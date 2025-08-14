PRM managt neues Parkhaus in Konstanz

(Erlangen/Konstanz) Nachhaltig, effizient, digital – die ParkRaum-Management PRM GmbH aus Erlangen (Bayern) hat für die Stadtwerke Konstanz Mobil GmbH (KMG) jetzt einen der modernsten Parkplätze in der Bodensee-Region umgesetzt. Seit dem 2. Juli 2025 steht das Parkhaus an der Reichenaustraße in Konstanz als Teil des neuen Mobilitätshubs am Verkehrsknotenpunkt Europabrücke allen Verkehrsteilnehmenden zur Verfügung und bildet eine Schnittstelle zu den ÖPNV-, Carsharing- und Fahrradangeboten vor Ort. „Mit dem Parkhaus Europabrücke unterstützen wir ein zukunftsfähiges Mobilitätsangebot für Konstanz, das gleichermaßen effizient im Betrieb ist und den Nutzern Komfort und Flexibilität bietet“, so Klaus Gumpp, Geschäftsführer von PRM.

Die ParkRaum-Management PRM GmbH hat für das neue Parkhaus das hochmoderne Free-Flow-Parksystem installiert und übernimmt den Betrieb für den Eigentümer. Insgesamt bietet das neue mobile Herz von Konstanz 750 PKW-Stellplätze auf 17 Halbgeschossen, darunter 80 öffentliche E-Ladepunkte, 8 Carsharingplätze und ein Fahrradparkhaus für 124 Räder.

Kennzeichenerfassung statt Schranken

Keine Schranken, keine Tickets, kein Warten – dank des Free-Flow-Parksystems erfolgt der gesamte Parkvorgang kontaktlos – vom Einfahren bis zur Zahlung. Nutzer profitieren so von einem reibungslosen, komfortablen Parkerlebnis, das Zeit spart und auch die Orientierung erleichtert. Zudem gewährleistet das moderne System geringen Wartungsaufwand, optimierte Abläufe und eine hohe Betriebssicherheit.

Digitale Parktechnik trifft nachhaltige Infrastruktur

Ein weiteres zentrales Merkmal des neuen Parkhauses ist die großflächige Photovoltaikanlage auf dem Dach, die in das nachhaltige Gesamtkonzept des Projekts eingebettet ist. Die Anlage erzeugt einen Großteil des benötigten Stroms direkt vor Ort und ermöglicht so den energieeffizienten Betrieb der gesamten Parkinfrastruktur – von der Beleuchtung über die Parktechnik bis hin zu den E-Ladepunkten.

Partnerschaft für zukunftsfähige Mobilität in Konstanz

Ermöglicht wurde das neue Mobilitätsangebot für Konstanz durch die enge Zusammenarbeit von PRM und der KMG. Das Projekt ist Teil eines vernetzten Mobilitätskonzepts für die Bodensee-Stadt und steht exemplarisch für die enge Kooperation zwischen Stadt, Versorgungsbetrieben und innovativen Technologiepartnern.

Weitere Informationen zu PRM finden Sie unter www.prm-parken.com.

Über PRM:

Die ParkRaum-Management PRM GmbH mit Sitz in Erlangen (Bayern) gehört zu den führenden Anbietern innovativer digitaler Parkraumlösungen für Kommunen und die Wirtschaft. Dabei setzt das Unternehmen gemäß seinem Leitbild „Digital parken“ auf ganzheitlich gedachte Bewirtschaftungs- und Überwachungssysteme, die EndkundInnen ein erstklassiges Parkerlebnis und AuftraggeberInnen maximale Erlöse mit ihren Flächen ermöglichen. Das Unternehmen beschäftigt rund 130 MitarbeiterInnen. Seit Anfang 2025 ist der internationale IT- und Service-Delivery-Dienstleister Hemmersbach als Gesellschafter an Bord und ermöglicht PRM, seine Parkraumlösungen auch weltweit zu implementieren. Geschäftsführer von PRM ist Klaus Gumpp.

