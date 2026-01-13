profor software GmbH startet offiziellen Partnervertrieb für neue Schnittstelle „DocuWare Connect to BC 365“

Marktstart zum 1. Januar 2026 – Offene Partnerschaftsmodelle für DocuWare-Vertriebspartner und Business-Central-Systemhäuser

Halstenbek, 1. Januar 2026 – Die profor software GmbH gibt den offiziellen Marktstart des Partnervertriebs für die Schnittstelle „DocuWare Connect to BC 365“ bekannt. Die Lösung verbindet Microsoft Dynamics 365 Business Central mit DocuWare. Ergänzend steht das Add-on „Document TreeViewer“ zur Verfügung, das eine strukturierte Dokumentenanzeige direkt in Business Central ermöglicht.

Die Schnittstelle ist bereits in zahlreichen Kundenprojekten im Einsatz. Ab sofort steht sie auch DocuWare-Vertriebspartnern sowie Business-Central-Systemhäusern offiziell zur Vermarktung zur Verfügung.

Neue Generation der DMS-ERP-Integration

„DocuWare Connect to BC 365“ wurde vollständig neu entwickelt. Die Lösung basiert auf einer modularen und dynamischen Architektur und ist auf den produktiven Einsatz im Mittelstand ausgelegt.

Zentrale Funktionen im Überblick:

– Automatische Archivierung und Indexierung aller in Business Central erzeugten Belege in DocuWare

– Direkte Anzeige einzelner Dokumente sowie Kunden- und Lieferantenakten über Ribbon-Buttons in Business Central

– Vollständige Stammdatensynchronisation zwischen beiden Systemen

– Anlage von Buchungsvorschlägen in Business Central auf Basis von DocuWare-Daten

„Unser Ziel ist eine flexible und langfristig tragfähige Integration zwischen DocuWare und Business Central – ohne technische Kompromisse für Partner oder Endkunden“, sagt Fabian Konda, Geschäftsführer der profor software GmbH.

Offene Partnerstrategie mit klarer Ausrichtung

Ab dem 1. Januar 2026 steht die Schnittstelle im Partnervertrieb zur Verfügung. Die Lösung richtet sich an:

– DocuWare-Vertriebspartner

– Business-Central-Systemhäuser

– IT-Dienstleister mit Fokus auf digitale Geschäftsprozesse im Mittelstand

Die profor software GmbH bietet Partnern:

– Attraktive Margen

– Vertraglich geregelten Kundenschutz

– Unterstützung im Vertriebsprozess

– Ein strukturiertes Sales- und Marketingpaket

„Seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit DocuWare und der Automatisierung von Geschäftsprozessen im Mittelstand. Mit DocuWare Connect to BC 365 geben wir Partnern ein Werkzeug an die Hand, das Projekte vereinfacht und digitale Prozesse durchgängig abbildet“, so Fabian Konda.

Fokus auf Automatisierung im Mittelstand

Mit der Öffnung des Partnervertriebs verfolgt die profor software GmbH das Ziel, die Automatisierung im Mittelstand weiter voranzubringen. Im Mittelpunkt stehen dabei praxistaugliche Lösungen, stabile Technologien und eine enge Zusammenarbeit mit Partnern.

Verfügbarkeit

Die Schnittstelle „DocuWare Connect to BC 365“ sowie das Add-on „Document TreeViewer“ sind ab dem 01.01.2026 für Vertriebspartner verfügbar.

Interessierte Unternehmen können den Zugang zur geschützten Partner-Landingpage sowie zu allen Vertriebsunterlagen anfordern.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Blogartikel: https://blog.profor-software.de/de/blog/marktstart-der-neuen-schnittstelle-docuware-connect-to-bc-365-und-partner-website

Die profor software GmbH ist ein inhabergeführtes Software- und Beratungshaus mit Sitz in Halstenbek bei Hamburg und einer Niederlassung in Dachau bei München. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und unterstützt mittelständische Unternehmen in Deutschland bei der Digitalisierung kaufmännischer und dokumentenbasierter Geschäftsprozesse.

Der Schwerpunkt von profor software liegt auf der Einführung und Weiterentwicklung von Microsoft Dynamics 365 Business Central als ERP-System sowie DocuWare als Dokumentenmanagement-System. Ergänzend entwickelt profor software eigene Softwarelösungen und Erweiterungen, insbesondere für die Integration von ERP- und DMS-Systemen sowie für branchenspezifische Anforderungen.

Zu den Leistungen zählen neben der Softwareimplementierung auch Beratung, Prozessanalyse, Schnittstellenentwicklung, Schulung und laufender Support. Ziel ist es, Geschäftsprozesse durchgängiger, transparenter und effizienter zu gestalten – von der Belegerfassung über die Archivierung bis hin zur Integration in bestehende ERP-Strukturen.

Die profor software GmbH betreut Kunden aus unterschiedlichen Branchen und legt besonderen Wert auf praxisnahe Lösungen, langfristige Kundenbeziehungen und eine enge Zusammenarbeit auf Augenhöhe.

