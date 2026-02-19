Produktion maximieren

Effiziente Fassschmelzsysteme und Dosierung für Ihre Extruder

Optimierte Materialzufuhr für Extruder und Mischer

Unsere Fassschmelz- und Dosiersysteme bieten eine nahtlose Lösung für die Beschickung von Extrudern oder Batchmixern. Sie sind speziell dafür ausgelegt, Additive präzise zu dosieren und in Prozesse zur Herstellung von Kunststoffgranulaten, Kleb- und Kunststoffen einzuspeisen.

Wir maximieren Ihre Produktionseffizienz durch innovative Technologie, die selbst anspruchsvollste Materialien zuverlässig verarbeitet.

Kernmerkmale & Technische Vorteile

Unsere Systeme zeichnen sich durch robuste Leistung und Anpassungsfähigkeit aus:

-Prozessstabilität: Die Dosierung erfolgt präzise und in Abhängigkeit der Prozessgeschwindigkeit, selbst bei hohen Gegendrücken im System.

-Vielseitige Pumpenoptionen: Je nach Viskosität des Materials kommen optional hochpräzise Zahnrad- oder Schraubenspindelpumpen zum Einsatz, unterschiedliche Materialien und Beschichtungen sind möglich.

-Energieeffizienz & vereinfachte Logistik: Im Gegensatz zu der Verwendung von herkömmlichen Heizschränken schmelzen unsere Systeme das Material direkt und energieeffizient auf. Dank intelligentem Drum-Management für Tandem- oder Mehrfachanlagen entfallen zudem beheizte Puffertanks, was die thermische Belastung und den Reinigungsaufwand minimiert.

-Wartungsarme Schlauchsysteme: Teure und wartungsintensive, flüssigkeitsbeheizte Doppelrohrsysteme entfallen. Wir nutzen flexible, beheizte Schläuche, deren Temperaturen schnell und präzise angepasst werden können. Optional sind ATEX-Schläuche für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen verfügbar.

Handhabung verschiedener Viskositätsbereiche

Wir bieten spezifische Lösungen für das gesamte Viskositätsspektrum:

-Niedrigviskose Substanzen: Werden mit Fassschmelzern mit einer dichtungsfreien Tauchschmelzplatte verflüssigt und gefördert. Dies ermöglicht sogar die Nutzung von ansonsten geschlossenen Fässern (nach dem Aufschneiden des Deckels) und bietet somit maximale Flexibilität bei der Materialbeschaffung. Optional kann ein zusätzliches Kolbenpumpensystem zur vollständigen Restentleerung integriert werden, was die Entsorgung von teurem Restmaterial minimiert.

-Extrem hochviskose Substanzen (z.B. Hotmelts): Hier setzen wir mechanische Spindel-Fassschmelzer ein. Diese bieten eine ca. viermal höhere Kraft als herkömmliche pneumatische Schmelzer und gewährleisten eine zuverlässige Förderung zäher Materialien.

Intelligente Steuerung & Datenerfassung

Unsere Fassschmelzsysteme sind zukunftssicher und voll in Ihre Produktionsumgebung integrierbar:

-Zentrale & dezentrale Steuerung: Die Bedienung erfolgt über einen Zentralschaltschrank und je nach Anforderung über das zentrale HMI der Hauptmaschine. Dezentrale Bedienoptionen umfassen sichere Zweihandtaster oder zusätzliche lokale Touchpanels.

-Datenverarbeitung & Integration:

oDatenübertragung zur Muttermaschine (Extruder/Mixer), auch per Profinet zum zentralen Leitstand.

oDirekte Ansteuerung von Druckern für Protokollierung oder Etikettierung möglich.

oRezeptgesteuerte, automatische Temperatureingaben durch Barcode-Scanning.

oEffiziente Fernwartung wird über VPN ermöglicht.

Maximale Sicherheit im Betrieb

Die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und Prozesse hat oberste Priorität. Unsere Systeme minimieren Produktionsrisiken aufgrund ihrer durchdachten Funktionen:

-Kein manuelles Handling von heißen Fässern mit flüssigen Materialien mehr.

-Keine Materialverunreinigungen aufgrund offener Schütten oder Trichter

-Vollverkleidung ermöglicht Absaugung von gesundheitsschädlichen Dämpfen.

-Zertifizierte Sicherheit: Unsere Systeme sind grundsätzlich CE-zertifiziert, optional auch in UL-Ausführung erhältlich.

-Umfassende Überwachung der Prozessparameter möglich:

oMaterial-Temperaturüberwachung.

oÜbertemperatursicherung trotz variabler Flammpunkte mittels Barcode-Scannern, redundanter Sensoren und Sicherheits-SPS.

oEingebundene Drucksensoren, Durchflussmesszellen und Wägesysteme.

Optionen für die Materiallogistik (Vorschau)

Für einen optimierten Fasswechsel bieten wir optionale Transportrollensysteme an. Pneumatische Ausschiebemechanismen unterstützen das einfache Entfernen von (halb)vollen Fässern. Eine zukünftige Entwicklung sieht zudem eine Methode zur vollautomatischen Be- und Entladung der Fässer vor.

Professionelle Integration leicht gemacht

Wir begleiten Sie von der Planung bis zur Inbetriebnahme: Unser Expertenteam bietet Ihnen umfassende Unterstützung bei der nahtlosen Integration unserer Schmelz- und Dosiersysteme in Ihre bestehende Anlage. Als wertvolle Planungshilfe erstellen wir detaillierte R&I Diagramme (Rohrleitungs- und Instrumentierungsdiagramme) zur Spezifikation, um einen reibungslosen Prozess von Anfang an zu gewährleisten.

Seit mehr als 30 Jahren hat sich SM Klebetechnik international einen Namen in der Entwicklung und im Bau von Sondermaschinen und Standardgeräten für die Verarbeitung von Kleb- und Dichtstoffen gemacht.

Unsere Maschinen für Schmelzklebstoffverarbeitung und Beschichtungsaufgaben werden erfolgreich in der Automobil-, Maschinenbau-, grafischen und Klebebandindustrie sowie in der Möbel-, Bau-, Holz- und Textilindustrie eingesetzt. Auch bei Klebstoff- und Dichtstoffherstellern sowie Compoundierern sind unsere Anlagen in Produktionssysteme integriert. In unserem zertifizierten, inhabergeführten Unternehmen engagieren sich über 70 Mitarbeiter täglich für die Bedürfnisse unserer Kunden.

