Privatplatzierung ProReal ab 200.000 EUR für semiprofessionelle Anleger

Das zweite Private Placement richtet sich an semiprofessionelle Investoren. Es ist das erste Produkt unter der Flagge der SORAVIA – und deshalb etwas ganz Besonderes. Die attraktive Projektpipeline der SORAVIA, die hohen stillen Reserven in diesen Projekten und die daraus resultierende hohe Investitionssicherheit machen den ProReal Private 2 sehr attraktiv. Die bewährte Zuverlässigkeit und Leistungsstärke der ONE GROUP treffen auf 140 Jahre Immobilien-Knowhow der SORAVIA, die bis dato ein Projektvolumen von über 6,3 Milliarden Euro realisiert hat. Die Nachfrage von Investoren ist noch einmal spürbar gewachsen. Sie suchen rentable und nachhaltige Anlagemöglichkeiten.

Der Investitionsansatz der ProReal Deutschland Serie schließt zwei Lücken auf einmal: die Angebotslücke an Wohnraum – und die Finanzierungslücke für seine Errichtung. Vor allem in den deutschen Metropolregionen wird die Nachfrage nach Wohnraum weiter steigen. Für die dringend benötigten Neubauvorhaben sind Projektentwickler jedoch zunehmend auf alternative Finanzierungsformen angewiesen. Die Vorteile für Sie: kein Vermietungsrisiko, keine Instandhaltungs- und Verwaltungskosten – sowie ein überschaubarer Investitionszeitraum und attraktive Renditen.

Die ONE GROUP ist auf die Finanzierung von Wohnprojektentwicklungen in deutschen Metropolen fokussiert, wodurch sie von zwei langfristigen Trends profitiert: vom starken Nachfrageüberhang nach Wohnraum sowie vom steigenden Kapitalbedarf der Projektentwickler zur Errichtung der dringend benötigen Wohneinheiten. Beide Trends bleiben unverändert intakt. Wohnen ist eine der krisensichersten Assetklassen.

Aktuell im Angebot: PRIVATPLATZIERUNG PRIVATE 2 | MINDESTBETEILIGUNG 200.000 EUR

Das Private Placement richtet sich an semi-professionelle Investoren.

Eine kurze Laufzeit mit einem bewährten Sicherheitskonzept bietet eine attraktive Alternative zu klassischen Immobilieninvestments. Ab 200.000 Euro (Mindestzeichnung) kommen Anleger in den Genuss einer attraktiven Verzinsung. Neben der hohen Investitionsquote sind die kurze Laufzeit und das bewährte Sicherheitskonzept schlagkräftige Argumente:

Die Vorteile des ProReal Private 2 auf einen Blick:

Kurze Laufzeit 5 Jahre bis 31.12.2025 (zzgl. möglicher Verlängerungsoption)

Attraktive Verzinsung 7 % p.a. (ab 01.07.2021)

Frühzeichner-Verzinsung 6 % p.a. bis 30.06.2021

Streuung über mehrere attraktive Neubauvorhaben

Hohe attraktive Verzinsung (vierteljährliche Auszahlung)

Hohe Investitionsquote

Seit mehr als 30 Jahren bietet die CVM GmbH attraktive Investments mit Bestnoten von den Analysten!

