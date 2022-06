Prof. Dr. Peter Thuy ist neuer Präsident der GPM

Nürnberg, 03.06.2022 – Die Mitglieder der außerordentlichen Delegiertenversammlung der GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V. haben Prof. Dr. Peter Thuy am 21. Mai zum neuen Präsidenten des Fachverbandes gewählt. Sein Amt hat er bereits am 01. Juni angetreten.

Mit breiter Mehrheit wurde der promovierte und habilitierte Volkswirt Prof. Dr. Thuy am 21. Mai 2022 von den Mitgliedern der außerordentlichen Delegiertenversammlung der GPM bereits im ersten Wahldurchgang zum neuen Präsidenten gewählt und konnte sich somit eindeutig gegenüber seinen Mitbewerbenden durchsetzen.

Prof. Dr. Peter Thuy dankte den Mitgliedern der Delegiertenversammlung für deren Vertrauen, das ihm Verpflichtung sei. „Es ist mir eine Ehre, das Amt des GPM Präsidenten anzutreten und in den vorerst kommenden fünf Jahren die GPM zukunftsfähig zu gestalten und weiter voranzubringen sowie unsere Rolle im bundesweiten Netzwerk von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft und darüber hinaus entscheidend zu stärken“, erklärte Thuy und betonte, dass er dabei auf eine vertrauensvolle und kooperierende Zusammenarbeit mit allen Akteuren setze.

Mit seinem Amtsantritt am 01. Juni endete automatisch die Amtszeit des kommissarischen Präsidenten, Dr. Thor Möller, der in den vergangenen neun Monaten gemeinsam mit Vizepräsident Daniel Stumpf die Führungsspitze des Verbandes bildete. Dr. Möller äußerte sich erfreut über die Wahl seines Nachfolgers: „Prof. Thuy hat sich als Rektor und Geschäftsführer der IU International University und darüber hinaus einen Namen gemacht. Er ist der richtige Mann an der richtigen Stelle. Ich bin überzeugt davon, dass er dem Verein Orientierung geben und zu mehr Sichtbarkeit in allen Teilen der Gesellschaft verhelfen wird. Ich bin gespannt, welche Impulse er künftig für die GPM setzen wird. Für das neue Amt wünsche ich ihm alles Gute und freue mich darüber, Prof. Thuy in den ersten Monaten noch beratend zur Seite stehen zu dürfen.“

In seiner neuen Rolle wird Prof. Thuy gemeinsam mit GPM Vizepräsident Daniel Stumpf das Präsidium der GPM bilden und den gemeinnützigen Fachverband führen.

Prof. Dr. Peter Thuy sammelte neben seinem betriebswirtschaftlichen Studium Berufserfahrung im Verlagswesen und in der Wirtschaftsprüfung, ehe er an der Universität Bayreuth im Fach Volkswirtschaftslehre promovierte und habilitierte. Zahlreiche Lehraufträge im In- und Ausland sowie die Gründung und Führung einer Akademie für betriebswirtschaftliche Weiterbildung ergänzen sein Profil. Als Rektor und Geschäftsführer war er mitverantwortlich, dass sich die Internationale Fachhochschule Bad Honnef/Bonn (heute: IU International University) von einem auf Tourismus- und Hotelmanagement spezialisierten Nischenanbieter zur größten deutschen Hochschule entwickelte. Darüber hinaus ist Prof. Thuy als Gutachter und Kommissionsmitglied im Bereich der Akkreditierung tätig und gehört seit 12 Jahren dem Vorstand des Verbandes Privater Hochschulen (VPH) an, zu dessen Vorstandsvorsitzenden er 2019 gewählt wurde.

Die GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V. ist ein gemeinnütziger Fachverband für Projektmanagement. 1979 gegründet bildet die GPM heute ein weitreichendes Netzwerk für Projektmanagement-Expertinnen und -Experten aus allen Bereichen der Wirtschaft, der Hochschulen und der öffentlichen Institutionen. Der Fachverband trägt wesentlich zur Professionalisierung und Weiterentwicklung des Projektmanagements in Deutschland bei und bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung sowie zur Zertifizierung im Projektmanagement. Über den Dachverband International Project Management Association (IPMA) ist die GPM weltweit vernetzt und bringt auch auf internationaler Ebene die Arbeit an Normen und Standards voran.

