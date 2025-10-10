Professionelle Unterstützung beim Verkauf von Einfamilienhäusern

NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH setzt auf langjährige Expertise und umfassenden Service in der Region

Die Entscheidung, ein Einfamilienhaus zu verkaufen, ist oft mit vielen Fragen und Unsicherheiten verbunden. Welchen Wert hat die Immobilie? Wie erreicht man die richtigen Interessenten? Welche rechtlichen Aspekte gilt es zu beachten? Das erfahrene Team der NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH begleitet Eigentümer durch den gesamten Verkaufsprozess und sorgt für eine professionelle Abwicklung.

„Ein erfolgreicher Immobilienverkauf basiert auf drei wesentlichen Säulen“, erläutert Geschäftsführer Joachim Neumann. „Erstens eine präzise Marktwertermittlung, zweitens eine zielgerichtete Vermarktungsstrategie und drittens die professionelle Betreuung von Verkäufern und Interessenten während des gesamten Prozesses.“ Diese Expertise hat sich das Familienunternehmen in über 30 Jahren Markterfahrung aufgebaut.

Besonders wichtig ist den Immobilienexperten eine realistische Preiseinschätzung basierend auf fundierten Marktdaten. Dabei fließen sowohl die aktuelle Marktsituation als auch die spezifischen Eigenschaften der Immobilie in die Bewertung ein. Diese sachliche Herangehensweise verhindert überzogene Preisvorstellungen und ermöglicht einen zeitnahen Verkauf zum bestmöglichen Preis.

Die Vermarktung erfolgt über verschiedene Kanäle, um eine optimale Reichweite zu erzielen. Neben der Präsentation auf den führenden Immobilienportalen nutzt das Unternehmen sein weitreichendes Netzwerk in der Region. Die professionelle Aufbereitung der Verkaufsunterlagen mit hochwertigen Fotos und aussagekräftigen Exposés gehört dabei zum Standard.

Während des gesamten Verkaufsprozesses steht den Eigentümern ein persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung. Das Team kümmert sich um die Koordination der Besichtigungstermine, die Bonitätsprüfung der Interessenten und begleitet die Verkaufsverhandlungen bis zum erfolgreichen Abschluss beim Notar. Diese umfassende Betreuung entlastet die Verkäufer und gewährleistet einen reibungslosen Ablauf.

Weitere Informationen zum Immobilienverkauf und zu den Leistungen der NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH wie Immobilienmakler Dauchingen, Immobilien Niedereschach sowie Immobilienmakler Schwenningen erhalten Interessierte auf der Website.

NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH ist „Ihr professioneller Immobilienmakler aus Villingen-Schwenningen“ und das bereits seit 1994! Die Firma wurde 1994 vom Finanzexperten Joachim Neumann und seiner Frau Ingrid Neumann gegründet. Seit 2013 wird der inhabergeführte Familienbetrieb von Sohn Markus Neumann, Prokurist und Immobilienmakler IHK, unterstützt. Damit liefert das Maklerunternehmen gebündelte Kompetenz für erfolgreiche Immobiliengeschäfte.

Firmenkontakt

NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH

Joachim Neumann

Beethovenstraße 10

78054 Villingen-Schwenningen

0 77 20 / 3 15 11

0 77 20 / 3 51 98



https://www.immo-neu.de/

Pressekontakt

wavepoint GmbH & Co. KG

Sascha Tiebel

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

0214 / 70 79 011

0214 / 70 79 012



https://www.wavepoint.de