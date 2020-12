Professioneller Dolmetscherservice für Online Konferenzen

Mit Businesspartnern & Mitarbeitern kontaktlos kommunizieren

Villingendorf, 22.12.2020

Moderne Probleme erfordern moderne Lösungen. Egal ob im Homeoffice, auf Reisen oder Businessmeetings mit ausländischen Handelspartnern. Gerade in der aktuellen Zeit sind Videokonferenzen ein unverzichtbares Medium geworden, um den Geschäftsbetrieb, wie gewohnt am Laufen zu halten. Um Sprachbarrieren zu überwinden, benötigt man auch in der modernen Geschäftswelt einen Videodolmetscher.

Was versteht man unter Videodolmetschen?

Beim Ferndolmetschen über eine Video- oder Internetverbindung, auch Video Remote Interpreting oder kurz VRI genannt, befinden sich Teilnehmer und Dolmetscher an unterschiedlichen Orten und sind über eine Software die Videokonferenzen ermöglicht miteinander verbunden. Je nach Anforderung und Setting, verdolmetscht ein Videodolmetscher konsekutiv oder simultan.

Bei Online-Besprechungen mit wenigen Teilnehmern beispielsweise ähnelt der Job eines Videodolmetschers dem eines Verhandlungsdolmetschers bzw. eines Telefondolmetschers. Statt jedoch körperlich anwesend oder nur über das Telefon verbunden zu sein, ist ein Videodolmetscher online in Bild und Ton zugeschaltet, sitzt also virtuell mit am Besprechungstisch und übersetzt immer im Wechsel, also konsekutiv, von einer Sprache in die andere.

Das Online-Simultandolmetschen auch Remote Simultaneous Interpreting kurz: RSI genannt, kommt insbesondere bei mehrsprachigen Veranstaltungen mit vielen Teilnehmern zum Einsatz. Dabei dolmetschen Videodolmetscher räumlich unabhängig von Veranstaltungsorten und Teilnehmern in professionell ausgestatteten Dolmetscherkabinen. Von dort live zugeschaltet, sorgen sie bei internationalen Kick-off Meetings, Konferenzen, Schulungen oder Messen für eine reibungslose Kommunikation, unabhängig davon, ob das Event als Präsenz-, Online- oder Hybridveranstaltung stattfindet. Auf RSI spezialisierte Videodolmetscher sind routinierte Konferenzdolmetscher, die zusätzlich umfangreiche Erfahrungen mit Online-Events haben und alle wichtigen Videokonferenzsysteme, -plattformen und -tools kennen.

Dolmetscheragentur24 – Ihr professioneller Dolmetscherservice für Online Meetings

Dolmetscheragentur24 bietet einen Dolmetscherservice mit über 30 Sprachen. Mit einem weltweiten Netzwerk aus über 5.000 Dolmetschern garantiert die Agentur, dass innerhalb von 24 Stunden der passende Dolmetscher für den Kunden zur Verfügung steht. Aber auch bei organisatorischen Fragen zu Online Meetings, steht die Agentur mit Rat und Tat zur Seite. Angefangen bei der Definition der Kommunikationsziele, über die Auswahl eines geeigneten Tools für Videokonferenzen und die erforderliche Technik, bis hin zum Management der Teilnehmer und vieles mehr. Dabei hat die Dolmetscheragentur24 jede Menge Best Practice Tipps, die dabei helfen, das Videodolmetschen bei Online-Veranstaltungen zu optimieren.

Weitere Informationen

https://dolmetscheragentur24.de/dolmetscherarten/videodolmetschen/

