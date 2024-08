printas.com: Gedruckte 4-Monatskalender behaupten sich im digitalen Zeitalter

Der Hamburger Kalenderspezialist printas.com unterstreicht die anhaltende Relevanz und die einzigartigen Vorteile gedruckter Kalender, insbesondere ihrer innovativen 4-Monatskalender, in einer zunehmend digitalisierten Welt.

„Trotz der Allgegenwärtigkeit digitaler Planungstools erleben wir eine wachsende Nachfrage nach unseren hochwertigen, gedruckten Kalendern“, erklärt Dirk Stolzke, Geschäftsführer von printas.com. „Unsere 4-Monatskalender bieten eine Kombination aus Übersichtlichkeit, Haptik und Effizienz, die digitale Alternativen oft nicht erreichen können.“

Die Vorteile gedruckter 4-Monatskalender im digitalen Zeitalter:

1. Bessere Übersicht: Ein großformatiger, gedruckter Kalender ermöglicht einen schnellen Überblick über vier Monate gleichzeitig, ohne Scrollen oder Zoomen.

2. Reduzierte Bildschirmzeit: In einer Welt voller digitaler Ablenkungen bieten gedruckte Kalender eine willkommene Pause für die Augen.

3. Haptisches Erlebnis: Das physische Schreiben und Abhaken von Terminen verstärkt die kognitive Verarbeitung und das Gedächtnis.

4. Zuverlässigkeit: Keine Abhängigkeit von Batterielaufzeit, Internetverbindung oder Software-Updates.

5. Datenschutz: Sensible Termine und Informationen bleiben offline und sind vor Hackern geschützt.

6. Teamkoordination: Großformatige Wandkalender fördern die Zusammenarbeit und Kommunikation in Büros und Werkstätten.

„Unsere 4-Monatskalender kombinieren die Vorteile traditioneller Kalender mit modernem Design und durchdachter Funktionalität. Sie sind das perfekte Bindeglied zwischen analoger Planung und digitaler Effizienz.“

printas.com bietet eine breite Palette an 4-Monatskalendern, die sich an verschiedene Branchen und persönliche Vorlieben anpassen lassen. Von kompakten Tischkalendern bis zu großformatigen Wandplanern – jeder Nutzer findet das passende Format für seine Bedürfnisse.

In einer Zeit, in der digitale Überlastung und ständige Online-Präsenz zunehmen, bieten die gedruckten 4-Monatskalender von printas.com eine willkommene Rückkehr zur fokussierten, greifbaren Planung – ohne dabei auf Effizienz und Übersichtlichkeit zu verzichten.

Weitere Informationen zu den Vorteilen gedruckter Kalender und zum Sortiment von printas.com finden Sie unter www.printas.com/4-monatskalender

„Werbung, die hängen bleibt“ – seit Jahrzehnten ist der PRINTAS Kalenderverlag auf die Herstellung hochwertiger, individueller Monatskalender für Firmenkunden spezialisiert. In seinem Ursprung geht PRINTAS auf den von der Schriftstellerin Irmgard Heilmann 1953 in Hamburg gegründeten Heilmann-Verlag zurück. 1954 erschien hier zum ersten Mal der beliebte und bis heute erscheinende Bildkalender „Hamburg – Rund um die Alster“. Die Entwicklung, Fertigung und der weltweite Vertrieb wurden von Beginn an vom Unternehmensstandort Hamburg aus geleitet und koordiniert.

Durch die Erschließung neuer Märkte und den ständigen Ausbau neuer Konzepte hat sich das Angebot im Lauf der Jahre zunehmend erweitert. Auf dem internationalen Markt für Werbekalender ist PRINTAS ebenfalls fest vertreten: Aktuell liefert PRINTAS in 53 Länder.

Der Dialog mit den Kunden sowie das Streben nach stetiger Verbesserung und Innovation machen den Erfolg von PRINTAS aus. Die Weiterbildung der Mitarbeiter und kontinuierliche Ablauf-Optimierung sind wichtige Bestandteile des Leitbildes. Seit Gründung des Unternehmens pflegt PRINTAS ein überdurchschnittlich hohes Qualitäts- und Serviceniveau.

PRINTAS fertigt ausschließlich in Deutschland und gewährleistet so die Umsetzung der Unternehmensideale und Qualitätsstandards bei jedem Schritt der Produktionskette. PRINTAS steht für Werbung, die hängen bleibt!

