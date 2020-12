Professionelles Logodesign – was muss man beachten?

Viele Unternehmensgründer stellen sich die Frage, wie ihr Logo aussehen sollte. Welche Farben, welches Symbol, welche Schriftart? Was man beim Gestalten eines Logos beachten sollte, erfährt man nun.

Aussagekräftiges Design

Sehr wichtig ist, dass das Design den Betrachter sofort anspricht. Man muss also bedenken, dass das Logo einzigartig sein sollte. Also nicht mit dem erstbesten Online-Tool innerhalb zehn Minuten machen, sondern sich bewusst Zeit lassen. Dazu kommt, dass man das Logo möglichst einfach halten sollte. Zu viele Formen und Aussagen lösen nur Verwirrung aus und lassen das Logo unprofessionell wirken. Deshalb sollte man nur die wichtigsten Informationen einbauen und alles Unwichtige unbedingt weglassen.

Farben

Die Wahl der Farben spielt ebenfalls eine große Rolle. Denn wenn man zu viele Farben nimmt, die keineswegs zusammenpassen, wirkt es äußerst unprofessionell. Deshalb sollte man sich auf eine oder zwei Farben konzentrieren und diese bewusst einsetzen. Der Kontrast zwischen diesen muss auch unbedingt passen. Auch auf der Website kann man diese erneut einbauen. So assoziieren potentielle Kunden genau jene Farben mit Ihrem Unternehmen.

Schrift

Eine gut passende Schrift wird öfters unterschätzt. Manchmal passiert es, dass eine einfache Word-Schriftart hergenommen wird und einfach unter dem Symbol platziert wird. Das wirkt nicht nur äußerst unprofessionell, sondern auch einfach lächerlich. Betrachter, die die Schriftart kennen, haben den Eindruck, dass die Logodesigner es gar nicht wirklich ernst meinen.

Zielgruppe beachten

Wenn man nur auf den eigenen Geschmack schaut, wird es nichts mit einem professionellem Logo. Deshalb muss man auch auf Interessen und Geschmäcker der Zielgruppe und potentieller Kunden schauen. Denn ein Logo, das einem nur selbst gefällt, bringt langfristig gesehen nichts.

Zeitlosigkeit

Manchmal stößt man auf Logos, die direkt wirken, als seien sie bereits 20 Jahre alt oder noch älter. Wenn der Inhalt des Unternehmens also nicht unmittelbar zu einer bestimmten Zeit passt, dann muss das Logo unbedingt zeitlos aussehen. Trends ändern sich sehr schnell und keiner hat Freude mit einem Logo, das alt wirkt.

Fazit

Abschließend kann man sagen, dass es viele Dinge zu beachten gilt beim Erstellen eines Logos. Angefangen bei der Schriftart bis hin zur Zeitlosigkeit, jeder Aspekt muss genau durchgegangen werden.

