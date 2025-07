Pride at the beach: Zandvoort lädt zu einer „bunten“ Aktionswoche ein

Niederländischer Badeort setzt aufmerksamkeitsstarke Zeichen für Vielfalt und Toleranz

Bereits zum neunten Mal macht die weltberühmte Pride Amsterdam in diesem Jahr einen Ausflug an den Strand von Zandvoort. Unter dem Namen „Pride at the beach“ wird hier mit einem bunten Programm das Recht gefeiert, zu sein, wer man ist, und zu lieben, wen man möchte. Neben Partys und Musik liegt der Fokus des Festivals zunehmend auf Kunst, Kultur, Infotainment und Bildung. So erwartet Besucher eine ganze Woche lang eine Vielzahl abwechslungsreicher Aktionen.

Kulturabend & Kneipenquiz

Der Startschuss für das „Pride at the beach“-Festival fällt bereits am Dienstag, den 22. Juli, in der protestantischen Kirche von Zandvoort. Im Rahmen der „Culture Night“ erwartet das Publikum ein Abend voller Musik, Theater und Gesprächsrunden. Am Donnerstag, den 24. Juli, lädt der Beachclub Venti Beach zu einer besonderen Pride-Edition seines monatlichen Regenbogenabends ein. Besucher können sich auf ein schillerndes Kneipenquiz mit anschließendem Rainbow Dinner freuen.

Strandparty für Frauen

Party People, die sich als Frau identifizieren, sind am Sonntag, den 27. Juli, im Beachclub ONS Paviljoen genau an der richtigen Adresse. Ab 18.00 Uhr steigt hier die „Women at the Beach Party“, bei der mit dem Blick aufs Meer Verbindung, Freiheit und Genuss gefeiert werden. Die DJs MissSmile und Davina sorgen bis 23:30 Uhr für den perfekten Mix aus Wohlfühlmusik und tanzbaren Tracks. Die untergehende Sonne und sommerliche Beats bringen eine unvergessliche Atmosphäre mit sich.

Information, Kunst und Action

Seinen Höhepunkt findet das Festival am Montag, den 28. Juli. Ab 11 Uhr öffnet im Strandclub Cosmico Beach der „Infomarkt at the Beach“ mit vielen Ständen zu Community, Recht, Gesundheit und Lebensstil. Am Boulevard de Favauge gibt es die Möglichkeit, bei „Express your Love – Painting at the Beach“ an der Entstehung eines bunten Kunstwerks mitzuwirken. Und bei „Sport & Games at the Beach“ steht ein aktiver Strandnachmittag mit Sport und Spiel für alle auf dem Programm.

Parade & Party

Auch die Pre-Party ist ein fester Bestandteil von Pride at the Beach. Sie steigt ab 13:00 Uhr auf und rund um den Stationsplein, die Haltestraat und den Kerkplein und wärmt die Crowd mit den passenden Beats richtig gut auf, bevor um 15.00 Uhr die Pride Parade startet. Vom Bahnhof aus zieht der bunte Reigen mit einer Unmenge an farbenprächtigen Kostümen quer durch Zandvoort bis zum Strandclub Cosmico Beach. Hier startet ab 16.00 zum krönenden Abschluss die Pride ON the Beach Party, wo alle gemeinsam ein großes Fest mit tollen Künstlern, DJs und Überraschungsacts feiern.

Mehr Infos unter:

https://visitzandvoort.nl/agenda/pride-at-the-beach/

https://www.instagram.com/prideatthebeach.amsterdam/

Im Auftrag von Visit Zandvoort ( https://www.visitzandvoort.de/)

Über Zandvoort:

Zandvoort gehört zu den bekanntesten Badeorten der niederländischen Nordseeküste. Per Bahn ist der „Beach for Amsterdam“ in 25 Minuten von Amsterdam aus zu erreichen, Haarlem liegt sogar nur 15 Minuten Fahrzeit entfernt. Mit rund 34 Strandcafes bietet der 9 Kilometer lange Sandstrand vielfältige Möglichkeiten, einen Tag am Meer zu genießen. Im charmanten Ortskern lädt eine Vielzahl von Shops und Cafes zum entspannten Einkaufsbummel ein, authentische kleine Häuser machen die Historie des ehemaligen Fischerdorfes sichtbar. Ebenfalls in unmittelbarer Nähe von Dorf und Strand befindet sich die internationale Formel-1-Rennstrecke Circuit Zandvoort. Jährlich finden hier dutzende Motorsportveranstaltungen wie der Dutch Grand Prix, der Historische Grandprix und die Formel-3-Masters statt. Nördlich von Zandvoort erstreckt sich der Nationalpark Zuid-Kennemerland. Das beeindruckende Naturgebiet lädt zu ausgedehnten Radtouren und Spaziergängen ein, bei denen man neben Koniks, schottischen Hochlandrindern auch Wisente entdecken kann. In den ebenfalls an Zandvoort angrenzenden Waterleidingduinen ist zudem der größte Damhirschbestand der Niederlande zu Hause.

Firmenkontakt

Zandvoort Marketing

Pim Huijsmans

Trompstraat 2

2041 JB Zandvoort

023-5737933



https://www.visitzandvoort.de/

Pressekontakt

forvision

Anke Piontek

Lindenstrasse 14

50674 Köln

022192428140



https://www.forvision.de/de/

Bildquelle: Fotostudio Zandvoort