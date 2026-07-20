Produkte von InfectoPharm jetzt auch in Polen

Neue Niederlassung in Warschau nimmt Geschäftsbetrieb auf

– Fünfter europäischer Standort: Mit der offiziellen Eröffnung von InfectoPharm Polska in Warschau setzt das deutsche Pharmaunternehmen seinen europäischen Wachstumskurs fort.

– Vertrieb startet: Ein erstes Medikament für den Einsatz in Kliniken bei schweren bakteriellen Infektionen mit Resistenzen ist bereits auf dem polnischen Markt; weitere folgen in Kürze.

– Strategischer Fokus: Das neu aufgestellte Team definiert sich mit einem fokussierten Portfolio als Partner für Healthcare Professionals im polnischen Gesundheitswesen.

Heppenheim/Warschau, Polen, 20. Juli 2026 – Die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH hat ihr polnisches Büro in Warschau eröffnet. Unter der Leitung von Beata Treszczynska, Managing Director von InfectoPharm Polska, nimmt die fünfte europäische Niederlassung nun schrittweise den lokalen Geschäfts- und Vertriebsbetrieb auf. Nach dem ersten Klinikpräparat gegen bakterielle Infektionen mit Multiresistenzen werden weitere Produkteinführungen in Kürze folgen.

Die Aufnahme des Vertriebs in Polen markiert einen entscheidenden Meilenstein für den hessischen Mittelständler: Alle fünf europäischen Niederlassungen in Österreich, Italien, Frankreich, England und nun auch Polen tragen wesentlich zum internationalen Geschäftserfolg bei, der bei InfectoPharm rund ein Drittel des jährlichen Umsatzes von insgesamt 325 Millionen Euro beträgt. Das Team in Warschau sieht sich als umfassend ausgebildeter Partner für Healthcare Professionals mit einem ausgewählten Produktportfolio. „Angehörige des Gesundheitswesens in Polen schätzen ein fokussiertes Produktportfolio, wissenschaftliche Glaubwürdigkeit, hohe medizinische Expertise und eine zuverlässige Lieferkette“, fasst Managing Director Beata Treszczynska zusammen. „Genau das sind die Stärken, die wir mit InfectoPharm in den polnischen Markt einbringen.“

Um die Verbindung innerhalb und zwischen den Teams zu fördern, stellten Dr. Markus Rudolph, Managing Director von InfectoPharm Deutschland, und Florence Wiche, Head of Global Sales & International Business, dem neuen Team die Geschichte, die Kultur, die wissenschaftlichen Errungenschaften und die Unternehmenswerte von InfectoPharm vor.

Im Anschluss an die offizielle Eröffnung sprachen wir mit Beata Treszczynska und Anna Grodzka, Senior Sales and Marketing Manager, über die nächsten operativen Schritte und das Team.

Frau Treszczynska, die ersten wichtigen Meilensteine sind erreicht und das polnische Team ist nun komplett. Was sind die nächsten unmittelbaren Schritte?

Beata Treszczynska: Wir gehen mit einem außergewöhnlichen Antibiotikum auf den Markt. Dessen Wirkstoff Fosfomycin ist bei schweren bakteriellen Infektionen mit Resistenzcharakter indiziert und wird auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation (WHO) geführt. Oberste Priorität hat nun, eine zuverlässige Versorgung sicherzustellen und unseren Partnern hochwertige medizinische Informationen und Unterstützung zu bieten. Das Außendienstteam hat mithilfe der Kollegen in Deutschland ein intensives Schulungsprogramm absolviert. Wir konzentrieren uns darauf, starke Partnerschaften im gesamten polnischen Gesundheitsmarkt aufzubauen. Gleichzeitig bereiten wir uns auf den Start in der Dermatologie sowie den Launch weiterer wichtiger Produkte aus dem InfectoPharm-Portfolio im Laufe dieses Jahres vor.

Frau Grodzka, ein wachsendes Portfolio erfordert ein starkes Team. Was zeichnet das neu gegründete polnische Team aus?

Anna Grodzka: Wir haben ein professionelles Außendienstteam aus erfahrenen Mitarbeitenden aufgebaut, die unterschiedliche Perspektiven, Hintergründe und Fachkenntnisse in die Organisation einbringen. Was sie auszeichnet, ist nicht nur ihr fundiertes Fachwissen, sondern auch ihr Engagement, ihre Lern- und Entwicklungsbereitschaft sowie ihr klarer Fokus auf das Erreichen ehrgeiziger Ziele. Von den ersten Tagen an war offensichtlich, wie gut das Team kommuniziert, sich gegenseitig unterstützt und zusammenarbeitet. Trotz der Vielfalt an Erfahrungen und Persönlichkeiten gibt es ein starkes Gefühl von Vertrauen, gemeinsamer Verantwortung und echtem Teamgeist. Diese Kombination aus Erfahrung, Offenheit, Energie und enger Zusammenarbeit bietet uns ein starkes Fundament, um die Präsenz von InfectoPharm in Polen mit Augenmaß zu etablieren. Das Außendienstteam wird von unserem Warschauer Büro unterstützt, was eine enge funktionsübergreifende Zusammenarbeit und reibungslose Abläufe vor Ort gewährleistet.

Frau Treszczynska, der Aufbau einer neuen Länderorganisation erfordert auch eine starke Infrastruktur. Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit dem Hauptsitz in Heppenheim beschreiben?

Beata Treszczynska: Die Zusammenarbeit ist sehr eng und in dieser Anfangsphase extrem wichtig. Wir integrieren derzeit unsere Systeme und digitalen Tools, um eine reibungslose Anbindung an den Hauptsitz in Heppenheim sicherzustellen. Gleichzeitig bauen wir die lokale Infrastruktur auf, die erforderlich ist, um effektiv mit dem polnischen Markt zu kommunizieren. Dazu gehören der bevorstehende Start unserer polnischen Webseite, die Entwicklung eines lokalen Newsletters und eine stärkere Präsenz in den sozialen Medien. Als Partner des polnischen medizinischen Fachpersonals möchten wir, dass unsere Kommunikation schnell, zuverlässig, sicher und transparent ist.

Frau Treszczynska, worin sehen Sie die größte Chance für InfectoPharm in Polen?

Beata Treszczynska: Die größte Chance besteht darin, auf spezifische lokale Bedürfnisse im polnischen Gesundheitswesen einzugehen und diese mit der Qualität, Expertise und Erfahrung von InfectoPharm als spezialisiertem deutschen Pharmaunternehmen zu verbinden.

InfectoPharm Polska Sp. z o.o.

Sokratesa 9/306

01-909 Warszawa

Über InfectoPharm

Die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH ist auf die Neu- und Weiterentwicklung von Arzneimitteln und Medizinprodukten spezialisiert. Seit 1988 profiliert sich das familiengeführte deutsche Unternehmen als mutiger Vorreiter der Branche. Das Portfolio umfasst aktuell über 140 Präparate mit zahlreichen Innovationen für die Bereiche Pädiatrie, HNO-Heilkunde, Infektiologie und Dermatologie. Der Service consilium steht als produktneutrales Beratungs- und Wissensvermittlungsangebot Fachkreisen kostenlos zur Verfügung.

Zur InfectoPharm-Gruppe gehören Niederlassungen in Österreich, Italien, Frankreich, Polen und Großbritannien sowie die deutschen Tochterunternehmen Pädia GmbH, InfectoPharm Digital Health GmbH und Beyvers GmbH. Mit mehr als 450 Mitarbeitenden erzielt die Gruppe einen Jahresumsatz von über 330 Mio. Euro, bei einem durchschnittlichen Wachstum über 10 Prozent. Regelmäßig erhält InfectoPharm Auszeichnungen aus der Ärzteschaft, wie die „Goldene Tablette“ oder als „Krisensicherster Arbeitgeber“ und „Krisensicherstes Unternehmen“ von Creditreform.

Firmenkontakt

InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH

Maike Petersen

Von-Humboldt-Straße 1

64646 Heppenheim

06252 95-7000



https://www.infectopharm.com

Pressekontakt

rfw. kommunikation

Ina Biehl-v.Richthofen

Poststraße 9

64293 Darmstadt

06151 3990-0



http://www.rfw-kom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.