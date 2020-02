Preisstabilität bei der HTS Global AG

Auch im Jahr 2020 hält die HTS Global AG ihre Preise

Die Schweizer Firma HTS Global AG ist einer der führenden Hersteller auf dem Heizkabel-markt. Die Marke ThermTrace konnte sich schon vor vielen Jahren auf dem Markt gegen die Konkurrenz durchsetzen und das zurecht. Während andere Hersteller kontinuierlich ihre Preise anheben, gelingt es der HTS Global AG seit Jahren die Preise für ihre Produkte stabil zu halten. Die HTS Global AG will dank Preisstabilität ihren Kunden eine gewisse Sicherheit in einer sich ständig verändernden Wirtschaft bieten, so Fabian de Soet, Geschäftsführer der HTS Global AG.

Nicht nur die Preisstabilität ist eine der Stärken der HTS Global AG. Die Qualität der Produkte spricht für sich. Die Produkte werden regelmäßigen Tests unterzogen, um den gewohnt hohen Qualitätsstandard zu garantieren.

Darüber hinaus schätzen die langjährigen Kunden der HTS Global AG den hevorragenden Kundenservice. Im Gegensatz zu anderen Firmen liefert die HTS nicht nur die Produkte aus und wartet dann auf die nächste Bestellung, sie suchen den regen Kontakt zum Kunden. Feedback ist jederzeit willkommen und bei Fragen und Unklarheiten hilft das Team rund um Herrn de Soet ebenfalls gerne weiter.

Einen Überblick über die ThermTrace und eHeat Produkte sowie Zubehör, kann man sich auf der Homepage unter www.hts-global.com verschaffen. Dort kann man sich auch unter der Rubrik Downloads den aktuellen Produktkatalog herunterladen oder bei Bedarf schickt die HTS Global AG den Katalog gerne auf postalischem Wege zu. Sollten danach noch weitere Fragen offen sein, steht das Team der HTS Global AG gerne jederzeit zur Verfügung diese zu beantworten und Sie bei der Wahl der richtigen Heizkabel zu beraten.

De Soet Consulting ist eine Beratungsgesellschaft mit einem Team von Betriebswirten, Steuerberatern, Marketing- und Unternehmensberatern, die über eine 20-jährige Beratungserfahrung verfügen. De Soet Consulting betreut weltweit in Amerika, Asien und Europa Kunden, die ihren bisherigen Standort verlagern oder eine neue Firma gründen wollen. De Soet Consulting bietet Komplettlösungen für Unternehmen an, die ihren Standort verlegen oder einen neuen Standort gründen wollen.

