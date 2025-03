Prisma Insights erweitert Expertise durch Advisory Board

Renommierte Expert:innen Benjamin Visser und Prof. Denise Rousseau unterstützen Prisma Insights, HR Leader Carolyn Medley verstärkt das Beratungsteam

Pöcking, 6. März 2025 – Prisma Insights, eine führende Beratung für transformative Führung und strategisches HR-Management, gibt die Gründung eines Advisory Boards bekannt. Zu den ersten Mitgliedern dieses neu geschaffenen Gremiums zählen Benjamin Visser, CEO und Gründer von allygatr, dem führenden Start-up Inkubator & Accelerator für HR-Tech in Europa, sowie Professor Denise Rousseau, H.J. Heinz III Chair in Organizational Behavior an der Carnegie Mellon University. Ein weiterer hochrangiger Branchenexperte wird in Kürze benannt.

Mit Benjamin Visser gewinnt Prisma Insights eine der einflussreichsten Persönlichkeiten im europäischen HR-Tech-Bereich. Sein umfangreiches Netzwerk sowie seine fundierte Expertise im Startup- und Investmentsektor, gepaart mit tiefgehendem Wissen über innovative HR-Technologien, liefern Prisma Insights wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung zukunftsweisender Beratungsansätze.

Professor Denise Rousseau ist eine international renommierte Wissenschaftlerin im Bereich Organisationspsychologie und Personalmanagement. Ihre bahnbrechende Forschung zu psychologischen Verträgen und evidenzbasierten HR-Strategien hat weltweit Unternehmenspraktiken geprägt. Ihr wissenschaftlicher Ansatz und ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse werden die Arbeit von Prisma Insights maßgeblich bereichern.

Zusätzlich verstärkt Carolyn Medley Prisma Insights‘ Beraterteam. In ihrer früheren Rolle als Head of People and Culture für Roche Pharma International war sie mitverantwortlich für eine Organisation mit einem Umsatz von 15 Milliarden Euro, 15.000 Mitarbeitenden und Präsenz in 150 Ländern. Zuvor hatte sie weitere leitende HR-Positionen inne, darunter Head of HR China und Regional Head of HR Latin America. Mit jahrzehntelanger Erfahrung im internationalen HR-Management und in der Führungskräfteentwicklung bringt sie wertvolle Expertise in Transformationsprozessen und strategischer Personalentwicklung mit.

„Wir freuen uns, Benjamin Visser, Denise Rousseau und Carolyn Medley bei Prisma Insights willkommen zu heißen. Ihre herausragende Erfahrung und ihr Fachwissen werden uns dabei unterstützen, unsere Kunden noch gezielter auf die Herausforderungen des sich wandelnden Arbeitsmarktes vorzubereiten und innovative HR-Lösungen zu entwickeln,“ sagt Rosella Barilli, Mitgründerin von Prisma Insights.

Mit der Gründung des Advisory Boards und der Berufung dieser angesehenen Expertinnen und Experten unterstreicht Prisma Insights sein klares Bekenntnis zu Exzellenz und Innovation in der HR- und Leadership-Beratung.

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Prisma Insights Video sowie unter www.prisma-insights.com

Prisma Insights unterstützt Führungskräfte und HR-Abteilungen bei Veränderungsprozessen – insbesondere bei technologischen Umbrüchen, Post-merger Integrationen und Restrukturierungen. Unser Schwerpunkt liegt auf der Stärkung von Führungskompetenzen und der Umsetzung strategischer HR-Initiativen mit messbarem Geschäftserfolg.

Mit über 30 Beratern in Europa, den USA und Asien verfügen wir über fundierte Expertise in Führungskräfteentwicklung, Unternehmensstrategie und Technologie. Wir begleiten Unternehmen dabei, Leadership- und HR-Kompetenzen für langfristigen Erfolg aufzubauen.

