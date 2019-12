Prickelnde Weihnachten mit Mineralwasser-Cocktails

Sankt Augustin, 19. Dezember 2019. Es muss nicht immer Glühwein sein. Cocktails mit weihnachtlichen Aromen sind im Trend. Ob Ingwer, Nelken oder Zimt – verfeinert mit natürlichem Mineralwasser sorgen die hochprozentigen Mixgetränke mit diesen Zutaten für “prickelnde Weihnachten”.

Zwei Rezepte, die garantiert gelingen und besonders festlich schmecken:

Cinnamon Reggae

Zutaten für 2 Gläser à 300 ml:

100 ml dunkler Jamaica-Rum

3 Scheiben Ananas (alternativ 4 EL Ananaspüree)

2 dünne Scheiben Chili

40 ml Zimtsirup

20 ml Limettensaft

80 ml natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure

Eiswürfel aus natürlichem Mineralwasser

Dekoration

1 dünne Scheibe Ananas und 2 Zimtstangen

So geht”s:

Ananasscheiben schälen, in Stücke schneiden und die harte Mitte entfernen. Ananasstücke und Chiliringe in einem Cocktail-Shaker andrücken. Anschließend alle Zutaten außer dem Mineralwasser in den Shaker geben, mit den Eiswürfeln auffüllen und kräftig schütteln. Weitere Eiswürfel in zwei Gläser geben. Cocktail durch ein Sieb in die Gläser gießen, mit Mineralwasser auffüllen und mit Ananasstücken und Zimtstange dekorieren.

Gingerbread on Ice

Zutaten für 2 Gläser à 300 ml:

1 geschälte Mandarine oder 60 ml Mandarinensaft

90 ml Gin

30 ml Limettensaft

20 ml Honig

2 gehäufte TL Lebkuchengewürzmischung (alternativ: Lebkuchensirup)

100 ml natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure

Eiswürfel aus natürlichem Mineralwasser

Dekoration

Mandarinenzeste, Sternanis

So geht”s:

Die geschälte Mandarine in einen Cocktail-Shaker geben und kräftig andrücken. Dann alle Zutaten außer dem Mineralwasser in den Shaker geben, mit den Eiswürfeln auffüllen und kräftig schütteln. Weitere Eiswürfel in zwei Gläser geben. Den Cocktail durch ein Sieb in die Gläser gießen, mit Mineralwasser auffüllen und mit Mandarinenzeste und Sternanis dekorieren.

