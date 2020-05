Produktinnovation Schlagkappen-Schraubendreher Serie 450…

… kraftvoll, gelenkschonend und komfortabel

Immer, wenn hoher Kraftaufwand erforderlich ist, zum Beispiel beim Lösen festsitzender Schrauben in der Kfz-Reparatur, bei Maschinen oder am Bau, sind Schlagkappen-Schraubendreher das perfekte Werkzeug. Die meisten aktuellen Modelle geben jedoch die Schwingungen und die erheblichen Kräfte der Schläge direkt an die Anwender zurück. Die Ergonomie-Experten des hessischen Herstellers FELO wollten dafür eine Lösung anbieten, die hohe Kraftübertragung und maximale Schonung der Gelenke ermöglicht. Der patentierte ERGONIC-Griff ist bereits Bestandteil vieler FELO Produkte und die perfekte Lösung für dieses Problem. Der neue Schlagkappen-Schraubendreher “ERGONIC Serie 450” vereint die Robustheit eines Schraubendrehers mit durchgehender Klinge mit dem maximalen Nutzungskomfort des ERGONIC-Griffs.

Ergonomisch in der Anwendung, schonend für die Gesundheit

Den FELO Schlagkappen-Schraubendreher gibt es jetzt auch mit durchgehender Sechskant-Schraubmeißelklinge, Schlüsselhilfe und Schlagkappe. Das vereinfacht die tägliche Arbeit und schont die Gesundheit. Ein weiterer Vorteil ist die lange Garantie von 15 Jahren, welche Felo auf den ergonomischen Kraftprotz gibt. Der patentierte Aufbau des 3-Komponenten-Griffs sorgt bei Schlag-Nutzung für eine stoßfedernde Wirkung und macht das Arbeiten unerreicht komfortabel sowie muskel- und gelenkschonend. Die Schraubmeißelklinge mit Schlagkappe wird von einem ergonomischen 3-Komponentengriff, druckflexiblen Polstern und einem Mantel aus rutschfestem Elastomer gehalten. Wer diesen Griff mit dem integrierten Abrollschutz im Griffkopf einmal in der Hand hatte, möchte ihn nicht mehr missen, wie viele Anwender immer wieder berichten. Dank dieser Konstruktion verringert sich der Kraftaufwand deutlich. Die verbesserte Schaufelgeometrie der Schlitzklingen mit geraden Flanken bietet zudem einen deutlich besseren Halt und ein höheres Drehmoment. Alle Klingen sind auf maximale Haltbarkeit ausgelegt und aus einer speziellen Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung gefertigt. Diese extrem robuste Verbindung genügt selbst härtesten, täglichen Profi-Belastungen. Der Schraubendreher mit Schlagkappe ERGONIC Serie 450 ist im Fachhandel erhältlich. Weitere Informationen zu den innovativen FELO-Produkten und dem Unternehmen erhalten Sie unter: www.felo.de

140 Jahre Felo-Werkzeugfabrik. Ein Jubiläum auf das unsere Mitarbeiter und Kunden stolz sind! Eine Erfolgsgeschichte, die 1878 ursprünglich unter dem Markennamen Hammermühle, in Steinbach/Hallenberg in Thüringen, begann. 1950 wurde die Felo Werkzeugfabrik in Neustadt, als Nachfolger gegründet. Aus den bescheidenen Anfängen mit zwei Angestellten wuchs innerhalb von 140 Jahren durch Innovationskraft, Qualitätsbewusstsein und Begeisterung einer der weltweit führenden Hersteller von Schraubendrehern und Bits. Heute entwickeln und produzieren ca. 220 Felo Mitarbeiter auf über 10.000 m² weit über 1 Millionen Schraubendreher und genauso viele Bits pro Monat an zwei Standorten.

Firmenkontakt

Felo-Werkzeugfabrik Holland-Letz GmbH

Jennifer Rampe

Emil-Rössler-Strasse 59

35279 Neustadt

06692/880

info@felo.com

http://www.felo.de/

Pressekontakt

team digital GmbH

Wolfgang Jung

Hopfmannsfelder Str. 7

36341 Lauterbach

06641-9116511

jung@team-digital.de

https://www.team-digital.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.