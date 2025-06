Premiere in Halle: BDS und AVW starten gemeinsamen Unternehmerdialog 2.0

Der Bund der Selbständigen (BDS) Sachsen-Anhalt und der Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband Sachsen-Anhalt (AVW) laden Unternehmerinnen und Unternehmer, Selbständige und Freiberufler aus Halle und Umgebung zur Premiere des BDS AVW Dialog 2.0 ein. Die Auftaktveranstaltung findet am Mittwoch, 11. Juni 2025 um 18:00 Uhr in der Bahnhofslounge Halle (1. Etage, Hauptbahnhof) statt.

Der BDS x AVW Dialog 2.0 – Der Unternehmerstammtisch ist ein branchenübergreifender Stammtisch, der kleinen und mittleren Unternehmen sowie Gründerinnen und Gründern eine Plattform für Vernetzung, Erfahrungsaustausch und Weiterbildung bietet. Mit dem gemeinsamen Format wollen BDS und AVW Unternehmerinnen und Unternehmer aus allen Branchen und Regionen unterstützen und stärken.

Die Auftaktveranstaltung beinhaltet einen Impulsvortrag zur Vorstellung der beiden Verbände und ihrer Angebote sowie einen offenen Dialog zu aktuellen Fragen der Unternehmenspraxis, Rechtsfragen und weiteren Themen, die die Teilnehmer mitbestimmen können.

„Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit dem AVW dieses erfolgreiche Format nun auch in Halle zu etablieren“, sagt Ralph Hollritt, Landesvorsitzender des BDS. „Der Unternehmerdialog ist eine ideale Gelegenheit für Unternehmerinnen und Unternehmer, sich zu vernetzen, neue Impulse zu erhalten und gemeinsam Lösungen zu finden.“

Die Veranstaltung ist offen für alle Unternehmerinnen und Unternehmer, Selbständige, Freiberufler und Interessierte. Eine Mitgliedschaft in einem der Verbände ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei. Für die Planung wird um Anmeldung gebeten, spontane Gäste sind jedoch ebenfalls herzlich willkommen.

Für weitere Informationen und Anmeldung:

Mail: info@bds-sa.de

Telefon: 0345 200 02 08

Bund der Selbständigen | Wir Unternehmen.

