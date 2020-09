PRNEWS bereitet sich auf die Ausgabe einer Wandelanleihe von 2 Millionen Euro vor

PRNEWS OÜ, die Verwaltungsgesellschaft des Webportals PRNEWS.IO, wird Wandelanleihen im Wert von 2 Millionen Euro im Rahmen einer Privatplatzierung für Investoren ausgeben.

Die im Rahmen des privaten Angebots aufgebrachten Mittel werden zur Realisierung der Pläne in Bezug auf die Erweiterung des globalen Marktes eingesetzt.

Der Gesamtumfang der Ausgabe beträgt 2 Millionen Euro, aufgeteilt in wandelbare gesicherte Vorzugsanleihen zum Nennwert von 1.000 Euro. Der vorgeschlagene Anleihezins beträgt jährlich 12 %. Die Anleihe wird nach 24 Monaten im September 2022 fällig. Zinszahlungen sind halbjährlich zu leisten.

Die Ausgabe ist durch die Aktien des Unternehmens zum Wert von 15 Millionen Euro gesichert und bei Nasdaq CSD registriert.

Weitere Informationen und Registrierung: https://investors.prnews.io

Über PRNEWS

Hierbei handelt es sich um die führende Online-Plattform in Europa und Asien, die über 30.000 Online-Medienverlage und Kunden aus 55 Ländern zusammenbringt, um Marken national im Internet zu bewerben.

Im März 2020 wurde das Unternehmen offizieller Partner und ein Verkaufs- und Marketingdienstleister des von der estnischen Regierung herausgegebenen digitalen Identitäts- und Statusprogramms namens e-Residency genannt.

Im Dezember 2019 wurde das ukrainische PRNEWS-Büro laut der beliebten Zeitschrift MC.Today in die TOP 100 IT-Arbeitgeber aufgenommen.

Haftungsausschluss

Die obigen Informationen stellen weder eine Form der Beratung oder Empfehlung noch einen Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 durch die PRNEWS OÜ dar und sind nicht dazu bestimmt, dass sich die Nutzer bei ihren Anlageentscheidungen auf sie verlassen (oder davon abhalten). Bevor so eine Entscheidung getroffen wird, sollte eine entsprechende unabhängige Beratung eingeholt werden.

Diese Pressemitteilung ist weder ein öffentliches Angebot noch ein Angebot für andere als qualifizierte Investoren. Die Ausgabe wird ausschließlich nur qualifizierten Investoren durch Platzierung in Estland angeboten. Die Wertpapiere werden in den Vereinigten Staaten, Kanada oder Japan weder angeboten noch gehandelt, es sei denn, sie sind gemäß dem Wertpapiergesetz registriert oder von der Registrierung befreit. Die PRNEWS OÜ beabsichtigt nicht, irgendeinen Teil der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder eine öffentliche Platzierung der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten, Kanada oder Japan durchzuführen.

PRNEWS OÜ betreibt den weltweit ersten gesponserten Content-Online-Shop mit Festpreisen für Publikationen unter www.prnews.io

Kontakt

PRNEWS OÜ

Oleksandr Storozhuk

Maakri 19/2

10145 Tallinn

+3728801336

media@prnews.io

http://prnews.io

