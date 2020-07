Professionelle Desinfektion von Raummodulen gegen COVID-19

(Mynewsdesk) Algeco, Spezialist für modulares Bauen, und Belfor, die weltweite Nr. 1 unter den Schadensanierern, starten Vertriebskooperation.

Im Zuge der schrittweisen Lockerung der Corona-Maßnahmen wird Hygiene in Kitas, Schulen, Büros und auf Baustellen wichtiger denn je. Deshalb erweitert Algeco in Kooperation mit Belfor sein Service-Portfolio um Leistungen im Bereich Desinfektion.

Nach dem Lockdown kehrt nun durch die Lockerungen in Schulen, Behörden, Firmen und auf Baustellen wieder ein Stück Normalität zurück. Doch gerade jetzt, wenn Menschen wieder zusammenkommen, hat Hygiene oberste Priorität. Die ständige professionelle Entkeimung von Innenräumen reduziert das Risiko einer möglichen Übertragung von COVID-19 mittels Schmierinfektion über kontaminierte Oberflächen. Dies trägt zur Sicherheit der Nutzer bei und erhöht damit auch die Chancen, den laufenden Betrieb fortzusetzen.

„Das Thema fachgerechte Raumdesinfektion ist sehr komplex und gehört deshalb in professionelle Hände“, sagt Iris Früh, 360° Service Managerin bei Algeco und Initiatorin der Kooperation. „Mit Belfor haben wir einen starken Partner und weltweit führenden Experten auf dem Gebiet der Schadensanierung und Dekontamination gewonnen.“

Bestmöglicher Schutz in modularen Gebäuden

Die regelmäßige Entkeimung von Räumen erfolgt in mehreren Schritten: Nach der Konzeptentwicklung gilt es, die geeigneten Reinigungsmittel auszuwählen und die verschiedenen Methoden fachgerecht umzusetzen. Spezialteams der Firma Belfor entkeimen die Einheiten mittels Kaltvernebelung, auch Fogging genannt. Bei diesem Verfahren wird ein feines Aerosol in der Luft verteilt, das als mikrofeine Vernebelung selbst an unzugängliche Stellen im Raum gelangt. Anschließend steht die manuelle, professionelle Entkeimung von jenen Oberflächen an, die häufig berührt werden, wie Handläufe, Türgriffe, Schreibtische oder Bedienelemente. Möbel und technische Geräte können im Raum bleiben und nehmen auch keinen Schaden. Feuchtigkeitsempfindliche Oberflächen oder Einbauten werden sorgfältig abgedeckt und in einem weiteren Schritt per Hand desinfiziert.

Die von den zertifizierten Belfor-Mitarbeitern verwendeten Produkte sind gesundheitlich unbedenklich, umweltverträglich und nahezu geruchlos. Sie entsprechen den Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation WHO und des Robert Koch-Instituts (RKI) gegen COVID-19 und sind hochwirksam. Belfor ist seit mehr als 25 Jahren auf dem Gebiet der Desinfektion und Dekontamination von Bildungsbauten, Büro- und Verwaltungsgebäuden sowie Gesundheitseinrichtungen tätig. Die eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung beschäftigt sich intensiv mit COVID-19; spezielle Desinfektionsmittel stellt das Unternehmen über eine Tochtergesellschaft selbst her.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Algeco und bringen gern unsere langjährige Expertise auf dem Gebiet der professionellen Raumdesinfektion in die Kooperation ein“, erklärt Martin Winkelkötter, Regional Vertrieb West bei Belfor Deutschland. „Unser gemeinsames Ziel ist es, Menschen in Räumen bestmöglich vor einer Ansteckung mit COVID-19 zu schützen.“

Die regelmäßige Desinfektion von Raummodulen während der Mietzeit ist eine neue Leistung im Rahmen des 360° Service-Portfolios von Algeco. Dieses ist ebenso modular aufgebaut wie die Gebäude und enthält alle wichtigen Bausteine von der ersten Beratung bis zur finalen Übergabe inklusive Innenausstattung, Möblierung und modernster Kommunikationstechnologien.

Mit Belfor als Kooperationspartner bietet Algeco seinen Kunden ein exklusives Dienstleistungspaket zum Schutz vor COVID-19.

Weitere Informationen unter

www.algeco.de

www.belfor.com

Algeco ist der Marktführer für modulare Raumlösungen mit Deutschlands größter Mietflotte und 14 Standorten bundesweit. Unter der Marke ALGECO EXPRESS beliefert das Unternehmen Baustellen, Handwerk und Gewerbe mit schnellen Container-Lösungen, auf Wunsch komplett ausgestattet und samt Service von Wartung bis Security. Zudem bietet der Modulbauspezialist mit SMART WORLD by ALGECO mobile Immobilien zum Wohnen, Lernen und Arbeiten aus einer Hand.

Das Spektrum reicht von Interimsgebäuden zur Miete für begrenzte Nutzungsdauer bis hin zu dauerhaften modularen Gebäuden zum Kauf. Bauherren, Kommunen und Investoren profitieren von minimalen Bauzeiten, verlässlichen Festpreisen für Miete und Kauf, Termintreue, smarter Infrastruktur und modularer Flexibilität auch nach Fertigstellung. Hinzu kommt der Algeco 360° Service, der Maßstäbe für einen beispielhaften Rundum-Service aus einer Hand setzt.

Algeco gehört zur Algeco Gruppe, die an rund 150 Standorten in mehr als 20 Ländern präsent ist in Europa sowie in Australien, Neuseeland und China. Mit einer Mietflotte von rund 250.000 Raumeinheiten ist Algeco einer der führenden Anbieter für modulare Raumlösungen in Europa.

