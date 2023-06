President Silver World Star Packaging Award 2023 für PaperWave Luftpolster

Nachhaltigkeit gleich doppelt belohnt – Luftpolster aus 100% Recyclingpapier treffen auf weltweite Ressonanz

Als Gewinner des Deutschen Verpackungspreises qualifizierte Flöter sich für die Bewerbung zum World Star Packaging Award. Die WPO zeichnete insgesamt 228 Preisträger in verschiedenen Kategorien aus. Bereits im Januar wurde bekannt, dass das Team der Flöter Verpackungs-Service GmbH die ultimative Verpackungsauszeichnung gewonnen hat – einen WorldStar Award in der Kategorie „e-Commerce“ für unsere Luftpolster aus Papier PaperWave Bio. Bei der WorldStar Awards Award Ceremony & Gala Dinner am 6. Mai 2023 in Düsseldorf auf der INTERPACK wurden die Gewinner geehrt und weitere Kategorien prämiert. Mit großem Stolz konnte Flöter den Silver Presidents Award entgegen nehmen, eine ganz besondere zusätzliche Auszeichnung.

Die homekompostierbaren und „curbside recycelbaren“ (PAP22) PaperWave-Luftkissen AirWave PaperWave-Luftpolsterfolien werden für ihre Nachhaltigkeit ausgezeichnet, die durch die Tatsache verstärkt wird, dass sie zu 100 % aus FSC® (C162510)-Recyclingpapier hergestellt werden und über den Biomüll oder die Hausmülltonne entsorgt werden können. PaperWave-Kissen werden direkt am Packplatz aufgeblasen, wodurch weniger Energie benötigt wird und weniger CO2-Emissionen beim Transport entstehen. Sie sind von der Papiertechnischen Stiftung in München (PTS) als recycelbar zertifiziert und haben den Vortest an der Western Michigan University (WMU) als PaperWave Box bestanden.

Im aufgeblasenen Zustand besteht die PaperWave-Verpackung aus 5 % Material und 95 % Luft. Das macht sie zu einer beliebten, erschwinglichen und praktischen Wahl für Unternehmen, die ihre Produkte während des Versands schützen und gleichzeitig auf Nachhaltigkeit achten wollen.

Neben den AirWave Bio, AirWave ClimaFilm-50 und 100 leistet FLÖTER mit den AirWave PaperWave Luftpolsterfolien einen weiteren Beitrag zur Nachhaltigkeit im Versand.

FLOETER is a global specialist for industrial packaging, air cushioning and packaging systems. The product range includes transport protection in many variants – from air cushioning machines and films in various designs to integration solutions for packing stations. With the AirWave and AirBoy air cushioning machines, FLOETER offers a suitable solution for every challenge related to the shipment of goods. In addition to the reduction of storage space for consumables, a low shipping weight and a high production speed, sustainability has played an important role at FLOETER for a very long time. All AirWave air cushion films are produced in Germany and are 100% recyclable.

The air cushion films are available in various qualities, such as AirWave PaperWave (made from renewable raw materials), AirWave ESD (antistatic), AirWave Bio (home biodegradable) or AirWave Heavy Duty (particularly resilient and suitable for air freight). FLOETER is headquartered in Schwieberdingen near Stuttgart and works with over 140 partners around the world.

Firmenkontakt

Flöter Verpackungs-Service GmbH

Britt Schumann

Robert-Bosch-Str. 17

71701 Schwieberdingen

07150 923960



http://floeter.com

Pressekontakt

Flöter Verpackungs-Service GmbH

Britt Schumann

Robert-Bosch-Str. 17

71701 Schwieberdingen

07150 923960



http://floeter.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.