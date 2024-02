PROFI Engineering Systems AG feiert 40 Jahre Innovation und Erfolg

Darmstadt, 1. Februar 2024. Die PROFI Engineering Systems AG, ein führender IT-Dienstleister in Deutschland, feiert stolz sein 40-jähriges Bestehen. Seit der Gründung im Jahr 1984 hat sich das mittelständische Familienunternehmen zu einem überregional sehr geschätzten Beratungshaus rund um alle Bereiche der Digitalisierung entwickelt.

Die PROFI AG wurde von Dr. Udo Hamm gegründet und hatte sich schnell als kompetenter Partner für komplexe IT-Infrastrukturen in Rechenzentren etabliert. In den vergangenen Jahren wurde die Expertise konsequent an die neuen Herausforderungen der Digitalisierung und hybriden Betriebsmodelle ausgebaut. Mit einem klaren Fokus auf die Digitale Transformation und mit maßgeschneiderten Lösungen hat das mehrfach ausgezeichnete Unternehmen einen festen Platz im deutschlandweiten Markt für IT-Lösungen erlangt.

„40 Jahre bedeuten vor allem vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Kunden, Partnern und Mitarbeitenden. Auf das Erreichte sind wir stolz und nutzen dies als Wegmarke für die weitere Unternehmensentwicklung. Die rasante technologische Entwicklung und die damit einhergehenden Herausforderungen betrachten wir als große Chance – sowohl für unsere Kunden als auch für uns als Unternehmen“, sagt Lutz Hohmann, Vorstand der PROFI AG.

„Die Erfolgsgeschichte des Unternehmens begründet sich in der konsequenten kundenspezifischen Ausrichtung und hat die sich wandelnden technologischen Herausforderungen immer als große Chance wahrgenommen“, unterstreicht Piotr Staczek, Vorstand der PROFI AG. „Ob Konzern, Mittelständler oder öffentlicher Auftraggeber – wir haben uns als Experte für maßgeschneiderte IT-Lösungen einen hervorragenden Ruf erarbeitet und unterstützen unsere Kunden dabei, ihre Produktivität zu steigern, Kosten zu senken und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.“

Passend zur Wachstumsgeschichte eröffnet der IT-Dienstleister noch in diesem Frühjahr seinen 12. Standort in Dresden.

Die PROFI Engineering Systems AG dankt allen Kunden, Partnern und Mitarbeitenden, die in den letzten 40 Jahren zu ihrem Erfolg beigetragen haben. Das Unternehmen blickt zuversichtlich in die Zukunft und freut sich darauf, auch weiterhin den Herausforderungen des Marktes mit innovativen, wegweisenden Lösungen zu begegnen und diese erfolgreich bei ihren Kunden umzusetzen.

