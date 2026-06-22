ProCom Automation GmbH startet erstes Pilotprojekt mit Clouver in Indien

Digitalisierung in der Textilindustrie: Clouver-Plattform liefert indischen Textilherstellern herstellerunabhängige Maschinendaten in Echtzeit.

Die Aachener ProCom Automation GmbH startet gemeinsam mit einem indischen Partner und Kunden vor Ort das erste Pilotprojekt für ihre IIoT-Monitoring-Plattform Clouver in Indien, um einen der weltweit größten Textilmärkte digital zu erschließen. Nach intensiven Marktanalysen vor Ort wird aktuell eine erste komplette Produktionslinie an die Software angebunden. Das Projekt markiert einen strategischen Meilenstein für den Markteintritt des Unternehmens auf dem indischen Subkontinent.

Umfassende Einblicke in die indische Industrie

Im Rahmen mehrerer Besuche bei führenden Bekleidungsherstellern gewann das Expertenteam von ProCom Automation tiefe Einblicke in die indische Produktionslandschaft. Das Spektrum der analysierten Betriebe reicht von mittelständischen Fabriken mit rund 80 Maschinen bis hin zu internationalen Textilherstellern, die an zehn Standorten insgesamt 13 Werke mit rund 4.000 Nähmaschinen betreiben.

Trotz der unterschiedlichen Unternehmensgrößen zeigten sich in den Fachgesprächen identische Kernherausforderungen. Die Betriebe fordern mehr Transparenz in der laufenden Produktion, schnellen Zugriff auf verlässliche Echtzeitdaten sowie die digitale Integration bestehender, heterogener Maschinenparks. Viele Betriebe verfügen über gut strukturierte Abläufe, erfassen geschäftskritische Informationen jedoch noch manuell oder führen sie aufwendig aus verschiedenen Einzelsystemen zusammen. An dieser Schnittstelle schafft die IIoT-Plattform Clouver einen unmittelbaren, messbaren Mehrwert für die Anwender.

Live-Betrieb: Clouver überwacht Produktionslinie

Aus den Marktgesprächen entstand das erste konkrete Implementierungsprojekt. In enger Zusammenarbeit mit einem indischen Textilunternehmen und dem lokalen Partner führt ProCom Automation die Monitoring-Software im Rahmen einer Pilotanwendung ein. Im ersten Schritt wird eine Fertigungslinie mit neun bis zehn Juki-Nähmaschinen flächendeckend an die Plattform angebunden. Das primäre Ziel des Pilotprojekts ist die zentrale Visualisierung wichtiger Produktionskennzahlen in Echtzeit. Dazu gehören der Gesamtausstoß, Maschinenstillstandszeiten, das Line Balancing zur optimalen Auslastung der Linie sowie detaillierte Qualitätsinformationen. Durch die digitale Bereitstellung dieser Daten auf übersichtlichen Dashboards kann das Management des Kunden Entscheidungen schneller treffen und Optimierungspotenziale in der Linie sofort identifizieren.

Einzigartiger Vorteil durch Herstellerunabhängigkeit

Ein entscheidendes Kriterium für den indischen Kunden ist die vollständige Herstellerunabhängigkeit der Plattform. Während viele etablierte Monitoring-Systeme innerhalb der Maschinenwelt eines bestimmten Herstellers funktionieren, ermöglicht Clouver die hersteller- und generationenübergreifende Erfassung von Produktionsdaten. So lassen sich auch ältere Bestandsmaschinen in moderne digitale Prozesse integrieren.

Die Marktbesuche verdeutlichen, dass die Nachfrage nach digitalen Lösungen in Indien kontinuierlich wächst. Das Projekt stieß in der Wissenschaft und bei Fachmedien auf großes Interesse. Bei einem Besuch an einer indischen Universität zeigte sich großes Interesse an den Technologien, die den Studierenden während der Ausbildung Einblicke in die Industrie 4.0 ermöglichen.

Das Unternehmen schafft mit seinem indischen Pilotkunden das Fundament für eine langfristige Zusammenarbeit und weitere Projekte in der Region. Interessierte Produktionsbetriebe erhalten auf der Unternehmenswebsite weiterführende Informationen zu den digitalen Integrationsmöglichkeiten.

Die ProCom Automation GmbH mit Sitz in Aachen entwickelt zukunftsweisende digitale Lösungen für die industrielle Fertigung. Das Unternehmen vertreibt die IIoT-Monitoring-Plattform Clouver, die Maschinen- und Prozessdaten in Echtzeit erfasst und Produktionsprozesse optimiert.

Firmenkontakt

ProCom Automation GmbH

Max Scheidt

Jülicher Straße 344

52070 Aachen

+49 241 93681-500



https://procom-automation.com/de/

Pressekontakt

ProCom Automation GmbH

Tanja Thelen

Jülicher Straße 344

52070 Aachen

+49 241 93681-500



https://procom-automation.com/de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.