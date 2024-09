Privathotel Lindtner – Hamburgs Tagungslocation im Grünen

Meetings, Tagungen und Produktpräsentationen im Hause Lindtner

Hamburg, 11. September 2024 – Das Privathotel Lindtner Hamburg hat seinen Sitz im schönen Süden Hamburgs und freut sich, Unternehmen und Organisationen eine erstklassige Tagungslocation anbieten zu können, die auch gehobenen Ansprüchen gerecht wird. Gerade in den späten Sommermonaten, wenn der Garten des Hotels in noch sattem Grün erstrahlt und die Terrassen zum Sonnenbaden einladen, lassen sich Tagungen und Firmenevents im Freien bestens ertragen. Dank der Kombination aus gehobenem Ambiente, modernster Ausstattung und einem erstklassigen Service, schafft das Privathotel Lindtner den idealen Rahmen für Ihre Tagungen, Veranstaltungen und Events.

Das Haus verfügt über 21 Säle und Tagungsräume, die flexibel an die Bedürfnisse der Gäste angepasst werden können. Ob für kleine Meetings, große Konferenzen oder exklusive Events – das Privathotel Lindtner bietet Ihnen und Ihrer Firma den idealen Raum für Ihre Veranstaltung. Gerade im Rahmen einer Produktpräsentation größeren Ausmaßes, kann der Große Festsaal überzeugen, da dieser mit PKW befahren werden kann. Zudem ist er technisch hervorragend ausgestattet und bietet bis zu 700 Personen einen Platz. Damit Sie sich ein besseres Bild von unseren Räumlichkeiten und den Kapazitäten machen können, wird Ihnen eine Raumübersicht samt verschiedener Bestuhlungspläne auf der Webseite bereitgestellt.

Nach einem anstrengenden Tag voller Meetings und Entscheidungen, ist ein Moment Ruhe genau das Richtige. Nehmen Sie sich daher eine kleine Auszeit vom Alltag und lassen Sie sich in dem hauseigenen Spa und Wellness-Bereich verwöhnen. Dazu perfekt passend, ist ein Dinner in einem der beiden hauseigenen Restaurants Lilium und Diele. Es werden ausgeklügelte Köstlichkeiten und gute norddeutsche Hausmannskost dargeboten. Feine Weine und ein ehrliches Bier werden den Gästen selbstverständlich dazu gereicht. Die aktuellen Speisekarten finden Interessierte ebenfalls auf der Webseite. Den kulinarischen Abschluss machen Kuchen, Kekse und Torten aus der eigenen Konditorei Lindtner in Eppendorf, aus der die Gäste sich auch gerne ein Stück mit nachhause nehmen dürfen.

Neben den erstklassigen Tagungsräumen bietet Ihnen das Privathotel Lindtner eine Vielzahl von anderen Annehmlichkeiten, die Ihren Aufenthalt bei uns möglichst komfortabel machen. Die stilvollen Zimmer und Suiten, das exquisite gastronomische Angebot sowie das Wellness- und Spa-Programm sorgen dafür, dass Sie sich in dem Privathotel rundum wohlfühlen können. Das engagierte Service-Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um sicherzustellen, dass Ihre Tagung reibungslos verläuft und alle Wünsche der Gäste erfüllt werden. Zudem stehen unseren Gästen über 20 E-Ladestellen zur Verfügung, die sie während ihres Aufenthaltes nutzen können.

Wenn Sie ein Event, eine Konferenz oder eine Tagung planen, lädt das Privathotel Lindtner Sie herzlich dazu ein das Haus als Ausrichtungsort zu nutzen. Lassen Sie sich und Ihre Gäste von dem exklusiven Service und der einzigartigen Atmosphäre des Hotels überzeugen und erleben Sie ein unvergessliches Event in Hamburgs grünem Süden. Für weitere Informationen zur Raumbelegung, Buchungen und Planung Ihrer Veranstaltung, steht Ihnen Frau Katja Rinkert gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Privathotel Lindtner Hamburg

Das Privathotel Lindter bietet viel Platz in familiärer Atmosphäre und lädt zum Entspannen im grünen Süden Hamburgs ein.

Das Fünfsternehaus liegt im Stadtteil Heimfeld bietet Platz für bis zu 700 Personen. Dabei ist es bequem zu erreichen und bestens angebunden. Kurze Wege in die Innenstadt und zum Flughafen sind somit immer gegeben.

Kontakt

Privathotel Lindtner Hamburg

Heidrun Lindtner-Thies-Lembcke

Heimfelder Straße 123

21075 Hamburg

+49 (0) 40 79009-0

+49 (0) 40 79009-480



https://www.lindtner.com

