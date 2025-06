Prof. Dr. Ulf Sobek als Kandidat für Vorstandschaft des 1. FC Köln nominiert

Ulf Sobek, Professor an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG), wurde vom Mitgliederrat des 1. FC Köln für die Vorstandswahlen im Herbst 2025 als Vizepräsident nominiert. Gemeinsam mit Jörn Stobbe (Präsident) und Dr. Jörg Alvermann (ebenfalls Vizepräsident) bildet er das „Team FC“, das unter dem Leitmotiv „Klarheit. Kompetenz. Zusammenhalt.“ zur Wahl antritt.

Langjährige Erfahrung im Profi-Fußball

Ulf Sobek bringt umfassende Erfahrung im Leistungsfußball mit: „Durch meine jahrzehntelange Erfahrung im Profi-Fußball verfüge ich über Sport-Kompetenz und ein sehr gutes Netzwerk.“ Als Diplom-Sportmanager, Sportwissenschaftler und langjähriger Trainer im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Köln (Deutscher Meister 2011 mit der U17) ist er bestens mit der sportlichen Entwicklung von Talenten vertraut. Zudem ist er Referent an der DFB-Akademie und aktuell im Trainerteam der DFB-U20-Nationalmannschaft aktiv.

Fokus auf Talentförderung und Nachhaltigkeit

In seiner Bewerbung als Vizepräsident betont Ulf Sobek insbesondere die Bedeutung einer gezielten Nachwuchsförderung: „Die gezielte Förderung von jungen Spielerinnen und Spielern und die Schaffung nachhaltiger Perspektiven sind entscheidend für den langfristigen sportlichen Erfolg und die Stabilität unseres FC. Wir wollen diese Talente entwickeln und vor allem auch langfristig halten. Zudem ist die Steigerung der Marktwerte der Spielerinnen und Spieler ist eine wichtige Säule des wirtschaftlichen Erfolgs unseres FC. Diese und viele weitere Themen werden wir nun leidenschaftlich und strukturiert angehen.“

Wissenschaft trifft Vereinsleidenschaft

Die DHfPG freut sich, dass mit Ulf Sobek ein hoch engagierter Dozent in einem der traditionsreichsten deutschen Fußballvereine eine zentrale Rolle übernehmen könnte. Seine Kombination aus wissenschaftlicher Expertise und praktischer Erfahrung macht ihn zu einem idealen Kandidaten für dieses verantwortungsvolle Amt.

Qualifikationen im Zukunftsmarkt Prävention, Gesundheit, Fitness, Sport und Informatik

Die staatlich anerkannte private Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) qualifiziert mittlerweile rund 8.000 Studierende zum Bachelor of Arts in den Studiengängen Fitnesstraining, Sportökonomie, Fitnessökonomie, Ernährungsberatung, Gesundheitsmanagement sowie Sport- und Bewegungstherapie, zum Bachelor of Science Sport/Gesundheitsinformatik, zum Master of Arts in den Studiengängen Prävention und Gesundheitsmanagement, Sportökonomie oder Fitnessökonomie als auch zum Master of Business Administration Sport-/Gesundheitsmanagement. Ein Graduiertenprogramm zur Vorbereitung auf eine Promotion zum Dr. rer. med. und mehr als 100 Hochschulweiterbildungen runden das Angebot ab.

Mehr als 4.300 Unternehmen setzen auf die Studiengänge beim Testsieger „Beste private Hochschule im Bereich Gesundheit“. Alle Bachelor- und Master-Studiengänge der DHfPG sind akkreditiert und staatlich anerkannt sowie durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen.

Das Studium an der Hochschule findet als kombiniertes Studium statt, d. h. als Verbindung aus Fernstudium und kompakten Lehrveranstaltungen, die sowohl an einem der 11 Studienzentren in Deutschland, Österreich oder der Schweiz beim Kooperationspartner der DHfPG, der SAFS Hochschule, als auch in digitaler Form absolviert werden können. Die Studierenden werden durch Fernlehrer, Tutoren und den E-Campus der Hochschule unterstützt. Insbesondere Unternehmen des Zukunftsmarkts profitieren von den dualen Bachelor-Studiengängen, weil die Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen unmittelbar in die betriebliche Praxis mit einbringen und mit zunehmender Studiendauer mehr Verantwortung übernehmen können.

Die BSA-Akademie ist mit mehr als 275.000 Teilnehmern seit 1983 einer der führenden Bildungsanbieter im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit. Teilnehmer profitieren vom kombinierten Fernunterricht bestehend aus Fernlernphasen und kompakten Präsenzphasen (vor Ort oder digital). Mit Hilfe der über 90 staatlich geprüften und zugelassenen Lehrgänge in den Fachbereichen Fitness/Individualtraining, Management, Ernährung, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Entspannung, Fitness/Gruppentraining, Sun, Beauty & Care und Bäderbetriebe gelingt die nebenberufliche Qualifikation für eine Tätigkeit im Zukunftsmarkt. Der Einstieg in einen Fachbereich erfolgt mit einer Basisqualifikation, die modular mit Aufbaulehrgängen über Profiabschlüsse bis hin zu Fachwirtqualifikationen, wie „Fitnessfachwirt/in“ oder „Fachwirt/in für Prävention und Gesundheitsförderung“, erweitert werden kann. Diese Abschlüsse bereiten optimal auf die öffentlich-rechtlichen Fachwirtprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor, die zu Berufsabschlüssen auf Meister-Niveau führen.

Firmenkontakt

Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG)

Tina Baquet

Hermann-Neuberger-Straße 3

66123 Saarbrücken

0681/6855-206



https://www.dhfpg.de/

Pressekontakt

Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG)

Annabelle Barthel

Hermann-Neuberger-Straße 3

66123 Saarbrücken

0681/6855-186



https://www.dhfpg-bsa.de

Bildquelle: 1. FC Köln