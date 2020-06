Produktiv arbeiten, geschützt vor ungewollten Einblicken: MMD präsentiert den neuen 23,8″-Monitor Philips 242B1V mit Privacy-Modus

Amsterdam, 15. Juni 2020 – MMD, führendes Technologieunternehmen und Markenlizenzpartner für Philips Monitore, stellt seinen neuen 60,5 cm (23,8″) LCD-Monitor Philips 242B1V vor. Schaulustige unerwünscht? Ein Knopfdruck reicht und schon sind alle Inhalte nur noch für denjenigen deutlich sichtbar, der sich direkt vor dem Monitor befindet. Das Profi-Modell kommt mit Full-HD-Auflösung (1920 x 1080) sowie SmartImage-Technologie für kristallklare Darstellungen.

Sensible Daten vor visuellem Hacking schützen

Ob im Großraumbüro, am Point of Sale oder im öffentlichen Umfeld des Hotel- und Gaststättengewerbes sowie sonstigen Servicebereichen: Nicht immer sind alle Bildschirmdarstellungen auch für jedermanns Auge gedacht. Gerade sensible Business-Daten oder persönliche Informationen anderer Kunden sind vor unerwünschten Mitlesern, dem sogenannten visuellen Hacking, zu schützen. Beim Philips 242B1V ist das dank des Philips Privacy-Modus ganz leicht! Durch einfaches Drücken einer Taste erscheint der Bildschirm für Umstehende dunkel, Inhalte sind kaum erkennbar. Nur wer sich direkt vor dem Monitor befindet sieht ein detailgenaues Bild. Das Ergebnis: Alle Daten bleiben optimal geschützt.

Kristallklar und komfortabel

Der Philips 242B1V mit extra weiten Betrachtungswinkeln von 178°/178°überzeugt aber nicht nur mit seinem innovativen Feature zum Schutz der Bildschirmdaten. Dank Full-HD-Auflösung (1920 x 1080), IPS-Technologie und der exklusiven Philips Technologie SmartImage sorgt er auch für kristallklare Bilder und Videos mit einer außergewöhnlich breiten Palette präziser Farben, exzellentem Kontrast und einer optimalen Farbsättigung.

Hinzu kommen komfortsteigernde Funktionen zur Einrichtung eines ergonomischen Arbeitsplatzes. Der EasyRead-Modus zum Beispiel bietet ein Leseerlebnis wie auf Papier, während die SmartErgoBase es dem Betrachter ermöglicht, das Display je nach individueller Anforderung in der Höhe zu verstellen, zu schwenken und zu neigen. LowBlue-Modus und Flicker-Free-Technologie beugen einem vorzeitigen Ermüden der Augen vor, indem sie potenziell schädliche, kurzwellige blaue Lichtanteile und Bildflimmern reduzieren.

Nachhaltig und umweltfreundlich

Der energieeffiziente Philips 242B1V ist aber nicht nur stark in der Leistung, sondern auch sparsam im Verbrauch. Dafür sorgen schon der LightSensor und der Power Sensor. Während der LightSensor die Helligkeit des Monitors perfekt an das Umgebungslicht anpasst, erkennt der integrierte Power Sensor, ob sich jemand vor dem Bildschirm befindet. Verlässt der Betrachter seinen Platz, reduziert der Monitor die Bildschirmhelligkeit automatisch und senkt die Energiekosten so um bis zu 70 Prozent. Gleichzeitig trägt er damit auch dazu bei, die Lebensdauer des Monitors zu verlängern.

Der Philips 242B1V erfüllt zahlreiche Umweltstandards und Zertifizierungen, darunter EnergyStar 8.0, EPEAT* sowie RoHS und ist ab Mitte Juni 2020 zu einem Preis von 449,00 EUR / 480,00 CHF (UVP) erhältlich.

* Die EPEAT-Einstufung ist nur gültig, wenn der Hersteller das Produkt im jeweiligen Land registriert. Bitte besuchen Sie https://www.epeat.net/, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.

Weitere Informationen zu den Philips Monitoren: www.philips.com/monitors

Über MMD

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. (“MMD”), registriert in den Niederlanden, mit Hauptsitz in Amsterdam, ist ein hundertprozentiges Unternehmen von TPV Technology Limited (“TPV”), einem der weltweit führenden Hersteller von Monitoren und LCD-Fernsehern.

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. (“MMD”) vermarktet und verkauft weltweit exklusiv LCD-Bildschirme der Marke Philips unter der Markenlizenz von Koninklijke Philips N.V. Durch die Kombination des Markenversprechens von Philips mit der Fertigungskompetenz von TPV bei Displays nutzt MMD einen schnellen und zielgerichteten Ansatz, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen.

