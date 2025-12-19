Presseinformation: Das Geheimnis eines magischen Sommers – Mermaid Poetry von Speidel

Bodelshausen, 17. Dezember 2025. Eintauchen in eine Welt sanfter Farben und schmeichelnder Stoffe: Die Speidel-Kollektion „Mermaid Poetry“ für Frühjahr und Sommer ist inspiriert von den geheimnisvollen und märchenhaften Schönheiten des Meeres. Nachhaltige Materialien und liebevolle Details machen jedes Teil zu einem Statement für moderne Romantik und stilvolle Achtsamkeit. Mit Dreamwear präsentiert Speidel erstmals auch eine exklusive Lounge- und Nightwear-Serie: für traumhafte Momente, Tag und Nacht.

Meerjungfrauen-Momente

Die Serie Gemma bezaubert in zartem Perlmutt (Pearl) und einem frischen Wasserpflanzen-Grün (Algae) – Farben, die jede Frau mühelos in eine moderne Meerjungfrau verwandeln. Die nachhaltige Bambus-Qualität fühlt sich wunderbar weich an, während die fein gearbeitete Spitze mit Rosenmotiv einen Hauch Romantik verleiht. Highlight: der Soft-BH mit breitem Spitzenabschluss wird zum sinnlichen Blickfang. Die Serie Gill bringt verspielte Leichtigkeit in den Mermaid-Look: Zarter Ringel in den Farben Elfenbein/Water und Elfenbein/Algae sowie feine Spitzenabschlüsse schaffen eine harmonische Verbindung aus Natürlichkeit und femininer Eleganz. Mit dem Schalen BH Triangle bekommt einer der absoluten Speidel Bestseller einen neuen Look.

Dreamwear – die Speidel Kollektion exklusiv für echte Träumerinnen

Bei Dreamwear verschmelzen softer Schlafkomfort und entspannter Lounge-Style zu einem modernen Lieblingslook. Perfekt für ein gemütliches Wochenende daheim auf dem Balkon und für süße Träume in lauen Nächten. Die Farbpalette in zarten Pastelltönen – Sunscreen, Pearl und Water – lädt zum Kombinieren ein. Das softe Material umschmeichelt die Haut sanft und trägt sich auch an warmen Tagen herrlich angenehm. Durch den Nadelzug wirken die Teile leicht nostalgisch. Camisole und Nighty erhalten durch ein zartes Blumenmotiv einen ausgesprochen romantischen Vibe. Traumhafte Looks zum Loungen, Schlafen oder einfach Wohlfühlen.

Frische Meeresbrisen, zarte Eleganz & ein Hauch Vintage-Charme

In der Serie Gloria treffen helles Wasserblau (Water) und klassisches Weiß auf elegante, fein gearbeitete Spitze. Besonders zauberhaft wirkt der Soft BH mit seinem filigranen Unterbrustband aus Spitze – luftig-leicht wie eine vom Meer herbeigewehte Brise. Der sanfte, zarte Pearl-Ton der Serie Greta passt perfekt zum außerordentlich weichen, feinen Gewebe aus Modal, Viskose und Elasthan. Die floralen Spitzendetails kommen besonders schön an Soft BH und Hipster zur Geltung. Für alle, die es fröhlich und ein bisschen retro mögen, ist Gadi das perfekte Match: nostalgische Pyjamastreifen in zarten Pastelltönen treffen auf weiße Spitze – ein Mix aus Vintage-Charme und moderner Leichtigkeit.

Pastellträume und Prinzessinnen-Vibes

Ein Look zum Verlieben: Mit der Serie Giulia interpretiert Speidel den beliebten Mermaid-Stil in frischen Pastelltönen neu für den Sommer. Durch zart abgesetzte Spitze, in wunderbar weicher Bambus Qualität mit feiner Rippenstruktur, entsteht ein natürlicher, lässig-eleganter Look mit sinnlich weiblicher Note. Gisele ist die perfekte Serie für die Momente, in denen man sich einfach wie eine Prinzessin fühlen will: Das elegante Sunscreen-Gelb bringt den opulenten Luxus der feinen Tüll-Einsätze mit zarter Blütenstickerei ganz besonders zur Geltung – am Schönsten im Bügel BH in der auffälligen Balcony-Form mit hübschen Schleifchen zwischen den Cups. Sonniges Sunscreen-Gelb in fröhlichem Ringel-Look definiert den Stil der Serie Golda – für echte Gute-Laune-Momente. Ein niedlicher Muschelanhänger erinnert an endlose Sommer am Meer.

Basic Serie Lace Edition – Sommer, Strand & Softness

Auch die beliebte Basic-Serie Lace Edition bekommt frischen Wind: Das neue Algae-Grün wirkt wie eine Brise Meeresfrische, während das soft-pastellige Sunscreen warm, leicht und elegant leuchtet. Inspiriert von Strand, Licht und Leichtigkeit setzen die neuen Farben sommerliche Akzente – kombiniert mit romantischer Spitze entstehen Lieblings-Basics, die sowohl bequem als auch verführerisch sind.

MUSE in Power Pink & neuem Leo-Look

Nie aus der Mode: Leo. Die MUSE-Serie zeigt das ikonische Design jetzt in einem neuen, leichten Look: Water-Blau sorgt für frische Vibes und macht die Sportswear-Teile perfekt für Sommertage, die sowohl aktiv als auch stylisch sind. Einen richtigen Motivationskick liefert die neue Farbe Powerpink: lebendig, energiegeladen und ideal kombinierbar mit klassischem Schwarz. Eine Serie, die motiviert und seine Trägerin beim Sport oder im Streetstyle immer top aussehen lässt.

Young Basic – farbenfrohe Sommerlaune

Ob sanftes Water-Blau oder der glamouröse Rose-Ton Starfish: Die Young Basic-Farben passen zu jeder Stimmung und lassen sich toll mit den weiteren Farben Schwarz, Weiß und Cappuccino kombinieren. Zarte Spitze und feine Ajour-Details verleihen den Sets einen verspielten, femininen Touch.

Schöne Wäsche ist nachhaltig

Speidel setzt seit über 70 Jahren auf eine nachhaltige Produktion: Alle Speidel Modelle werden im eigenen Unternehmen entworfen und in eigenen Produktionsstätten in Ungarn und Rumänien sowie in Bodelshausen hergestellt: von der Strickerei bis zum fertigen Teil. Speidel arbeitet aktiv daran, den eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren: Der Unternehmenssitz in Bodelshausen ist bereits seit 2021 als klimaneutral zertifiziert. Rohstoffe werden überwiegend von langjährigen Partnern aus Europa bezogen. Das schafft Transparenz über die Produktionsbedingungen und hält Transportwege kurz. Für Verpackungen, Versand und Informationsmaterialien nutzt Speidel recyceltes oder recyclebares Material.

