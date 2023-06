Pressemitteilung: GEZE als eines der innovativsten deutschen Unternehmen ausgezeichnet

Leonberg, 27. Juni 2023 – Das Institut für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien hat GEZE auch 2023 als eines der TOP 100 innovativsten deutschen Unternehmen im Mittelstand bewertet. Am 23. Juni 2023 konnten Jörg Willmann, Director Product Management & IKAM, und Patric Schlecht, Director Development bei GEZE, die Auszeichnung im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit in Augsburg aus den Händen des Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar entgegennehmen.

GEZE hat im aktuellen Wettbewerb seinen Rang nicht nur verteidigt. In wichtigen Bewertungskriterien hat das Unternehmen sich weiter verbessert. Der Innovationsquotient liegt 2023 bei 196, sechs Punkte über dem von 2020. Der Spezialist für innovative Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik kann sich bereits zum zehnten Mal über die Auszeichnung freuen.

Benchmarking gegen die besten Unternehmen in Deutschland

„Auch beim zehnten Mal ist für uns die Auszeichnung als einer der innovativsten deutschen mittelständischen Unternehmen etwas Besonderes. Denn das Bewertungsverfahren, dem wir uns im Rahmen des TOP 100-Innovationspreises unterziehen, ist sehr detailliert und unterliegt strengen Kriterien. Außerdem nehmen sehr viele renommierte Unternehmen teil, an denen wir gemessen werden,“ sagt Jörg Willmann. Er ist bei GEZE für das Product Management und das Internationale Key Account Management verantwortlich. Patric Schlecht, Entwicklungsleiter bei GEZE, ergänzt: „Diese intensive, regelmäßige Betrachtung macht das Siegel aber auch so wertvoll für uns: GEZE bekommt so eine umfassende, unabhängige Analyse aller Prozesse und Strukturen, die für ein innovationsgetriebenes Unternehmen wie uns wesentlich sind. Und das von externen Fachleuten, die über einen wissenschaftlich basierten Kriterienkatalog verfügen.“

Besonders aufschlussreich für regelmäßig teilnehmende Unternehmen ist der branchen-übergreifende Aspekt der Bewertung: Die Jury bewertet nicht einzelne innovative Produkte oder Dienstleistungen, sondern konzentriert sich auf die unternehmerischen und organisatorischen Grundlagen und Strukturen, die ein nachhaltig kreatives Klima und erfolgreiche Innovationsprozesse überhaupt ermöglichen.

Jury bestätigt herausragende Innovationsprozesse

Die vom Institut für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien unter Leitung von Prof. Nikolaus Franke erstellte Innovationsbilanz für das Unternehmen zeigt, dass GEZE das Thema Innovation ernst nimmt. Die Unterschiede zum „durchschnittlichen“ mittelständischen Unternehmen sind groß und auffällig. Deutlich über dem Durchschnitt der teilnehmenden Unternehmen hat GEZE bei der Bewertung in der Kategorie Innovative Prozesse und Organisation abgeschnitten. Hier wird untersucht, wie umfassend Unternehmen Markt und Technologie nach Möglichkeiten für neue Geschäftsideen beobachten (Monitoring), wie der Innovationsprozess in seinen einzelnen Stufen geregelt ist (Innovationsmanagement) und welche Instrumente und Methoden dabei eingesetzt werden (Instrumente und Methoden).

Jörg Willmann sagt: „Wir freuen uns besonders darüber, dass die Jury unsere Bemühungen im Bereich Marktbeobachtung und dem Screening neuer Technologien so positiv bewertet. Denn hier legen wir die Basis dafür, dass wir Innovationen entwickeln, die tatsächlich Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden adressieren oder ihnen neue Möglichkeiten für die Gestaltung lebenswerter Gebäude eröffnen. Unsere starke Position im Bereich digitale Prozesse ist das Ergebnis kontinuierlicher Investitionen, die unsere Innovationsstrategie unterstützen.“

160 Jahre erfolgreich innovativ

Marc Philipp Alber, Chief Officer Product Development & Operations bei GEZE, erklärte bereits im März bei der Bekanntgabe der TOP 100 Innovatoren für 2023: „Wir sind stolz darauf, im Jahr unseres 160. Firmenjubiläums wieder zu den TOP 100 Innovatoren im Mittelstand zu gehören. Das Siegel gehört zu den renommiertesten und wichtigsten Mittelstandspreisen in Deutschland und belegt unsere große Innovationskraft. Es ist eine wunderbare Anerkennung für unsere Mitarbeitenden, die seit 160 Jahren an unserer gemeinsamen Vision arbeiten, lebenswerte Gebäude der Zukunft zu schaffen.“

Das TOP 100-Siegel wird seit 30 Jahren von compamedia an mittelständische Unternehmen für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge vergeben. Mit 26 Forschungspreisen und über 200 Veröffentlichungen gehört Prof. Dr. Nikolaus Franke international zu den führenden Innovationsforschern. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der Mittelstandsverband BVMW. Im Jubiläumsjahr war das Interesse am Wettbewerb besonders groß: 550 Mittelständler hatten sich beworben.

GEZE gehört zu den weltweit führenden Unternehmen für Produkte, Systemlösungen und umfassenden Service rund um Türen und Fenster. Der Spezialist für innovative und moderne Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik erzielt mit fundierter Branchen- und Fachkenntnis herausragende Ergebnisse, die Gebäude lebenswert machen.

Weltweit arbeiten bei GEZE mehr als 3.000 Menschen. GEZE entwickelt und fertigt am Stammsitz in Leonberg. Weitere Fertigungsstätten befinden sich in China, Serbien und der Türkei. Mit 37 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und 6 Niederlassungen in Deutschland bietet GEZE maximale Kundennähe und exzellenten Service.

