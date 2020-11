Preiswerter berührungsloser Handspender mit Ständer für Desinfektionsmittel

Set bestehend aus einem automatischen Handdesinfektionsspender mit standfestem, höhenverstellbarem Ständer

Der Flüssigkeitsspender “DRIP” ermöglicht eine kontaktlose Bedienung. Automatisch tritt Flüssigkeit beim Desinfektionsspender aus, sobald eine Hand darunter gehalten wird. Die Hände müssen sich nur unter dem Sensor befinden. Perfekt geeignet für Seife und auch Desinfektionsmittel. Ein Ausschalten in den Stand-By Modus erfolgt automatisch, wenn dieser nicht benutzt wird. Über einen Touch-Bereich an der Oberseite kann der “Drip” auch manuell ausgeschaltet werden. Der mitgelieferte Ständer von Kronenberg24 ist höhenverstellbar von 120cm bis 160cm.

Mit dem zeitlosen und schicken Design eignet sich der Drip hervorragend zum Aufstellen in Hotels, Restaurants, Schulen, Küchen, Bädern und Toiletten von Bürogebäuden.

Kronenberg GmbH ist seit mehr als 15 Jahren im Bereich von Datenträger Produktion und Vertrieb tätig. Über 1.000 Produkte, wie CD, DVD und BluRay Rohlinge sowie Medien- und Geschenkverpackungen gehören ebenso zum Produktprogramm, wie eine eigene Druckerei. Keine Mindestabnahmemengen, die Produktion von Kleinstauflagen zu günstigen Konditionen und innovative Designer USB-Speichersticks sind weitere Spezialgebiete von Kronenberg GmbH.

