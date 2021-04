Pressemitteilung – EDV-BV GmbH aus Nabburg Teil der Teccle Group

Zwei positive Nachrichten kommen dieser Tage aus Nabburg: Die EDV-BV GmbH ( https://www.edv-bv.de/), einer der größten IT-Lösungsanbieter in der Region gehört seit 31.3.2021 zur Teccle Group GmbH ( https://www.teccle-group.de/) mit Sitz in Frankfurt am Main – und wird dieser Tage auch 40 Jahre alt.

Für EDV-BV und die 60 Mitarbeiter beginnt damit eine neue Ära. Die Teccle Group, die im August 2020 gegründet wurde, baut deutschlandweit unter dem Motto „IT-Services neu gedacht“ einen modernen IT-Dienstleister für den Mittelstand auf. EDV-BV ist das dritte Unternehmen in der Gruppe.

Der geschäftsführende Gesellschafter von EDV-BV, Stefan Lindner, beteiligt sich im Rahmen der Transaktion finanziell an der Teccle Group und führt auch in Zukunft eigenverantwortlich das operative Geschäft von EDV-BV.

Als ganzheitlicher IT-Lösungsanbieter ergänzt EDV-BV das Leistungsportfolio der Teccle Group um hohe Kompetenz bei Managed Services (kontinuierliche, standardisierte Leistungen), Infrastruktur (insbesondere Public und Private Cloud) sowie Geschäftsanwendungen.

„Wir werden in unserer Rolle als Trusted Advisor für den Mittelstand unter dem Dach der Teccle Group die Managed Services weiter ausbauen und zusätzlich die Rolle des Local Leader im Süden einnehmen“, sagt Stefan Lindner. Dies sei der nächste logische Schritt im Rahmen der Weiterentwicklung des Unternehmens.

Keine Auswirkungen auf die Kunden

Auf Kunden und Geschäftspartner hat der Schritt keinerlei direkte Auswirkungen. Weder ändern sich bestehende Verträge noch Ansprechpartner. „Auch unser Ziel bleibt das gleiche, und zwar die digitale Transformation unserer Kunden im Mittelstand voranzubringen – mit hoher Qualität, Flexibilität und Dynamik. Am besten noch besser als bisher“, so der geschäftsführende Gesellschafter.

Die Teccle Group legt großen Wert darauf, dass die IT-Unternehmen in der Gruppe autonom und agil agieren – dadurch bleiben hohe Flexibilität, Dynamik und Reaktionsgeschwindigkeit erhalten.

„Die hohe technologische Kompetenz, der beeindruckend langjährige Kundenstamm sowie die moderne Ausrichtung als Arbeitgeber haben uns von Beginn an begeistert. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit diesem großartigen Team“, ergänzt Thomas Schmidt, Managing Partner der Teccle Group GmbH.

Weiter Informationen inkl. Pressebilder finden Sie unter: https://www.edv-bv.de/pressemitteilungen/pressemitteilung-edv-bv-gmbh-aus-nabburg-teil-der-teccle-group/

EDV-BV ist führender Anbieter von IT-Lösungen, Cloud und Managed Services mit 40-jähriger Erfahrung. Wir unterstützen Unternehmen, Behörden und Organisationen bei der digitalen Transformation. Durch unser deutschlandweites Servicenetzwerk und der Erfahrung aus europaweiten Projekten verfügen wir über die fachliche Expertise für Ihre Anforderungen.

