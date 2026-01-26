PrivacyForms Studio: Formulare für sensible Daten

Für Verwaltung, Bildung und regulierte Branchen: auditierbar, erweiterbar und vollständig unter eigener Kontrolle.

PrivacyForms Studio: Datenschutzorientierte Formularlösung mit optionaler KI-Unterstützung

Online-Formulare aus SurveyJS – inklusive PDF-zu-Formular-Generierung, kontrollierter Datenflüsse und Betrieb ohne Datenabfluss

Tübingen, 26. Januar 2026 – PrivacyForms Studio ist eine Formularplattform für Organisationen, die Online-Formulare erstellen und betreiben möchten, ohne Daten zwingend an externe SaaS-Dienste zu übertragen. Die Lösung richtet sich an Einrichtungen mit erhöhten Anforderungen an Datenschutz, Nachvollziehbarkeit und Betriebskontrolle – etwa im öffentlichen Sektor, in Bildungseinrichtungen sowie in regulierten Branchen.

Ein zentrales Merkmal ist die optionale KI-Unterstützung bei der Formularerstellung. Sie hilft dabei, Fragen, Antwortoptionen, Validierungen und Logik schneller zu entwerfen – als Assistenzfunktion, die sich an den Vorgaben der Anwender orientiert. Ergänzend kann PrivacyForms Studio bestehende PDF-Formulare automatisiert in Online-Formulare überführen. Damit lassen sich vorhandene Papier- oder PDF-Prozesse zügig digitalisieren, ohne Formulare vollständig neu aufzubauen.

PrivacyForms Studio basiert auf SurveyJS als Form-Engine und kann in bestehende Web- und CMS-Umgebungen integriert werden, unter anderem in Plone. Neben klassischen Formularfunktionen unterstützt die Plattform u. a. mehrstufige Prozesse, bedingte Felder, Plausibilitätsprüfungen und die Ausgabe von Dokumenten bzw. Protokollen.

Bei der Datenverarbeitung steht die bedarfsorientierte Kontrolle im Vordergrund: Verarbeitung, Speicherung und Weiterreichung der erhobenen Daten erfolgen entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Organisation – z. B. an interne Systeme, Fachverfahren oder Dokumentenmanagement. PrivacyForms Studio ist so ausgelegt, dass kein Datenabfluss entsteht: Daten verbleiben in der Umgebung, die der Betreiber festlegt; externe Datenübertragungen sind nicht erforderlich.

„Viele Organisationen brauchen digitale Formulare, möchten aber die Datenflüsse und Verantwortlichkeiten klar im eigenen Haus behalten“, sagt Andreas Jung, Initiator von PrivacyForms Studio. „PrivacyForms Studio kombiniert schnelle Formularerstellung – auf Wunsch mit KI-Assistenz – mit einer konsequent kontrollierten Datenverarbeitung.“

Weitere Informationen zu PrivacyForms Studio finden Interessierte unter privacyforms.studio.

Website: https://privacyforms.studio

Demos: https://demo.privacyforms.studio

Pressekontakt

Andreas Jung

PrivacyForms Studio / ZOPYX

E-Mail: hello@privacyforms.studio

ZOPYX ist ein in Deutschland ansässiges Beratungs- und Softwareentwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Open-Source-Content-Plattformen, digitalem Publishing sowie datenschutzorientierten Web-Lösungen. Wir unterstützen Organisationen dabei, CMS- und Publikationsprozesse zu konzipieren, zu modernisieren und stabil zu betreiben – insbesondere dort, wo Compliance, Nachvollziehbarkeit und langfristige Wartbarkeit entscheidend sind.

Unser Leistungsumfang reicht von Architektur und Implementierung über Systemintegration, Automatisierung und DevOps (CI/CD, Container-Deployments) bis hin zu Performance-Optimierung, Betrieb, Wartung und Support. Ein besonderer Fokus liegt auf verlässlichen Publishing-Pipelines (z. B. HTML/PDF-Erzeugung), der Integration von Formular- und Datenerfassungsprozessen in bestehende Portale sowie Lösungen, die on-premises oder in europäischen Hosting-Umgebungen betrieben werden können – im Einklang mit DSGVO und Anforderungen an digitale Souveränität.

ZOPYX arbeitet mit Kunden zusammen, die auf nachhaltige Technologien setzen: offene Standards, transparente Lizenzmodelle und Systeme, die auch nach Jahren noch verständlich, erweiterbar und wirtschaftlich zu betreiben sind.

Kontakt

ZOPYX/Andreas Jung

Andreas Jung

Hundskapfklinge 33

72074 Tübingen

07071 793376



http://privacyforms.studio

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.