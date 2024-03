PRINTAS revolutioniert Werbekalender mit duftendem Geruchsmarketing

Der Kalenderverlag PRINTAS setzt Maßstäbe im Bereich der Werbekalender mit einer innovativen Technologie, die Geruchsmarketing nutzt, um Kunden auf einzigartige Weise anzusprechen. Durch den Einsatz spezieller Duftlacke auf den Werbeflächen der Kalender werden feinste Duftpartikel freigesetzt, die angenehme Assoziationen wecken und eine positive Atmosphäre schaffen.

Die Macht der Gerüche ist allgemein bekannt, und Unternehmen setzen gezielt auf Duftmarketing, um ihre Markenbotschaft zu verstärken und die Kundenbindung zu stärken. PRINTAS hat dieses Potenzial erkannt und bietet maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Branchen an, vom Duft einer kühlen Meeresbrise für Reiseunternehmen bishin zu beruhigendem Lavendel für Wellness-Einrichtungen.

Erfolgreiche Fallstudien belegen die Wirksamkeit der duftenden Werbekalender. Ein renommiertes Parfümhaus präsentierte seinen Kunden einen Kalender mit den Düften ihrer Bestseller, während ein Reiseveranstalter seinen Kunden Düfte verschiedener Urlaubsziele schenkte. Die multisensorische Erfahrung führte zu einer nachhaltigen Markenbindung und Umsatzsteigerung.

„Unsere duftenden Werbekalender bieten Unternehmen eine einzigartige Möglichkeit, ihre Kunden auf persönlicher Ebene anzusprechen und eine bleibende Verbindung aufzubauen“, sagt Dirk Stolzke, Geschäftsführer von PRINTAS. „Wir sind stolz darauf, an der Spitze dieser duftenden Revolution zu stehen und unseren Kunden innovative Marketinglösungen zu bieten.

„Werbung, die hängen bleibt“ – seit Jahrzehnten ist der PRINTAS Kalenderverlag auf die Herstellung hochwertiger, individueller Monatskalender für Firmenkunden spezialisiert. In seinem Ursprung geht PRINTAS auf den von der Schriftstellerin Irmgard Heilmann 1953 in Hamburg gegründeten Heilmann-Verlag zurück. 1954 erschien hier zum ersten Mal der beliebte und bis heute erscheinende Bildkalender „Hamburg – Rund um die Alster“. Die Entwicklung, Fertigung und der weltweite Vertrieb wurden von Beginn an vom Unternehmensstandort Hamburg aus geleitet und koordiniert.

Durch die Erschließung neuer Märkte und den ständigen Ausbau neuer Konzepte hat sich das Angebot im Lauf der Jahre zunehmend erweitert. Auf dem internationalen Markt für Werbekalender ist PRINTAS ebenfalls fest vertreten: Aktuell liefert PRINTAS in 53 Länder.

Der Dialog mit den Kunden sowie das Streben nach stetiger Verbesserung und Innovation machen den Erfolg von PRINTAS aus. Die Weiterbildung der Mitarbeiter und kontinuierliche Ablauf-Optimierung sind wichtige Bestandteile des Leitbildes. Seit Gründung des Unternehmens pflegt PRINTAS ein überdurchschnittlich hohes Qualitäts- und Serviceniveau.

PRINTAS fertigt ausschließlich in Deutschland und gewährleistet so die Umsetzung der Unternehmensideale und Qualitätsstandards bei jedem Schritt der Produktionskette. PRINTAS steht für Werbung, die hängen bleibt!

Für Rückfragen rufen Sie gern an.

Kontakt

PRINTAS Kalenderverlag GmbH

Dirk Stolzke

Borsteler Chaussee 49

22453 Hamburg

040 – 88 88 84 84

040 – 88 88 84 99



https://www.printas.com

