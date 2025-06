Professionelle Hausverwaltung für Region Pforzheim und Karlsruhe

Ehrmann Immobilien GmbH startet mit ZUVERLÄSSIGER, TRANSPARENTER UND KOMPETENTER Hausverwaltung.

Mit der Gründung der Ehrmann Immobilien GmbH erhält die Region Pforzheim, der Enzkreis und Karlsruhe eine moderne Hausverwaltung mit klarer Philosophie: persönliche Betreuung, digitale Transparenz und regionale Vernetzung. Hinter dem Unternehmen stehen die Brüder David und Lukas Ehrmann, zwei erfahrene Immobilienfachleute mit über 35 Jahren gemeinsamer Branchenerfahrung.

„Wir möchten Immobilienverwaltung besser machen – persönlicher, transparenter und zuverlässiger. Gerade kleinere Liegenschaften brauchen eine Verwaltung, die sich wirklich kümmert – mit Zeit, Fachkompetenz und einem funktionierenden Netzwerk vor Ort“, erklärt David Ehrmann, Gesellschafter der Ehrmann Immobilien GmbH.

Die Dienstleistungen richten sich an Wohnungseigentümergemeinschaften (GdWE), Miethausbesitzer sowie an Eigentümer vermieteter Wohnungen. Dabei profitieren Kunden von modernen digitalen Lösungen, einem eingespielten Netzwerk regionaler Dienstleister sowie schnellen Reaktionszeiten.

„Unsere Kundinnen und Kunden können rund um die Uhr auf wichtige Dokumente, Rechnungen, Kontostände und den Status von Instandhaltungen zugreifen – so entsteht maximale Transparenz und Vertrauen“, ergänzt Lukas Ehrmann, ebenfalls Gesellschafter. „Zugleich legen wir großen Wert auf kurze Wege, schnelle Reaktionszeiten und ein offenes Ohr für die Anliegen unserer Kunden.“

Für Wohnungseigentümergemeinschaften übernimmt die Hausverwaltung die vollständige Organisation und Durchführung von Eigentümerversammlungen, setzt Beschlüsse effizient und zuverlässig um und erstellt übersichtliche, rechtssichere Jahresabrechnungen. Eigentümer erhalten unterjährig Einsicht in Kontoauszüge und aktuelle Rechnungen, wodurch maximale Transparenz gewährleistet ist. Ein fester Ansprechpartner mit langjähriger Praxiserfahrung steht der Gemeinschaft jederzeit zur Seite.

Miethausbesitzer profitieren von der professionellen Unterstützung in sämtlichen Bereichen der Mietverwaltung. Die Gebrüder Ehrmann übernehmen die Kommunikation mit Mietern, koordinieren Neuvermietungen inklusive Übergaben und Abnahmen und steuern Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen in enger Abstimmung mit den Eigentümern – selbstverständlich ausschließlich durch qualifizierte Fachbetriebe aus der Region. Zudem erstellt Ehrmann Immobilien rechtssichere Betriebskostenabrechnungen und liefert regelmäßig strukturierte Finanzreports, die direkt für die Steuererklärung verwendet werden können. Gezielte Mieterhöhungen und die Optimierung von Betriebskosten tragen zur nachhaltigen Renditesteigerung bei.

Für Eigentümer einzelner vermieteter Wohnungen bietet die Hausverwaltung eine maßgeschneiderte Verwaltungslösung: von der stressfreien Neuvermietung über die Mieterkommunikation bis hin zur Koordination von Handwerkern und Dienstleistern. Sie kümmern sich um die Betriebskostenabrechnung, das Mietinkasso sowie die Weiterleitung der Mieteinnahmen und vertreten die Interessen der Auftraggeber sowohl gegenüber Mietern als auch innerhalb der Eigentümergemeinschaft.

Ob kleine Eigentümergemeinschaft oder privater Investor – mit einem persönlichen Ansprechpartner, digitaler Transparenz und einem starken Netzwerk vor Ort bietet die Ehrmann Immobilien GmbH eine Verwaltung, die sich wirklich kümmert.

Mit einem klaren regionalen Fokus auf Pforzheim, den Enzkreis und Karlsruhe positioniert sich das Unternehmen als verlässlicher Hausverwalter mit Persönlichkeit und regionaler Expertise.

Über die Gründer:

David und Lukas Ehrmann sind beide ausgebildete Immobilienkaufleute, Immobilienfachwirte (IHK) und diplomierte Immobilienökonomen (IREBS/ADI). In ihrer langjährigen Tätigkeit – unter anderem in leitenden Verwaltungsfunktionen – haben sie ihre Expertise stetig ausgebaut und sich nun mit der Ehrmann Immobilien GmbH den gemeinsamen Traum einer Verwaltung mit klaren Werten erfüllt.

„Wir leben und lieben, was wir tun – und möchten genau diese Haltung in jede Immobilie einbringen, die wir betreuen“, so David und Lukas Ehrmann unisono.

ZUVERLÄSSIG.TRANSPARENT.KOMPETENT.

EHRMANN IMMOBILIEN ist Ihr Partner für WEG-Verwaltung, Miethausverwaltung und Sondereigentumsverwaltung in Pforzheim, Enzkreis und Karlsruhe.

Persönlich betreut, digital unterstützt – für den Werterhalt Ihrer Immobilie.

Kontakt

Ehrmann Immobilien GmbH

David Ehrmann

Karlsruher Straße 34

75179 Pforzheim

072314626469



https://www.ehrmann-immo.de

