Preiswerte Sicherheitslösungen im Bereich Videoüberwachung für KMU und Privatkunden

Online-Shop “MyScutum” der Firma SCUTUM inform GmbH ist gestartet

Kamen/Berlin, 17. August 2021. Im kürzlich gestarteten Online-Shop “MyScutum” bietet die Firma SCUTUM inform GmbH preiswerte Videoüberwachungs-Sicherheitslösungen für kleine und mittelständische Betriebe, Startups sowie Privatpersonen an. Das Angebot richtet sich an Kunden in deutschsprachigen Ländern und in Polen. Bisher war die Firma auf die Entwicklung und Herstellung von Videoüberwachungstechnik für Großunternehmen aus dem Finanzsektor spezialisiert. “Mit den Produkten im Online-Shop bieten wir weiteren Zielgruppen die Möglichkeit, unsere technisch ausgereiften und standardisierten Videoüberwachungsgeräte in Verbindung mit einer App und Cloudlösung anzuwenden. Sie bekommen qualitativ hochwertige Produkte, die voller Know-how und Leistung stecken, nur eben auf ein kleineres Format gegenüber Großkunden heruntergebrochen.”, meint Steffen Bluhm, Geschäftsführer der SCUTUM inform GmbH. Die Idee für den Online-Shop entwickelte sich in den letzten Monaten SCUTUM-intern. “Unsere französische SCUTUM-Partnerfirma Kiwatch betreibt bereits seit 10 Jahren einen erfolgreichen Online-Shop, den wir für unsere Zielkunden datenschutzrechtlich und standardmäßig auf die Länder angepasst haben.”, erklärt Projektleiter und SCUTUM Product Manager Philipp Kaczmarczyk.

Im Online-Shop “MyScutum” finden Privat- und Geschäftskunden zwei mögliche Abonnement-Modelle mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten, die die Nutzung der SCUTUM-App beinhalten. Außerdem können Interessierte kostenpflichtig den Cloudspeicher nutzen. Die Server zur Speicherung von Nutzerdaten und der Cloudspeicher befinden sich jeweils in Deutschland. Der Online-Shop hat aktuell fünf verschiedene mit Künstlicher Intelligenz (KI) ausgestattete Videoüberwachungskameras im Angebot: Outdoor: Außenüberwachungskamera IP67 Full HD 1080p, Pro: 125° Weitwinkel-Full HD Pro-Kamera, Dome: Full HD 1080p Vandalismus geschützte Kamera, Home: HD Innenraum- Überwachungskamera, Moov: Motorisierte Full HD 1080p 360° Kamera.

Die “MyScutum”-App bietet folgenden Service: Benachrichtigungen via App oder Mail, Intelligente IA-Erkennung für alle Kameras, 24 Stunden / 7 Tage /30 Tage Erkennungsaufzeichnung, einstellbare Erfassungsbereiche, Möglichkeit der Smart-Home Integration,

Aktivitäts- und Inaktivitätserkennung, zusätzlicher Zugang für Familienangehörige bzw. Geschäftspartner. Die Endverbraucher erhalten die Videoüberwachungskameras mit der aufgespielten SCUTUM-Software zusammen mit den Zugangsdaten für die SCUTUM-App direkt vom Anbieter geliefert. Kunden müssen sich dann lediglich noch in die App einloggen und die Kameras im eigenen gesicherten WLAN-Netzwerk hinzufügen. “Die Handhabung dieser Videoüberwachungs-Sicherheitslösung mit Kamera und App ist einfach und setzt keine technischen Kenntnisse voraus. Die Kameras funktionieren nur mit dem SCUTUM-System, so das ein Zugriff von außen nicht zu erwarten ist.”, so Kaczmarczyk.

Die Firma SCUTUM inform GmbH ist in Kamen ansässig und ist eine Tochtergesellschaft der SCUTUM Group Germany GmbH. Sie steht seit über 45 Jahren für umfassende Sicherheitslösungen rund um Videotechnik, Zeiterfassung und Zutrittskontrolle für Unternehmen aus der Finanzbranche.

Über die Scutum Group: Sie ist europaweit eine der führenden Dienstleister für das Errichten von Videoüberwachungs-, Einbruchmelde- und Brandschutzanlagen, Risikomanagement und Cybersicherheit. Außerdem verfügt sie über zertifizierte Alarmempfangs-, Notruf- und Serviceleitstellen. Seit 1989 verfolgt die Gruppe die Mission, Personen, Infrastrukturen, Daten und Gü-ter zu beschützen. Jährlich tätigt das Unternehmen mehrere Firmenzukäufe, um die eigene Marktposition zu steigern. Rund 1.850 Mitarbeiter sorgen für eine reibungslose Abwicklung von Kundenprojekten.

Die Gruppe hat Firmen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Belgien, den Niederlanden und USA. Ihre Kunden kommen aus Branchen wie Banken, Handel, Industrie, Behörden und Institute. Im Jahr 2020 betrug der Jahresumsatz rund 220 Millionen Euro. Zur SCUTUM Group Germany GmbH gehören folgende Firmen: SCUTUM Deutschland GmbH, SCUTUM inform GmbH, SCUTUM Sicherheit GmbH, Secura Alarm- und Raumschutzanlagen GmbH, AST Allgemeine Sicherheitstechnik GmbH.

Kontakt: Rascha Salahie, Motzener Str. 6, 12277 Berlin, Tel.: +49 (0)30-40599612, Fax: +49 (0)30-40599611, E-Mail: rascha.salahie@scutum-group.com, www.scutum-group.com

Firmenkontakt

SCUTUM Group Germany GmbH

Steffen Bluhm

Motzener Str. 6

12277 Berlin

030-40599612

030-40599611

steffen.bluhm@scutum-group.com

https://www.scutum-group.com/

Pressekontakt

SCUTUM Group Germany GmbH

Rascha Salahie

Motzener Str. 6

12277 Berlin

030-40599612

030-40599611

rascha.salahie@scutum-group.com

https://www.scutum-group.com/

Bildquelle: SCUTUM