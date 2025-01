Produktiv arbeiten, Umwelt schonen: mit den Philips Monitoren 24B2G5301 und 27B2G5601

Amsterdam, 14. Januar 2025 – Philips Monitore präsentiert mit dem 60,4 cm (23,8″) Philips 24B2G5301 und dem 68,6 cm (27″) Philips 27B2G5601 zwei Neuzugänge zur 5000er-Serie, die sich durch besonders umweltschonende Displays auszeichnet.

Zu den Features für mehr Nachhaltigkeit zählen innovative Technologien wie PowerSensor 2 für eine erhöhte Energieeffizienz und LightSensor für die optimale Helligkeit bei minimalem Stromverbrauch sowie Bauteile aus EcoSmart-Materialien und eine zu 100 % recycelbare, FSC-zertifizierte Verpackung. Im Büro erfüllen die Modelle darüber hinaus höchste Ansprüche für ein effizientes und produktives Arbeiten. So verfügen beide über eine integrierte USB-C-Dockingstation mit 100 W Leistung für eine zeitgemäße Konnektivität, einen RJ45-Anschluss für sicheren Netzwerkzugang, Smart KVM für das einfache Umschalten zwischen verschiedenen Quellen, und MultiView für eine noch einfachere Zusammenarbeit.

Der Philips 24B2G5301 und der 27B2G5601 überzeugen darüber hinaus mit ergonomischen Merkmalen für mehr Wohlbefinden an langen Arbeitstagen. So sind beide Monitore zum Schutz vor den potenziell gesundheitsschädlichen Auswirkungen von Blaulichtemissionen und für ein angenehmeres Seherlebnis TÜV Rheinland Eyesafe RPF 40 zertifiziert und mit der hardwarebasierten SoftBlue-Technologie ausgestattet. Darüber hinaus lassen sich ihre Displays, an denen sich ein praktischer Kopfhörerhaken befindet, in der Höhe verstellen.

„Unternehmen und professionelle User sind sich zunehmend der Auswirkungen bewusst, die sie mit ihrer Arbeit auf die Umwelt haben. Immer häufiger werden wir nach mehr Lösungen gefragt, die diese Auswirkungen minimieren und gleichzeitig die bestmögliche Produktivität gewährleisten“, kommentiert Ilkan Reyhanoglu, Product Manager EU, MMD Monitors & Displays. „Wir sind stolz darauf, unser Portfolio um eine Serie zu erweitern, die Büros dabei helfen kann, effizienter zu arbeiten, den Stromverbrauch zu senken und trotzdem die besten professionellen Funktionen nutzen zu können. Produktivität sollte nicht auf Kosten der Umwelt gehen.“

Hauptmerkmale der Philips 24B2G5301 und 27B2G5601:

– Integrierte USB-C Docking Station mit 100 W Power Delivery

– RJ45 Port für sichere Netzwerk Connectivity

– PowerSensor 2 für mehr Energieeffizienz

– Smart KVM für das einfach Umschalten zwischen verschiedenen Quellen

– MultiView für die Anzeige aus mehreren Quellen auf dem Monitor

– 100 % recycelbare, FSC-zertifizierte Verpackung

– Gefertigt aus EcoSmart-Materialien: 85 % aus recyceltem Plastik, 5 % aus Ocean-Bound Plastic

– Funktionen für komfortables, produktives Arbeiten, wie SoftBlue- und Flicker-Free-Technologien sowie TÜV Eyesafe zertifizierter Blaulichtschutz

– Höhenverstellbares Display für eine optimale Körperhaltung

Der Philips 24B2G5301 und der Philips 27B2G5601 sind ab Januar für 329,00 EUR / 389,00 EUR (UVP) beziehungsweise 319,00 CHF / 349,00 CHF (UVP; exkl. MwSt. und vRG) erhältlich.

Weitere Informationen zu Philips Monitoren unter:

https://www.philips.de/c-m-so/monitore

Über MMD

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“), registriert in den Niederlanden, mit Hauptsitz in Amsterdam, ist ein hundertprozentiges Unternehmen von TPV Technology Limited („TPV“), einem der weltweit führenden Hersteller von Monitoren und LCD-Fernsehern.

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“) vermarktet und verkauft weltweit exklusiv LCD-Bildschirme der Marke Philips unter der Markenlizenz von Koninklijke Philips N.V. Durch die Kombination des Markenversprechens von Philips mit der Fertigungskompetenz von TPV bei Displays nutzt MMD einen schnellen und zielgerichteten Ansatz, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen.

EVNIA, die im Jahr 2022 eingeführte Submarke von MMD, steht für elegante, moderne Premium-Gaming-Monitore und richtet sich an ein breitgefächertes Publikum. Getreu dem Motto „reinvent the rules“ möchte Philips Monitore mit EVNIA die gängigen Stereotypen im Gaming brechen und frischen Wind in die Szene bringen.

https://mmdmonitors.com/

