sicher zu erledigen, indem sie gegenläufige oder unnatürliche Bewegungen vermeiden“, so Dunja Riehemann, Chief Marketing Officer bei ProGlove. „Darüber hinaus sind unsere tragbaren Scanner deutlich leichter als herkömmliche mobile Datenerfassungslösungen oder andere traditionelle Scanner. Diese Vorteile verstärken sich in Umgebungen mit hoher Scan-Frequenz. All dies möchten wir zweifelsfrei beweisen. Um uns herauszufordern, muss sich die Lagerverwaltung lediglich auf unserer Website registrieren. Wir werden uns dann mit den Teilnehmern kurzschließen, um den Rest zu organisieren.“

Die Online-Registrierung für die 30-Minuten-Challenge ist verfügbar unter : https://proglove.com/de/take-challenge/

2014 gegründet, entwickelt ProGlove innovative Wearable Scanner Lösungen. Sie steigern die Produktivität im Lager und an den Produktionslinien von mehr als 2.000 Industriekunden weltweit. Anwender verbessern so die Arbeitsbedingungen, optimieren die Zufriedenheit der Mitarbeiter und beschleunigen Scanvorgänge deutlich. Die Hard- und Softwarelösungen von ProGlove perfektionieren das Zusammenspiel von Mensch und Maschine. Nutzer profitieren dabei von der Bereitstellung von Produktions-, Prozess- und Gerätedaten. Sie können damit nicht nur ergonomischer, sondern auch genauer arbeiten. Die leistungsstarke Kombination aus Soft- und Hardware ermöglicht damit signifikante Optimierungen und reduziert Fehler. Pioniere und Innovatoren aller Größenordnungen aus Automobilindustrie, Fertigung, Handel und Logistik vertrauen auf ProGlove. Benutzer verzeichnen Produktivitätssteigerungen von bis zu 20 Prozent und bis zu 33 Prozent weniger Fehler. Zudem spart ProGlove-Technologie bis zu sechs Sekunden pro Scan. Zu den Kunden von ProGlove gehören Unternehmen wie BMW, DHL, Gap Inc. und Lufthansa Technik Logistik Services. Der Wearable-Tech-Pionier beschäftigt mehr als 350 Mitarbeiter aus über 30 Ländern. Seine Niederlassungen befinden sich in München (Deutschland), Chicago (USA), Coventry (Großbritannien) und Belgrad (Serbien). Weitere Informationen stehen zum Herunterladen bereit unter www.proglove.de

