Preisregen für Wagner!

Wagner hat beim “German Design Award 2021” für vier Produkt-Innovationen fünf der hochkarätigen Auszeichnungen erhalten – der universell einsetzbare hygienische Klinkenaufsatz “EH 2240” überzeugte die Jury in zwei Kategorien und bekam die Auszeichnung “Winner” daher gleich zwei Mal zugesprochen. Die drei weiteren Neuentwicklungen des Markenherstellers aus Lahr/Schwarzwald wurden mit dem Sonderpreis der Jury, der “Special Mention”, ausgezeichnet. Diese Ehrung wird für Neuentwicklungen vergeben, die durch ihre hohe Innovationsstärke überzeugen. Die Preisträger sind der “PIEDI Equalizer 2.0”, eine Premium-Komponente für dynamisches Sitzen, eine innovative Gleiterlösung aus dem QuickClick-System sowie der pfiffige Design-Türstopper “EH 69”.

Der hygienische Klinken-Aufsatz “EH 2240”, Zweifach-Sieger in den Kategorien “Universal Design” und “Medical, Rehabilitation & Health Care”, ist universell einsetzbar, z. B. in Krankenhäusern, Praxen, Büros, Betrieben, Behörden, Hotels, Restaurants und privaten Haushalten. Durch seine kontaktvermeidende Bedienung beim Öffnen einer Tür schützt er vor gefährlichen Krankheitserregern und bietet somit optimale Hygieneunterstützung. Die neuartige Türdrückerhilfe punktet mit überzeugendem Mehrfachnutzen: dauerhaft keimtötende Materialeigenschaften, anwenderfreundliches Design, einfache Montage sowie Zusatzfunktion als Türpuffer.

Der “PIEDI Equalizer 2.0” aus dem QuickClick-System von Wagner wurde speziell für ergonomisches, dynamisches Sitzen entwickelt und setzt am Fuß des Stuhles an: Mit der Dynamik-Komponente ausgestattete Sitzmöbel folgen aktiv den Bewegungen der sitzenden Person, denn eine integrierte Spezialfederung passt sich den Bewegungen des Benutzers an – in jede Richtung. Der Effekt: Der “PIEDI Equalizer 2.0” beugt Fehlstellungen, Verspannungen oder Rückenschmerzen vor.

Eine weitere Neuheit aus dem QuickClick-System zählt ebenfalls zu den Preisträgern, nämlich der erste bodenschonende und geräuschdämpfende Möbelgleiter zum Nageln mit tauschbaren Einsätzen. Das Prinzip: Ein Basisteil wird schnell und einfach per Nagel am Möbel befestigt; kompatible Einsätze für jede Art von Bodenbelag werden aufgeklickt. Sie verhindern Schäden am Bodenbelag und sorgen für sanftes Gleiten sowie eine angenehme Raumakustik. Besonders wartungsfreundlich: Die Einsätze können – ohne erneutes Nageln – in Sekundenschnelle ausgetauscht werden.

Der ebenfalls beim “German Design Award 2021” ausgezeichnete Design-Türstopper “EH 69” ist ein echtes Multitalent: Rund wie ein kleiner Diskus, elastisch und technisch clever ausgestaltet, kann der Türfixierer unter jeden Türspalt eingedreht werden. Durch seine ansteigende Klemmfläche passt er sich perfekt in die Spalthöhe zwischen Boden und Tür ein. Zudem kann die Türstopper-Innovation auch als Puffer über Tür- und Fenstergriffe geklemmt oder zum Höhenausgleich unter Möbeln eingesetzt werden.

WAGNER ist ein führender europäischer Markenhersteller von funktionellen und gut gestalteten Produkten für Haus, Garten, Werkstatt und den gesamten Objektbereich.

Das Unternehmen entwickelt und produziert in zwei Werken in Lahr/Schwarzwald Möbelkomponenten wie Rollen und Räder, Möbelbeine und QuickClick, ein patentiertes Gleit- und Stoppsystem mit zahlreichen Speziallösungen für jede Art von Möbel. Außerdem fertigt WAGNER ein ideenreiches System für Selbstbaumöbel, einzigartige Türstopper, Transporthilfen und Pflanzenroller sowie neuartige mobile Pflanzboxen, Wandelemente und Accessoires für das moderne “Urban Gardening”.

