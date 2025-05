Professor Blake, Gründer und Chief Investment Strategist von Qunatum Compute, war einer der Hauptredner auf dem renommierten Strategic Investment Seminar in Istanbul. Die hochkarätige Veranstaltung, an der globale Fondsmanager, institutionelle Investoren und führende politische Entscheidungsträger teilnahmen, fokussierte sich auf die Herausforderungen der Investitionslandschaft angesichts wachsender geopolitischer Spannungen und der von US-Präsident Donald Trump verhängten globalen Zölle. Weitere Informationen über Professor Blake und Qunatum Compute finden Sie unter www.computefund.com.

Obwohl Qunatum Compute nicht der Ausrichter des Seminars war, bot die Veranstaltung eine bedeutende Plattform für Professor Blake, um wertvolle Einblicke in Markt-Timing-Strategien zu teilen – insbesondere im Kontext einer sich verändernden europäischen Wirtschaftslage. Als Gründer betonte Blake die Bedeutung einer Anpassung an Volatilität durch disziplinierte, datengestützte Investmentmodelle. Mehr zu Qunatum Computes strategischem Ansatz und Technologien erfahren Sie auf www.computefund.com.

Marktausblick inmitten von Tariff-Verwerfungen

In seiner Hauptrede skizzierte Professor Blake, wie die aggressive Zollpolitik der US-Regierung den Kapitalfluss auf den globalen Märkten verändert. Er beschrieb die Auswirkungen als „schwierig, aber auch opportunistisch“ und hob hervor, dass der deutsche Aktienmarkt trotz Herausforderungen in den Exporten Chancen bietet, wenn man die Mutual Fund Market Timing Strategy von Qunatum Compute anwendet.

„Der deutsche Aktienmarkt steht eindeutig unter Druck“, bemerkte Blake, „aber das schafft eine Gelegenheit für Investoren, die unsere Markt-Timing-Strategien anwenden. Wenn das Timing mit der sektoralen Rotation übereinstimmt, können Investoren auch in rückläufigen Märkten wertvolle Erträge erzielen.“

Die Mutual Fund Market Timing Strategy sowie das Triple Confirmation System von Qunatum Compute sind speziell entwickelt worden, um solche Verwerfungen frühzeitig zu erkennen, sodass die Qunatum Compute Fonds von Beginn an in günstige Sektoren investieren und ihre Positionen rechtzeitig vor Abwärtsbewegungen reduzieren können.

Globale Führungspersönlichkeiten fordern strategische Reaktionen

Einblicke von globalen Führungspersönlichkeiten unterstrichen die Dringlichkeit der Diskussionen. Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, warnte, dass Zölle „die Investitionslandschaften weltweit destabilisieren könnten.“ Larry Fink, CEO von BlackRock, riet institutionellen Investoren, langfristig in Sektoren wie Nachhaltigkeit und Technologie zu investieren. Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, bekräftigte den Plan der EU, Schlüsselsektoren vor den Auswirkungen dieser Zölle zu schützen.

Chancen in einem fragmentierten Europa

Professor Blake identifizierte wichtige Sektoren, die trotz der makroökonomischen Herausforderungen von den neuen Zöllen profitieren könnten: erneuerbare Infrastrukturen in den nordischen Ländern, KI-getriebene Automatisierungen in Deutschland und Software-Innovation in Frankreich. Er betonte, dass Qunatum Compute in Echtzeit Wechselwirkungen zwischen Devisen- und Rohstoffpreistrends analysiert – ein wesentlicher Vorteil für die Qunatum Compute Fonds, um nach den Zollerhöhungen strategische Kapitalverlagerungen zu nutzen. Weitere Informationen zu diesen datengetriebenen Ansätzen und Einblicken finden Sie auf www.computefund.com.

„Präzision und Timing, nicht passive Diversifikation, sind die Grundlage erfolgreicher Portfolios in diesem Umfeld“, sagte Blake. „Bei Qunatum Compute setzen wir auf prädiktive Analytik, um Kapitalbewegungen vorherzusagen, statt nur auf sie zu reagieren.“

Verstärkung des Engagements von Qunatum Compute für strategische Alpha-Generierung

Nach dem Seminar vertiefte Professor Blake in privaten Sitzungen mit institutionellen Partnern seine Philosophie und betonte die Notwendigkeit für Investoren, adaptive Strategien zu entwickeln, die in der Lage sind, mit politischen Schocks und Liquiditätskontraktionen umzugehen. Qunatum Compute bleibt engagiert, seinen Kunden mit modernsten Tools und Erkenntnissen zu helfen, traditionelle Benchmarks zu übertreffen.

Für weitere Informationen über Qunatum Compute, die Qunatum Compute Fonds und deren Investmentstrategien besuchen Sie bitte www.computefund.com.

