PROFI gewinnt Großauftrag der BWI GmbH

Rahmenvertrag zu IBM Power-Systems über 200 Millionen Euro abgeschlossen

Darmstadt, 05. August 2025. Die PROFI Engineering Systems AG hat einen bedeutenden Rahmenvertrag mit der BWI GmbH über IBM Power-Systems und zugehörige Dienstleistungen abgeschlossen. Im Rahmen des Projekts konnte sich PROFI erfolgreich im Bereich Power-Systems durchsetzen. Der Vertrag umfasst ein Maximalvolumen von bis zu 200 Millionen Euro über eine Laufzeit von drei Jahren – mit der Option auf vier Verlängerungen um je ein Jahr.

„Dieser Erfolg ist ein starker Beleg für unsere technologische Ausrichtung und unser tiefes Verständnis für leistungsfähige IT-Bereitstellungsplattformen“, betont Piotr Staczek, Vorstand der PROFI AG. „Er zeigt, dass wir als verlässlicher Partner in komplexen IT-Projekten das nötige Durchsetzungsvermögen und großartiges Teamplay zeigen.“

Der Vertrag beinhaltet neben der Lieferung von IBM Power-Systems auch umfangreiche Dienstleistungen wie Wartung, Support und technische Beratung. Damit stärkt PROFI seine Position als zentraler Akteur in der digitalen Infrastruktur sicherheitskritischer IT-Umgebungen.

Ein Team-Erfolg mit zertifizierter Exzellenz

PROFI hat sich bei seinen Kunden einen hervorragenden Ruf erarbeitet – durch konsequent hohe Qualität in der Projektarbeit, tiefgreifendes Fachwissen und ausgeprägtes Engagement. Dieses Vertrauen ist das Ergebnis langjähriger, partnerschaftlicher Zusammenarbeit und der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Know-how und Expertise.

Impulsgeber für digitale Verwaltungsstrukturen

Durch diesen Rahmenvertrag leistet PROFI einen wesentlichen Beitrag zur digitalen Weiterentwicklung staatlicher IT-Strukturen. „Wir gestalten aktiv den Wandel in der öffentlichen IT-Landschaft mit – durch moderne Technologien, Prozessintelligenz und stabile Architekturen“, so Olaf Mende, Director Public der PROFI AG. „Unsere Lösungen zielen darauf ab, die Verwaltung zukunftsfähig, effizient und widerstandsfähig aufzustellen.“

Weitere Informationen zur PROFI AG unter https://www.profi-ag.de

PROFI Engineering Systems AG

Die PROFI AG ist ein mittelständisches IT-Dienstleister mit Unternehmenssitz in Darmstadt. Das Unternehmen begleitet seine Kunden in allen Belangen der digitalen Transformation mit einem spezialisierten Portfolio von IT-Lösungen, Dienstleistungs- und Beratungsangeboten rund um die Themen Server- und Speichersysteme, Hybrid Cloud, Business Continuity, Cyber Resilience, IT-Automation, Virtualisierung, Digital Workplace, Software-Entwicklung und Managed Services. Der Anspruch ist höchste Kompetenz, Zuverlässigkeit und Qualität, mit messbarem Erfolg und direktem Beitrag zur Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit der Kunden. PROFI beschäftigt über 300 Mitarbeitende an bundesweit 12 Standorten. Seit vielen Jahren gehört das Unternehmen zu Deutschlands erfolgreichsten IT-Lösungsanbietern und pflegt langjährige Partnerschaften mit allen führenden IT-Herstellern.

