Presse-Einladung: Preisverleihung Hessischer Schülerschreibwettbewerb 2026

Junge Schreibtalente verfassen persönliche Briefe zum Thema „Zukunft“

Kinder sind unserer Zukunft! Doch wie stellen sich genau diese Kinder eigentlich die Zukunft vor? Das offenbart sich im Rahmen des aktuellen Hessischen Schülerschreibwettbewerbs. Die Stiftung Handschrift hatte Schülerinnen und Schüler der 6. und 7. Klassen aller Schulformen dazu aufgerufen, ihre Gedanken zum Thema „Zukunft“ handgeschrieben als Briefe in Worte zu fassen. Rund 9.500 Briefe haben die Stiftung erreicht! Eine Fachjury wählte anhand eines Kriterien-Katalogs 100 davon aus, die in einem hochwertigen Buch erscheinen. Die jungen Schreibtalente werden an dem von der Stiftung ausgerufenen „Tag der Handschrift“ für ihre Beiträge geehrt.

Zu diesem Festakt am Freitag, 24. April 2026, ab 10.00 Uhr, im Museum Wiesbaden, sind die Medien herzlich eingeladen!

Gesprächspartnerinnen und -partner vor Ort sind:

– prämierte Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrkräfte

– Armin Schwarz, Kultusminister des Landes Hessen

– Christian Boehringer, Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung Handschrift

– Raoul Kroehl, Geschäftsführer der Stiftung Handschrift

Minister Armin Schwarz sowie junge Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs stehen gerne vor der Veranstaltung für Interviews zur Verfügung.

Die musikalischen Highlights der Veranstaltung setzen Neo, Gewinner von „The Voice Kids“ 2025, und die „Leibniz-Strings“ der Leibnizschule Wiesbaden. Das Streicher-Ensemble wird – passend zur Veranstaltungslocation – u. a. „The Fate of Ophelia“ von Taylor Swift instrumental interpretieren.

Die Preisverleihung eignet sich bestens zur Bild- und Ton-Berichterstattung.

Anmeldung unter: info@hds-pr.com oder T. 0611 – 99 29 10.

Die Stiftung Handschrift verfolgt das Ziel, gemeinsam mit den Schulen für die Schülerinnen und Schüler außerhalb des Unterrichts Anlässe zu schaffen, die das Schreiben mit der Hand und die damit verbundenen Vorteile in den Fokus rücken. Sie unterstützt die Heranwachsenden dabei, eine flüssige und lesbare Handschrift zu entwickeln, die ihnen helfen kann, mehr Spaß am Schreiben mit der Hand zu haben. Gleichzeitig soll ihnen bewusst werden, wie wichtig das Beherrschen der eigenen Handschrift auch für einen guten Schulabschluss und eine spätere Bewerbung ist. Aktuelle Umfragen belegen, dass Kinder und Jugendliche selbst sich eine bessere Handschrift wünschen. Sie brauchen dabei jedoch Unterstützung. Zu diesem Zweck hat die Stiftung Handschrift neben dem jährlichen Schreibwettbewerb das Projekt der Schreibpatinnen und -paten initiiert: Bereits in der Grundschule helfen ältere Schülerinnen und Schüler, begleitet von Tutorinnen und Tutoren, Jüngeren, das Schreiben mit der Hand zu üben und zu verbessern. Die Stiftung Handschrift arbeitet eng mit dem hessischen Kultusministerium zusammen.

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Bildquelle: Stiftung Handschrift