Pressemitteilung: 160 Jahre lebenswerte Gebäude – GEZE feiert Jubiläum

Leonberg, 19. Juli 2023 – 160 Jahre, sechs Generationen, eine Vision: Lebenswerte Gebäude schaffen – damals, heute und in Zukunft. Was im Jahr 1863 als Handwerksbetrieb in Göppingen begann, hat sich zu einem globalen Technologieunternehmen entwickelt. Heute ist GEZE einer der größten Hersteller und Servicepartner für innovative, moderne Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik weltweit. Das erfolgreiche Familienunternehmen blickt auf eine ereignisreiche Zeit zurück und in eine spannende Zukunft.

„Unser 160-jähriges Jubiläum ist ein bedeutender Moment für GEZE und ein weiterer Meilenstein in unserer Geschichte. Wir sind stolz auf die herausragenden Leistungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auf die Beständigkeit, die wir als Unternehmen über 160 Jahre hinweg bewiesen haben“, sagt Andrea Alber, Chief Officer Corp. Strategy & Marketing bei GEZE.

GEZE ehrt langjährige Mitarbeiter auf der Jubiläumsfeier

Welche zentrale Rolle die Mitarbeiter im Unternehmen einnehmen, zeigte die Jubiläumsfeier im Juli anlässlich des 160-jährigen Firmenjubiläums: Im Rahmen des Mitarbeiterfestes wurden auch die diesjährigen 43 Jubilare besonders gewürdigt – davon 34 Mitarbeiter für ihre 25-jährige und 9 Mitarbeiter für ihre 40-jährige Betriebszugehörigkeit. „Während 40 oder 25 Jahren Betriebstreue hat jeder der Jubilare unseren Innovationsgedanken mitgelebt und die Entwicklung von GEZE aktiv mitgestaltet. Das außerordentliche Engagement und die Loyalität unserer Mitarbeiter haben einen entscheidenden Anteil daran, dass das Unternehmen heute auf eine 160-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken kann“, so Sandra Alber, Chief Officer Legal & Finance. Gefeiert wurde das Firmenjubiläum gemeinsam mit allen Beschäftigten aus ganz Deutschland am Hauptsitz in Leonberg. Neben kulinarischem Street Food bot die Feier eine bunte Vielfalt aus Spiel, Spaß, Unterhaltung und Musik – ganz nach dem Jubiläumsmotto „Älter werden – jung bleiben.

Mit Pioniergeist und Innovationskraft neue Maßstäbe setzen

Vom Handwerksbetrieb zum Technologieunternehmen, von Skibindungen zu automatisierter Gebäudetechnik: Die Ursprünge von GEZE gehen auf die 1863 gegründete Göppinger Dreherei Vöster & Co. zurück. Durch den Zusammenschluss mit den Vereinigten Baubeschlagfabriken Gretsch & Co. GmbH im Jahr 1924 ebnete Reinhold Vöster den Weg für das heutige Familienunternehmen. Unter seiner technischen Leitung wurde die Produktpalette modernisiert und erweitert: Baubeschläge, Verkehrsbeschläge für Schiebetüren und die legendären GEZE-Skibindungen gehörten zu den größten Erfolgen seiner Zeit.

Im Jahr 1968 übernahm seine Enkelin Brigitte Vöster-Alber den Vorsitz der Geschäftsführung. Als entscheidende Impulsgeberin trieb sie den Wachstums- und Internationalisierungsprozess im Unternehmen voran, der bis heute Bestand hat. Mit Pioniergeist und Innovationskraft setzte das Unternehmen neue Maßstäbe in der gesamten Branche. 1980 wurde aus den Vereinigten Baubeschlagfabriken Gretsch & Co. GmbH die GEZE GmbH. 1984 stieg Hermann Alber als Geschäftsführer Technik bei der GEZE GmbH ein. Seit 2020 wird das Unternehmen von Andrea-Alexandra Alber, Marc Philipp Alber, Sandra Daniela Alber und Tomislav Jagar geführt. Heute zählt das Familienunternehmen zu den Weltmarkführern für innovative Produkte und Systemlösungen in der Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik und treibt die digitale Vernetzung der Gebäudeautomation maßgeblich voran.

„Die 160-jährige Geschichte unseres Unternehmens zeigt eindrücklich, wie wir uns immer wieder neu erfunden haben“, sagt Marc Alber, Chief Officer Product Development & Operations. „Beständig ist jedoch der Fokus auf Innovation, Qualität und Kundennähe. Unser Ziel ist es gemeinsam mit unseren Kunden lebenswerte Gebäude zu gestalten. Deshalb möchten wir uns an dieser Stelle auch bei unseren Kunden herzlich bedanken. Ohne Sie wären wir nicht dort, wo wir heute sind. Ihre Bedürfnisse und Wünsche stehen im Mittelpunkt unseres Schaffens und treiben uns immer wieder zu neuen Höchstleistungen an.“

GEZE ist zukunftsorientiert

Zum 160-jährigen Jubiläum schaut GEZE auf eine erfolgreiche Vergangenheit, aber vor allem in eine spannende Zukunft. „Es ist Teil unserer DNA kontinuierlich neue Entwicklungen und Technologien voranzutreiben“, erklärt Marc Alber. „Die digitale Vernetzung spielt dabei eine immer wichtigere Rolle und wird auch in der Gebäudetechnik zur treibenden Kraft für Innovation und Fortschritt.“

Seine Innovations- und Schaffenskraft zeigt GEZE nicht nur in technologischer Hinsicht, sondern auch in Bezug auf Nachhaltigkeit. „Bei GEZE haben wir verstanden, dass Gebäude einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen nachhaltig zu senken. Smarte und energiesparende Lösungen stehen somit für uns und unsere Kunden mehr denn je im Fokus“, sagt Sandra Alber, Chief Officer Legal & Finance. Damit auch die Produkte selbst auf nachhaltige Weise entstehen, investiert GEZE kontinuierlich in die Verbesserung und Umstellung interner Prozesse zu mehr Nachhaltigkeit.

Entdecken Sie hier mehr zur Geschichte von GEZE:

http://160jahre.geze.com/#utm_source=PR&utm_medium=Pressemeldung&utm_campaign=160.+Jubil%C3%A4um

GEZE gehört zu den weltweit führenden Unternehmen für Produkte, Systemlösungen und umfassenden Service rund um Türen und Fenster. Der Spezialist für innovative und moderne Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik erzielt mit fundierter Branchen- und Fachkenntnis herausragende Ergebnisse, die Gebäude lebenswert machen.

Weltweit arbeiten bei GEZE mehr als 3.000 Menschen. GEZE entwickelt und fertigt am Stammsitz in Leonberg. Weitere Fertigungsstätten befinden sich in China, Serbien und der Türkei. Mit 37 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und 6 Niederlassungen in Deutschland bietet GEZE maximale Kundennähe und exzellenten Service.

Bildquelle: GEZE GmbH