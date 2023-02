Preisgekroentes SPARTANER Gesundheits-, Sport- und Kommunikationskonzept für Unternehmen geht an den Start

Reutlingen. Die Unternehmensberatung, Werbe- und PR-Agentur APROS Consulting & Services GmbH eröffnet einen neuen Geschäftsbereich. Mit einem ganzheitlichem Gesundheits- und Sportansatz für Unternehmen und Einzelpersonen verfolgen die SPARTANER ein ganzheitliches, persönliches Training und einen besonderes betrieblichen Gesundheitsmanagement im individualisierten Hybrid Coaching Ansatz. Dabei soll der außergewöhnliche Spaß- und Coolnessfaktor die Themen Gesundheit für die Einzelperson und Unternehmensziele wie Fachkräftemangel, Öffentlichkeitsarbeit und Identifikation mit dem Unternehmen adressieren.

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement und der Wohlfühlaspekt bei der Arbeit und für den Einzelnen waren Geschäftsführer Volker Feyerabend schon immer ein großes Anliegen gewesen. Und erst vor Kurzem wurde das Team der APROS Consulting & Services für ihr Engagement und ihre Leistungen mit einer Sonderauszeichnung in allen 4 Kategorien des „AWARD familyNET 4.0 Unternehmenskultur in einer digitalen Arbeitswelt“- Preises des Landes Baden-Württemberg für ihr besonders innovatives Konzept ausgezeichnet. Verliehen wird dieser Preis vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus und vom Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft e.V., gefördert durch Südwestmetall. Die hochranging besetzte Jury war sich einig: Ein außerordentlich kreatives, modernes Konzept in allen Facetten.

Da überrascht es nicht, dass der von APROS entwickelte Fitness- und Gesundheitsansatz, das SPARTANER Konzept, nun in einem neuen Geschäftsbereich für andere Unternehmen und Einzelpersonen nutzbar gemacht werden soll. Denn wenn MitarbeiterInnen sich in ihrem Arbeitsumfeld wohlfühlen, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen Dinge bewältigen und sich gut aufgehoben fühlen, ist das ein sehr großer Faktor für den Erfolg eines Unternehmens. Beim Thema Sport- und Gesundheitsmanagement geht es nämlich nicht nur um körperliche Fitness. Neben der Mitarbeitergesundheit und Leistungsfähigkeit, geht es auch um die Mitarbeitermotivation durch Spaß sowie die Work-Life Balance.

Erfahrung mit aktiven Bausteinen und Angebote, Events und vergünstigte Sport- und Gesundheitsangebote und -therapien im Rahmen der Corporate Social Responsibility Strategie als zertifiziertes „TOP Sozial“ Unternehmen und zertifizierter „Top Arbeitgeber“ wurde seit Jahren bei dem Dienstleister gesammelt. Die Module wurden für das APROS Team aktiv geplant und regelmäßig umgesetzt und über alle Medien kommuniziert. So wurde die Marke SPARTANER geboren.

Jetzt wird mit dem neuen Angebot ein neuer Geschäftsbereich gegründet. Dabei verfolgt das Unternehmen ein ganzheitliches, persönliches und betriebliches Gesundheitsmanagement im individualisierten Ansatz für ihre Kunden. Dabei wird auf die individuellen Bedürfnisse und Interessen der MitarbeiterInnen eines Unternehmens oder von Einzelpersonen eingegangen.

Neben Leistungen zum betrieblichen Gesundheitsmanagement, Personal Trainings und Therapien gibt es beispielsweise einen sportlichen Austausch und Mentaltrainings mit Weltmeistern und anderen Extremsportlern oder Sportvorführungen und internationale Trainingscamps.

Über den Gesundheits-, Fitnessaspekt hinaus, sind auch ganzheitliches Marketing, Werbung und PR-Beratung für den Event-, Sport- und Gesundheitsbereich Alleinstellungsmerkmale des SPARTANER-Team. So werden den Kunden hier nicht nur Content und spannende Geschichten bereitgestellt, sondern auch besondere Image- und Kommunikationseffekte erschlossen. Und das kommt an. Die SPARTANER haben beispielsweise in den SocialMedias bereits einen Influencer Status.

Auch die Jury des AWARDS familiyNET 4.0 lobte das außerordentlich innovative und kreative Konzept der Reutlinger Unternehmensberatung, Werbe- und PR-Agentur. Nun erschließt das Unternehmen sich mit dem SPARTANER Geschäftsbereich neue Märkte.

Weitere Informationen:

www.APROS-Consulting.com

www.SPARTANER-Team.de

APROS Consulting & Services GmbH Unternehmensberatung, Werbeagentur, PR-Agentur und ganzheitliche Dienstleistungen.

Seit mehr als 22 Jahren sind wir aktiv und stabil für unsere Kunden tätig z. B. bei Themen wie Strategien, Prozesse, IT, Kooperationen, Hosting, SEO, Social Media, Marketing, PR, Vertrieb und Werbung.

Wir sind mittlerweile mit 30 Spezialisten in Reutlingen Tübingen, Eningen, Stuttgart, Nagold und deutschlandweit vertreten und auch der Ausbau der Geschäftsfelder geht stetig und konstant voran.

„Die Firmenphilosophie Idee und Umsetzung durch praxiserfahrene Spezialisten, hat sich im Lauf der Jahre bestens bewährt.“

Kontakt

APROS Consulting & Services GmbH

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen – Reutlingen

49 (0)7121-9809911

info@APROS-Consulting.com

https://www.APROS-Consulting.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.