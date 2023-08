Produktion in Chengdu – Balluff erweitert Kapazitäten in China

Mit dem 6.000 m² großen Neubau wächst die Produktionsfläche am Standort in Chengdu um 75 Prozent und Balluff kann die Produktionsmenge verdoppeln.

Durch eine universelle Gestaltung der Fläche, ist der Sensor- und Automatisierungsspezialist flexibel, welche Produktlinien und Produkte hier künftig gefertigt werden. Balluff schafft so die Bedingungen, um den Markt APAC weiterhin mit bester Verfügbarkeit und Lieferperformance zu bedienen. Die neuen Räumlichkeiten wurden am 7. Juli feierlich eröffnet.

Bei der Planung des Neubaus war es Balluff wichtig, ein ganzheitliches Erscheinungsbild des gesamten Standorts und die globalen Balluff Standards für optimale Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. Deshalb wurde auch der bisherige Gebäudekomplex modernisiert. Vor allem bei der technischen Infrastruktur wurde auf nachhaltige Lösungen geachtet, die energieeffizient sind. Einen besonderen Fokus hat Balluff bei dem Bauprojekt auf den Bereich Logistik gelegt: Die bisherige und die neue Produktionsfläche sind für kurze interne Transportwege miteinander verbunden. Durch die Einführung eines digitalen Assistenzsystems werden die Prozesse im Hochregallager smarter und schneller. Insgesamt hat Balluff 50 Millionen RMB (ungefähr 6,5 Mio. Euro) in das Projekt investiert und schafft 300 neue Jobs. Entsprechend wurden beim Neubau auch an eine Erweiterung der Infrastruktur für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gedacht und Umkleiden, Schulungsräume oder Parkplätze geplant.

Langjährige Beziehung

Balluff hat schon früh seine Fühler von den Stuttgarter Fildern nach China ausgestreckt: Bereits 1994 hat das Unternehmen eine erste Service-Niederlassung in Shanghai gegründet und ab 1996 mittels eines externen Partners die ersten Sensoren in Chengdu gefertigt. 2004 gründete Balluff schließlich sein Tochterunternehmen in Chengdu und eröffnete drei Jahre später ein eigenes Werk. „Damit haben wir Pionierarbeit geleistet. Denn das war damals das erste deutsche Produktionsunternehmen hier“, sagt Frank Nonnenmann, der als Geschäftsführer bei Balluff für die Aufstellung des globalen Produktions- und Logistiknetzwerks verantwortlich ist. Mit dem Neubau bekennt sich Balluff zu seiner Chinastrategie: „Auf Dauer gesehen ist China der weltweit größte Markt für Produktionsautomatisierung mit einem Bedarf, der aus unserer Sicht noch lange stetig steigen wird. In einem solchen Markt müssen und wollen wir mit unserer Philosophie der buchstäblichen Kundennähe präsent sein“, erklärt Nonnenmann. Als Arbeitgeber hat Balluff in Chengdu einen sehr guten Ruf. „Wir haben viele langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagt Erik Oortwijn, Geschäftsführer von Balluff Sensors (Chengdu). „Diese geringe Fluktuation ist außergewöhnlich für den chinesischen Arbeitsmarkt und zeigt das große Vertrauen, das Balluff sich hier als Arbeitgeber verdient hat.“

Zweitgrößter Produktionsstandort von Balluff

Das Werk in Chengdu ist neben den beiden Werken in Veszprem (Ungarn) und Aguascalientes (Mexiko) einer der drei großen Produktionsstandorte von Balluff. Balluff fertigt in Westchina pro Jahr allein mehr als

3 700 000 induktive und mechanische Sensoren, darüber hinaus lineare Wegmesssysteme für die Industrieautomation sowie weitere Produkte. Im Produktions- und Logistiknetzwerk übernimmt Chengdu die Funktion als regionaler Lieferant für die Region APAC und Lead Factory für induktive Sensoren.

1921 in Neuhausen a. d. F. gegründet, steht Balluff mit seinen 3900 Mitarbeitern weltweit für innovative Technik, Qualität und branchenüber-greifende Erfahrung in der industriellen Automation. Als führender Sen-sor- und Automatisierungsspezialist bietet das Familienunternehmen in vierter Generation ein umfassendes Portfolio hochwertiger Sensor-, Identifikations-, Netzwerk- und Softwarelösungen an.

Im Jahr 2022 verzeichnete die Balluff Gruppe einen Umsatz von rund 567 Mio. Euro. Neben dem zentralen Firmensitz in Neuhausen a. d. F. verfügt Balluff rund um den Globus über Vertriebs-, Produktions- und Entwicklungsstandorte und ist mit 38 Tochtergesellschaften und weiteren Vertretungen in 61 Ländern aufgestellt. Dies garantiert den Kunden eine schnelle weltweite Verfügbarkeit der Produkte und eine hohe Beratungs- und Servicequalität direkt vor Ort.

