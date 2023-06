Produktfotografie, Produktfotos für Onlineshops

Produktfotos selber machen oder doch lieber von einem professionellen Produktfotografen machen lassen?

Produktfotografie ist wichtig für Onlineshops, um Produkte attraktiv zu präsentieren und Kunden anzusprechen.

Auf unserer Webseite haben wir für Sie einen neuen Leitfaden zusammengestellt, der alle Fragen rund um die Produktfotografie beantwortet. Neben hilffreichen Tipps zur technischen Umsetzung hilft er Ihnen bei Ihrer Entscheidung, ob Sie Ihre Produktfotos selber machen wollen, oder doch lieber einen erfahrenen Produktfotografen damit beauftragen wollen.

Im Gegensatz zur Werbefotografie und Industriefotografie geht es bei der Produktfotografie für Onlineshops darum, Produkte klar und detailliert abzubilden. Professionelle Produktfotografie erfordert Fachkenntnisse, aber man kann unter bestimmten Voraussetzungen auch selbst Produktfotos machen. Die Erstellung von guten Produktfotos erfordert Zeit und eine angemessene Investition. Der Aufwand lohnt sich jedoch, um die Verkaufschancen zu steigern.

Produktfotos werden in Onlineshops und Marktplätzen am häufigsten eingesetzt, da sie einen großen Einfluss auf den Kaufentscheidungsprozess haben. Die Produktfotografie hat die Aufgabe, Produkte ansprechend zu präsentieren und ihre Merkmale hervorzuheben. Hintergrund, Objektiv und Beleuchtung sind wichtige Aspekte bei der Produktfotografie.

Die Zoombarkeit von Produktfotos hängt von ihrer Auflösung ab. Produktfotos können mit verschiedenen Kameras aufgenommen werden, und das JPEG-Format ist für Onlineshops am häufigsten. Ähnliche Produkte werden zumeist ähnlich fotografiert, um Vergleichbarkeit und Markenkonsistenz zu gewährleisten. „Alte“ Produktfotos sollten aktualisiert werden, um den aktuellen Standards gerecht zu werden. Überbearbeitung von Produktfotos kann zu unnatürlichem Aussehen führen.

Gute Produktfotos können eine beträchtliche Investition erfordern, und eine professionelle Bildbearbeitung spielt eine immer wichtigere Rolle bei der Optimierung. Die am meisten verkauften Produktgruppen in Onlineshops variieren, und es ist unter Umständen ratsam, Produktfotos von einem Profi machen zu lassen, um qualitativ hochwertige Ergebnisse zu erzielen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen guten Produktfotografen zu finden, und Referenzbilder können dabei helfen.

Dies ist nur eine kurze Zusammenfassung der vielen Inhalte, auf die wir auf unserer Webseite gezielt eingehen. Für weiterführende Fragen stehen unsere Fotografinnen und Grafiker jedem interessenten persönlich zur Verfügung.

Die PRO-ducto GmbH ist ein Online-Fotostudio für Produktfotografie und Bildbearbeitung. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und bietet Budget-Dienstleistungen für Händler, Hersteller, Fotografen und Grafiker an.

Wir sind in der Lage, alle Ihre Produkte auf professionelle Weise zu fotografieren, solange sie per Post oder Paketdienst zu uns geschickt werden können. Wir stellen alle Bilder mit präzisen handgefertigten Freistellpfaden und überzeugend- realistischen Alphakanalmasken frei.

Kontakt

PRO-ducto GmbH

Oliver Preißner

Sommerleite 3

91586 Lichtenau

+49 9827 240 970



https://pro-ducto.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.